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MÜSİAD 1. Bölge Tekstil Zirvesi gerçekleştirildi

MÜSİAD 1.Bölge Tekstil Zirvesi; Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu koordinasyonunda, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Sektördeki gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı etkinlikte B2B görüşmeler ve Olgunlaşma Enstitüsü Sergisi dikkat çekti.

İş Dünyası 21.03.2022, 11:46 21.03.2022, 12:16

Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektörü üyelerinin bir araya geldiği ve iş geliştirmeye yönelik görüşlerin alındığı MÜSİAD 1. Bölge Tekstil Zirvesi Ankara'da gerçekleştirildi. 

Zirveye Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, PROGROUP Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, PTTAvm Ticaret ve E-Ticaret Şirketi Kurucu ve Ceo’su Hakan Çevikoğlu,  MÜSİAD Ankara Şube Kurucu Başkanı Hüdayi Çakır da katıldı.

MÜSİAD Genel Merkez Yönetiminin 2022 yılını “yatırım yılı” ilan ettiğne ve Türkiye’yi 5 bölgeye ayırdığına vurgu yapan MÜSİAD Başkanı Fatih Canpolat, "Bizde “5 bölge 5 yatırım” mottosu ile yola çıktık. Bu sebeple ilk projemizi 5000 kişiye istihdam sağlayacak AR-GE çalışmalarının olduğu AB standartlarında, insan kıymetlerine değer veren Tekstil Üretim Fabrikamızı Ankara’da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yurdumuzun her bir şehri özellikle iplik, kumaş, üretim gibi çeşitli alanlarda kendi içinde markalaşırken; hedefimiz İstanbul ve Ankara’yı moda ve tekstilde 2 ana marka haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Canpolat'ın “MÜSİAD 1. Bölge Tekstil Zirvesi”nde gereçekleştirdiği konuşmanın tamamı şu şekilde:

Sn. Bakan’ım, Şube Başkanlarım, MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektörümüzün Kıymetli Üyeleri, Değerli Misafirlerimiz, basın mensupları, Hanımefendiler beyefendiler; MÜSİAD 1. Bölge Tekstil Zirvesi” ne hepiniz hoş geldiniz.

Sektörel bütün üyelerimizi bir arada tutacak, etkileşimi artıracak, ikili ve ticari ilişkilerimize azami derecede katkı sağlayacak programlar inşa ediyoruz. İlkini yaptığımız bu programda, tecrübe paylaşımlarının olduğu, ticaretimize yön verecek fikirlerin ortaya çıktığı ikili iş görüşmelerini icra edeceğimiz tekstil zirvemiz ile daha entegre bir sektör haline gelmek istiyoruz.

Kıymetli Konuklarımız; ekonomik rakamlara baktığımızda hepimizin bildiği gibi tekstil sektörümüz; ülkemizin ekonomisine net döviz getirisi kazandıran önemli bir sektörümüzdür. Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim konfeksiyon endüstrisi 2021’i 3 rekorla kapatmıştır.

Bir önceki yıla göre;

1-İstihdamını

2-İhracat payını

3- Ve yatırımını büyük oranda artırmıştır.

İhracat rakamlarına baktığımızda;

-20,3 milyar dolar tazır giyim ve konfeksiyon sektörü

-12,9 milyar dolar tekstil hammaddeleri sektörü

-1,7 milyar dolar, deri ve deri mamulleri sektörü

-3,1 milyar dolar halı sektörü önemli artışlar göstermişlerdir. 

Resmi verilere göre 2021 yılında “29,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü; ihracat alanında ilk sırada yer almaktadır.”  Fakat tekstil sektörü bir bütün olarak ele alındığında görülmektedir ki; 38 milyar dolar ile otomotiv sektörünün üzerindedir.

Kıymetli Üyelerimiz; 

Bugün dünyada tekstil endüstrisinde yeni dönem; iki temel dinamik üzerine şekillenmektedir.

1- Dijitalleşme 

2- Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim

Bizlerin de amacı Müsiad Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu olarak; tüm üyelerimizin bu iki konuya özellikle daha fazla yoğunlaşmalarını ve bu alanda gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmalarını sağlamaktır. Çünkü bizler Covid 19 Pandemisi ve tüm dünyada yaşanan doğal afetler sonrası gördük ki; Gelecek; sürdürülebilirlikte! Gelecek; dijitalleşmede! Ve gelecek; çevre dostu üretimde! Bundan dolayı çalışmalarımızda bu konular hakkında daha çok bilgi verip ve yerine getirilmesi noktasında takipçi olacağız.

"İstanbul ve Ankara'yı 2 ana marka haline getirmeyi planlıyoruz"

Bildiğiniz gibi MÜSİAD Genel Merkez Yönetimimiz 2022 yılını “yatırım yılı” ilan etmiş ve Türkiye’yi 5 bölgeye ayırmıştır. Bizde “5 bölge 5 yatırım” mottosu ile yola çıktık. Bu sebeple ilk projemizi 5000 kişiye istihdam sağlayacak AR-GE çalışmalarının olduğu AB standartlarında, insan kıymetlerine değer veren Tekstil Üretim Fabrikamızı Ankara’da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Yurdumuzun her bir şehri özellikle iplik, kumaş, üretim gibi çeşitli alanlarda kendi içinde markalaşırken; hedefimiz İstanbul ve Ankara’yı moda ve tekstilde 2 ana marka haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bu amaçla tekstil sektörünün değerler zincirine baktığımızda; İstanbul’un tasarım, AR-GE, pazarlama ve satış alanında yoğunlaşmaya devam etmesi ve Anadolu’nun farklı üretim merkezlerine yakın olan Ankara’nın ise üretim üssü haline getirilmesini düşünüyoruz. 

Şimdi sizleri gün boyu sürecek ve sizler için özen ile hazırladığımız bu güzel programla baş başa bırakarak konuşmamı sonlandırıyorum.

Katılımlarınız için teşekkür ederim.

MÜSİAD 1. Bölge Tekstil Zirvesi'nin tamamını izlemek için tıklayın

#fatih canpolat #tekstil #ekonomi #türkiye #MÜSİAD
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