MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler Tanıtım Toplantısı gerçekleşti

İşte Genel Başkan Mahmut Asmalı'nın konuşması:

Değerli Yönetim Kurulu Üyelerim, Basın dünyamızın kıymetli temsilcileri,

MÜSİAD Yönetim Kurulu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza hoş geldiniz.

11 Eylül 2021’de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz 26. Olağan Genel Kurulumuzda, üyelerimizin teveccühleriyle MÜSİAD’ın 7’nci Genel Başkanlığı görevini üstlendim. Beni bu göreve layık gören, tüm üyelerimize teşekkür ederim. Görevde kaldığımız süre boyunca tüm birikimim ve enerjimle üyelerimiz, ülkemiz ve insanlık için var gücümle çalışacağım.

Elbette bu süreci; yönetim kurulu üyelerimiz, yurt içi-yurt dışı şube başkanlarımız ve üyelerimiz ile birlikte uyum içinde çalışarak gerçekleştireceğiz.

Tüm faaliyetlerimizde, siz değerli basın mensuplarını da yanımızda görmek istiyoruz. Sizin görüşleriniz ve önerileriniz bizim için önemli. Tüm çalışma arkadaşlarım adına katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim.

Bugün sizlere, 2021-2023 hedeflerimizi, faaliyet planımızı ve stratejimizi aktarmak istiyorum. Genel Kurulumuzun ardından, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, başkanlarımız ve tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık, hedeflerimizi belirledik ve bizi bu hedeflere ulaştıracak stratejilerimizi oluşturduk.

Değerli Basın Mensupları,

MÜSİAD olarak 31 yıldır gücümüzü üyelerimizden alarak ilerliyoruz. Şubelelerimizi ve irtibat merkezlerimizi büyük bir hızla açtık, açmaya da devam ediyoruz. Yurt içinde 88 şubeye, yurt dışında ise 74 ülkede 81 irtibat noktasına ulaştık. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren 11 bin üyemiz ve 60 bin firmamız ile 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Oluşturduğumuz katma değer ile, Türkiye ekonomisinin gelişmesine yön veriyoruz.

MÜSİAD olarak, üyeleri dünyanın dört bir yanına yayılmış büyük bir aileyiz. İşte, bu güçle büyüyor, değerlerimizden aldığımız ilham ve sinerjiyle , hem bugünümüzü, hem de yarınımızı inşa ediyoruz.

MÜSİAD’ımız bir ocaktır, bir okuldur, bir gönüllü teşekküldür. Kapımız ise, ülkemize ve halkımıza hizmet etmek isteyen herkese açıktır…

Önümüzdeki dönemde; geçmiş tecrübelerimizle, bugünün yeniliklerini birleştirerek, ‘Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji’ ilkesi ile Türkiye'yi yepyeni ufuklara taşıyacağız.

Size ilk olarak, yeni yönetim kurulumuzda görev alan Genel Başkan Yardımcılarımızı takdim etmek istiyorum;

Sayın Gökhan Yetkin, Sayın Mehmet Develioğlu, Sayın Soner Meşe, Sayın Ahmet Doğan Alperen, Sayın Muhammed Ali Özeken ve Sayın Davut Altunbaş…..ve isimlerini ve unvanlarını ekranda gördüğünüz toplam 50 kişiden oluşan tüm yönetim kurulumuz ile,

almış olduğumuz bu bayrağı daha ileriye taşımak için heyecanımız, azim ve kararlılığımız tamdır.

Değerli Basın Mensupları,

Yeni yönetim kurulu üyelerimizin, sektör kurullarımızın ve tüm komisyonlarımızın sinerjisiyle Türkiye ekonomisine değer katacak projeler geliştireceğiz. Bugün itibari ile yeni dönemdeki 58.günümüzü geride bıraktık. Bu süreç kapsamında tüm kurullarımızla geniş istişare toplantıları gerçekleştirerek yeni dönem stratejik eylem planımızı hazırladık.

Ardından TBMM Başkanımıza ve 13 bakanlığa nezaket ziyaretinde bulunduk. Farklı Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşerek; iş birliklerine, ulusal-küresel ölçekte projeler geliştirmeye ve gelecek projeksiyonumuzu farklı kesimlere ulaştırmaya odaklandık.

Yeni dönemde birçok özel etkinlik planladık/planlıyoruz. Bunlardan yıl sonuna kadar yapacağımız üç etkinliğimizden kısaca bahsetmek istiyorum:

Bu hafta sonu 25’inci Uluslararası İş Forumu kapsamında 3 özel uçak ile 500’ü aşan iş adamı ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gidiyoruz. Yurt dışı şubelerimiz ve diğer forum üyesi paydaş ülke temsilcilerinin katılımı ile 1000’i aşkın iş adamından oluşan heyetle Bakü’ye adeta çıkarma yapacağız. Üç gün sürecek bu etkinlikte, özellikle işgalden kurtarılmış Karabağ’da yapılacak altyapı-üstyapı yatırım imkânlarını ve ticari işbirliklerini konuşacağız.

Şube başkanlarımızın katılımı ile Genel İdare Kurulu toplantımızı

3-4 Aralık’ta Bursa’da yapacağız. Burada ‘Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm’ başlığını, alanında uzman konuklarla masaya yatıracağız.

Yine 22 Aralık’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz Vizyoner’21 etkinliğimiz olacak.

Bu etkinliğimizde ‘FARK ET’ mottosu ile; alanında uzman konuklarımızla DİJİTALİ ,GİRİŞİMİ, İKLİMİ, DÖNÜŞÜMÜ, DEĞERLERİ / FARK ET diyeceğiz.

MÜSİAD; Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesinin yanı sıra küresel bir oyuncu olmasında da çok önemli bir misyona sahip. Bu misyon doğrultusunda yeni dönemde Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek, her çalışmaya destek vereceğiz.

MÜSİAD olarak; ‘Türkiye’nin üretici kimliğini, katma değerli gücünü ve inovatif büyüme hamlesini’ tüm dünyaya duyurmak için çalışıyoruz ve büyük bir heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin yerli ve milli üretim gücüne, her açıdan katma değer sağlayabilmek amacı ile; yeni dönem projeksiyonumuzu yedi ana başlık altında kurguladık.

Bu maddeleri şöyle özetleyebiliriz:

1-G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi

ve ticari diplomasinin artırılması,

2-Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması,

3-Yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesi,

4-MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması,

5-Mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik,

insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerini

güçlendirilmesi,

6-Ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşeleri

Anadolu’daki iş insanları ile bir araya getirilmesi,

7-MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin (MTO) kurulması,

Değerli Basın Mensupları,

Yerli ve milli üretim gücümüzden aldığımız ilham, kaliteli hizmet vizyonumuz, otomotivden gıdaya, sağlıktan inşaata, turizmden lojistiğe kadar hemen her alanda dünya çapında işlere imza atan girişimci ve yatırımcılarımızla, dünyaya örnek olacak iş modelleri kurguluyoruz.

Tabii, yeni dönemde yapacaklarımız bu maddeler ile sınırlı olmayacak. Kültür ve sanat faaliyetlerine MÜSİAD SANAT markamız ile yıl boyu süren çeşitli etkinlikler ile devam edeceğiz.

Tüm bu çalışmalara ilave olarak Genç MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın’ın projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Gelecekte bu dünyanın öncüsü olacak kuşakları yetiştirmek adına Genç MÜSİAD ile tohumlar ektik. Son 20 yılda bu tohumlar yeşerdi, filiz verdi, güçlendi ve artık kendi ayakları üstünde durmaya başladılar.

Bu dönem; emek verilen her gencimizin ekonomik istihdama çok yönlü katkıda bulunacağı bir dönem olacak. Genç MÜSİAD olarak, yurt dışı teşkilat çalışmalarına yoğunlaşmak ve MÜSAD Kadın’ın Türkiye genelindeki üye sayısını artırmak, yeni dönem için öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Değerli Basın Mensupları,

Covid-19 salgının ardından tüm dünyada; ekonomiden sosyal yaşama, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye, son 20 yılda ulaştırmadan enerjiye, dış politikadan milli savunmaya kadar pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Özellikle sağlık alanında yapılan akılcı yatırımlar ve büyük dönüşümle, Covid-19 salgınını dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Gelişmiş ekonomilerin bile, büyük sıkıntılar yaşadığı bu dönemde Türkiye, salgının ekonomi üzerindeki etkisini sınırlı tutmayı başardı.

Küresel anlamda yaşanan ekonomik daralma, tüm ülkeleri negatif yönde etkilese de Türkiye ekonomisi, 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde toplam 181.8 milyar dolarlık ihracat düzeyine ulaştı.

Ekim ayında 20.8 milyar dolarlık ihracatla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşti. Hatırlatmak isterim 2003 yılı 02 Ocak tarihli gazetelerde ‘’ Türkiye 2002 yılında, siyasal istikrarsızlık ve ekonomik kırılganlıkların sürmesine karşın, ihracatta rekor kırdı.Türkiye'nin toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 16.6'lık artışla 36 milyar 205.1 milyon dolara ulaştı.’’haberleri vardı.

2021 yılı Son 12 aylık toplam ihracat ise 215 milyar doları geçti.

MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin; özellikle hizmet ihracatının artması ile birlikte 2023 yılında, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inanıyoruz.

Hatta bu rakamın 300 milyar dolar seviyesine çıkabilmesini de pekala mümkün görüyoruz. Bunun için MÜSİAD üyesi ihracatçılar ile gerçekleştirdiğimiz özel araştırma kapsamında 3 temel strateji belirledik.

Bu stratejiler;

Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik stratejilere ağırlık vermek, Yurt dışı lojistik merkezlerine odaklanmak, bu kapsamda her türlü altyapı sürecini güçlendirmek, E-ihracat ve Mikro ihracatı desteklemek.

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye; rekabetçi ve kaliteli üretim gücü, sahip olduğu olduğu teknik altyapı ve farklı sektörlerdeki nitelikli işgücü sayesinde, bugünden çok daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyor.

İhracatımızın kalıcı bir şekilde artış kaydetmesi, dış ticaret fazlası veren bir ülke niteliğine kavuşmamız ve sürdürülebilir bir büyüme için; Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya bütün muhtemel yeni ihracat pazarlarına talibiz.

Bu nedenle MÜSİAD olarak ticari diplomasi çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Çünkü, kurduğumuz ve kuracağımız her yeni ilişki, iş dünyamız adına önemli bir kazanım olacaktır.

Bu 58 gün içerisinde;

-Pakistanlı iş insanlarını Türk iş insanları ile bir araya getirdik.

-Endonezyalı ve Türk iş insanları MÜSİAD'da gerçekleştirilen B2B görüşmeler çerçevesinde bir araya gelerek, yeni ortaklıklara imza attık.

-MÜSİAD Berlin’in açılmasıyla Türk ve Avrupalı iş insanları MÜSİAD çatısı altında buluşturduk.

Biraz evvel de belirttiğim gibi, haftasonu da BAKÜ’de prograsmlarımız var.

Tüm bunların dışında, gündemimizde e-ticaret odaklı faaliyetler de önemli bir yer teşkil ediyor. Covid-19’un tetiklediği dijitalleşme sürecinin, tüm endüstrileri dönüştürdüğü net biçimde görüldü.

Dünyada hızla büyüyen e-ticaret sektörü, hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. 2020 yılında dünya perakende e-ticaret hacmi, son 10 yılda 15 kat artarak 4.2 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye olarak bu dev pastadan yeterince yararlanamadığımız bir gerçektir. Oysa ülkemiz e-ihracata yönelik bir çok avantaja sahip.

Bunları 5 başlık altında sıralarsak:

Ülkemizin jeo-stratejik konumu, 30 milyon yaklaşan genç nüfusu, Bölgesindeki istikrarlı siyasi yapısı, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1.6 milyar kişilik pazara ve 28 trilyon dolar Gayrı Safi Milli Hasıla’ya hitap edebilme potansiyeli, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan sanayi ve ticaret şehirlerine sahip olması.

Bu avantajları doğru yönetebildiğimiz takdirde, e-ihracatta ülke olarak çok farklı bir konuma ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri de faiz indirim kararı…Faizlerin iki yönü var. Getiri yönü ve maliyet yönü. Sanayiciyi ilgilendiren maliyet yönü yani kredilerdir. Dolayısıyla faizlerin yüksek olması üretim maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olmakta ve enflasyonun yüksek çıkmasını sağlamaktadır. Sanayici ve İş insanları derneği olarak bizi daha çok ilgilendiren kısmı da burasıdır. Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri, kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının düşürülmesini MÜSİAD olarak destekliyoruz.

Tüm bunların yanında çalışanlarımızın daha iyi maddi koşullar altında çalışması, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri, alım güçlerinin artması; en az onlar kadar, işverenler olarak bizleri de memnun edecektir. Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz.

Kaliteli üretim ve hizmet altyapısı inşa etmek kadar, bu yapıyı sürdürülebilir kılmak da en önemli misyonlarımızdan biridir. MÜSİAD’a üye şirketlerin sinerjisiyle üretimden hizmet ağına kadar her süreçte sürdürülebilirliği desteklemek adına önemli adımlar atıyoruz.

Paris İklim Anlaşması, iklim krizi ile mücadele kapsamında bir dizi uygulama ile iş dünyamıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu kapsamda MÜSİAD olarak iki temel hedefimiz bulunuyor: İlk aşama her alanda sürdürülebilirliği desteklemek... İkinci aşama ise otomotivden gıdaya, ulaşımdan enerjiye, hazır giyimden tarıma kadar, her sektörde, üretim zincirinde oluşabilecek karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin öncüsü olmak…

Özellikle tarım sektöründe daha fazla ürün elde etmek amacıyla tohum ıslahı, sulama ve gübreleme otomasyonları, akıllı gübre yönetimi, hassas ilaçlama, izlenebilirlik yazılımları gibi çeşitli teknolojilerin kullanılmasına yön veren yeşil kalkınma devrimini sonuna kadar destekleyeceğiz.

Değerli Basın Mensupları,

Daha güçlü, daha sürdürülebilir, daha üretken ve daha aydınlık bir Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Üretim odaklı sektörlerimiz, Sanayi 4.0 vizyonuyla şekillenen teknolojik atılımlarımız, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri, sanal gerçeklik gibi ileri teknolojileri merkeze alan girişimci ve yatırımcılarımız, nitelikli ve eğitimli gençlerimizden oluşan istihdam gücümüz, iş hayatına katma değer sağlayan kadınlarımız ile, çok daha ferah ve aydınlık bir geleceğe yürüyoruz.

MÜSİAD olarak; vatandaşlarımızın farklı mesleki ve teknik eğitimlere yönelmelerini, kendilerini geliştirerek, ekonomiye katma değer sağlamalarını arzu ediyoruz. Buna katkı sağlamak amacı ile, değişik sektörlerde mesleki ve teknik eğitimlere yönelik ihtiyacı tespit edecek kapsamlı bir eğitim raporu üzerinde çalışıyoruz. Nitelikli “ara eleman” ihtiyacının; bu tip eğitimlerin hızlandırılması ve yaygınlaştırılmasıyla karşılanabileceğine inanıyoruz.

Türkiye’yi daha iyi bir geleceğe taşımak, aynı zamanda dünyada siyasi ve ekonomik olarak söz sahibi olabilmek için gerekli olan;

otoyollar, köprüler, üniversiteler, hastaneler, barajlar, yenilenebilir enerji üretim kaynakları, doğalgaz, nükleer santraller gibi, alt ve üstyapı yatırımlarımızın çoğu tamamlandı, kalanlar da hızla tamamlanıyor.

Bugünün çocukları, yarının ise iş insanları, akademisyenleri, girişimci ve yatırımcıları olacak, gençlerimizi çok daha aydınlık bir gelecek bekliyor.

Tüm yapacağımız çalışmalarda farklılıklarımızı değil, müştereklerimizi öne çıkararak birbirimize daha sıkı kenetlenmemiz gerektiğine inanıyoruz. Toplum olarak bir ve beraber hareket edersek, güzel ülkemizi her yönü ile daha güçlü hale getirebiliriz.

Güçlü bir ekonomiye sahip Türkiye; hak ve hukukun, adalet ve eşitliğin, barış ve güvenin, refah ve mutluluğun hakim olduğu bir dünyanın yeniden inşa edilmesinin en büyük öncüsü olacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Gelecek projeksiyonumuzu paylaştığımız bu özel günde, bizlerle birlikte olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra, siz değerli basın mensupları ile daha sık bir araya gelmeyi ümit ediyoruz.

Yeni Yönetim Kurulumuzun ve hedeflerimizin, başta ülkemiz olmak üzere, iş dünyamız ve MÜSİAD için hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.