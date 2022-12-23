Muratbey, Süt Perilerinin Yanında

Kadınların çalışma hayatında etkinliğinin artırılmasına inanan Muratbey Peynirleri, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için kadın üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bu hedefler kapsamında 3. Geleneksel Peynire Değer Katan Kadınlar Projesi; Muratbey’in ev sahipliğinde, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, il protokolü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Uşak’ta gerçekleştirildi.

Muratbey’in üretim tesisi ve Ar-Ge merkezlerinin de bulunduğu Uşak ‘ta gerçekleştirilen Peynire Değer Katan Kadınlar projesinin açılış konuşmasını yapan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, “Muratbey, süt ürünleri alanında ülkemizin saygın, bilinen markalarından bir tanesidir. Bunun ilimizde olması ayrıca gurur kaynağı. Kadınlar sadece peynire değil süte, yoğurda aklınıza ne geliyorsa her şeye değer katıyor. Bu tür eğitimler; üretilen sütün, peynirin kalitesini arttırma noktasında büyük fayda sağlıyor. Peynire Değer Katan Kadınlar Projesi kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen eğitimlerin daha çok kadına ulaşacak şekilde sürdürülmesini temenni ediyorum“ dedi.

Necmi Erol: Hedefimiz, gelecek yıllarda daha fazla kadın üreticiye ulaşmak

Kadınların çalışma hayatındaki varlığının artırılması ve ekonomik özgürlüğe sahip olması konusunda çalıştıklarını belirten Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna katkı sağlayabilmek adına kadın istihdamına ve emeğine değer katmayı kendimize görev biliyoruz. Bu anlamda 2018’de süt ve süt ürünleri sektörüne katkı sağlamak, süt üreticilerini desteklemek, kadınların süt üretimindeki varlığını kuvvetlendirmek adına ‘Peynire Değer Katan Kadınlar’ projesini hayata geçirdik. Projemizle üreticilerimize verdiğimiz eğitimlerin içeriklerini geliştirdik, kapsamını artırdık, bu eğitimleri sistemli ve sürdürülebilir bir forma dönüştürdük. Bu sayede kadınların daha nitelikli bir üretim gerçekleştirebilmesinin önünü açtık. Muratbey, süt perileri olarak tanımladığı süt üreticisi kadınlardan tedarik ettiği kaliteli sütlerle ürettiği inovatif peynirlerini, Türkiye’deki 50 binin üzerinde noktaya ve dünyanın 5 kıtasına ulaştırıyor. Muratbey olarak; hem sektörümüze hem ülkemize katkı sağlama misyonumuzla, süte emeğini ve sevgisini katan süt perilerimize desteğimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecek. Kadın dostu bir firma olarak; gelecek yıllarda daha fazla kadın üreticiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Süt üreticisi kadınlara değer katan eğitimler verildi

Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, Muratbey’in kuruluş hikâyesi ve bugün ulaştığı sonuçlar hakkında bilgi verdi. Peynire Değer Katan Kadınlar Projesi kapsamında da katılımcılar için dört farklı alanda eğitim düzenlendi. Süt üreticisi kadınlar; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli’den “Süt Üretiminde Kalite, Güven ve Sağlık”, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Özdemir’den “Kadın ve Anne Sağlığı” eğitimleri aldı. Klinik Psikolog İbrahim Çakın, “Aile İçi İletişim” konusunda katılımcıların sorularını cevapladı. Programın eğitim bölümü; Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Meltem Altıntuğ’un sporun hayatımızdaki önemini anlattığı keyifli bir aktivite ile sona erdi. Eğitimlere yoğun ilgi gösteren süt üreticisi kadınlar, sertifika almaya hak kazandı. Sertifika töreni sonrası Muratbey fabrikasını gezen süt üreticisi kadınlar, “sütün peynire dönüşme” hikâyesine de tanıklık etti.