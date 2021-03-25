Son Dakika
MÜSİAD ANKARA 24. OLAĞAN GENEL KURULU GRAND ANKARA’DA YAPILDI
GAYRİMENKUL VE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TANINAN BAŞARILI İŞ İNSANI, GÖKHAN GÜRLEK MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ.
İş Dünyası 25.03.2021, 13:54 25.03.2021, 14:08
1241
MÜSİAD ANKARA 24. OLAĞAN GENEL KURULU GRAND ANKARA’DA YAPILDI.
YENİ YÖNETİM LİSTESİNDE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE TANINMIŞ KİŞİ PROKULE TÜRKİYE GAYRİMENKUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN.GÖKHAN GÜRLEK MÜSİAD YÖNETİMİ ANA KADEMEDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREV ALDI.
MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEN GÜRLEK: “GEÇMİŞ DÖNEM BERABER ÇALIŞTIĞIM MÜSİAD ANKARA BAŞKANIM SN.HASAN BASRİ ACAR’IN ŞAHSIMA VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM. YENİ DÖNEMDE GÖREVİ DEVRALAN SN.HASAN FEHMİ YILMAZ BAŞKANIMLA MÜSİAD ANKARA DA BAŞARILI İŞLERE GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM. BAŞKANLARIMIN TAKDİRLERİNİ HEDİYELERİNİ ALMAK BENİ ONURLANDIRMIŞTIR ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.” DEDİ..