MÜSİAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan sosyal medya hesabında bir mesaj yayınlayarak MÜSİAD'ın 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kaan "9 Mayıs 1990 yılında, memleket sevdalısı 12 genç iş insanı tarafından kurulan MÜSİAD, bugün 30’uncu yılını kutluyor. MÜSİAD’ımızı, ilk günkü güçlü ideali ve sıkı sıkıya bağlı olduğu değerlerle bugün, ekonomiye yön veren, dünyanın en saygın ve etkin sermaye platformu konumuna ulaştırdık. Bunu, kurucularımızın vizyonunu sahiplenerek, "Hep Beraber" başardık. 30. Yılımız hayırlı ve bereketli olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

MÜSİAD NASIL KURULDU?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Dernek kendini "kişilerin ve kurumların, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyanın sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir “Gelişim - Diyalog - İşbirliği - Güçbirliği Platformu" olarak tanımlıyor.

Türkiye genelinde 85'e ulaşan irtibat noktası, 63 farklı ülkede yaklaşık 159 irtibat noktasıyla 11.000'den fazla üyesi olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, yaklaşık 1.600.000 kişiye istihdam sağlayan ve 45.000 işletmeyi temsil ediyor.

ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’yle kurumsal kimliğini tasdik ettiren MÜSİAD, iş dünyası için olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline geldi.