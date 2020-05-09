Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97845
ALTIN
388.020
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.7908
EURO
7.6935

MÜSİAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 30'cu kuruluş yıldönümünü kutluyor.

MÜSİAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 30'cu kuruluş yıldönümünü kutluyor.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:42
2043 Okunma
MÜSİAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan sosyal medya hesabında bir mesaj yayınlayarak MÜSİAD'ın 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kaan "9 Mayıs 1990 yılında, memleket sevdalısı 12 genç iş insanı tarafından kurulan MÜSİAD, bugün 30’uncu yılını kutluyor. MÜSİAD’ımızı, ilk günkü güçlü ideali ve sıkı sıkıya bağlı olduğu değerlerle bugün, ekonomiye yön veren, dünyanın en saygın ve etkin sermaye platformu konumuna ulaştırdık. Bunu, kurucularımızın vizyonunu sahiplenerek, "Hep Beraber" başardık. 30. Yılımız hayırlı ve bereketli olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

MÜSİAD NASIL KURULDU?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Dernek kendini "kişilerin ve kurumların, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyanın sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir “Gelişim - Diyalog - İşbirliği - Güçbirliği Platformu" olarak tanımlıyor.

Türkiye genelinde 85'e ulaşan irtibat noktası, 63 farklı ülkede yaklaşık 159 irtibat noktasıyla 11.000'den fazla üyesi olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, yaklaşık 1.600.000 kişiye istihdam sağlayan ve 45.000 işletmeyi temsil ediyor.

ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’yle kurumsal kimliğini tasdik ettiren MÜSİAD, iş dünyası için olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline geldi.

Son Güncelleme: 09.05.2020 23:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evden çalışmayı sevdik
Evden çalışmayı sevdik
TENCERE VE TURİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR
TENCERE VE TURİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR
AYTEMİZ GENEL MÜDÜRÜ EROL VARLIK; "TÜRKİYE KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE DÜNYA’DAN POZİTİF YÖNDE AYRIŞIYOR"
AYTEMİZ GENEL MÜDÜRÜ EROL VARLIK; "TÜRKİYE KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE DÜNYA’DAN POZİTİF YÖNDE AYRIŞIYOR"
Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci oldu
Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci oldu
İŞ DÜNYASI, TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ’NİN WEBINAR SERİSİNDE BULUŞTU
İŞ DÜNYASI, TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ’NİN WEBINAR SERİSİNDE BULUŞTU
TÜRK METAL SENDİKASI BAŞKANI ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ
TÜRK METAL SENDİKASI BAŞKANI ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ
Virüs ve bakterilere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli
Virüs ve bakterilere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli
Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı
Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı
Michelin maske ve siperlik üretimine başladı
Michelin maske ve siperlik üretimine başladı
Ankara Sigorta’dan 1 milyon TL’lik destek
Ankara Sigorta’dan 1 milyon TL’lik destek
Opet'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 Milyon TL
Opet'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 Milyon TL
TİM’den Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 Milyon TL’lik Destek
TİM’den Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 Milyon TL’lik Destek
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan milli dayanışmaya 2 milyon TL destek
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan milli dayanışmaya 2 milyon TL destek
NISSAN’ın Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi yeni başkanı göreve başladı
NISSAN’ın Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi yeni başkanı göreve başladı
TOGG’un CMO’su Talin Yıldız oldu
TOGG’un CMO’su Talin Yıldız oldu
İş dünyası ‘Birlikte başaracağız’ dedi
İş dünyası ‘Birlikte başaracağız’ dedi
Peugeot Türkiye’de atama
Peugeot Türkiye’de atama
Toyota Türkiye CEO'su: Kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Kimseyi işten çıkarmayacağız
Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor
Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor
'Mücbir sebep'e giren sektörler belli oldu
'Mücbir sebep'e giren sektörler belli oldu

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim