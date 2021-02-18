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Murat Özyeğin: “2021’de Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz”

FİBA Grubu’nun 12 ülkede faaliyet gösteren finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya’nın en önemli finans portalı Banki.ru tarafından yapılan “Müşteri hizmet kalitesi ve memnuniyeti” araştırmasında, bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek ülkenin en iyi 4. bankası seçildi. Credit Europe Bank, 1997 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Rusya'da 6 milyon bireysel müşteriye hizmet veriyor.

İş Dünyası 18.02.2021, 10:03
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Murat Özyeğin: “2021’de Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz”

Credit Europe Bank’ın faaliyet gösterdiği 12 ülkede de hizmet kalitesiyle ayrıştığını vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları söyledi:

“FİBA Grubu’nun faaliyetlerinin merkezine müşteri memnuniyeti koyan yaklaşımı ile Credit Europe Bank, Rusya pazarında büyük başarılara imza atıyor. Dijital altyapı yatırımları sayesinde bankamız, müşteri memnuniyetini pandemi sürecinde daha da yukarı taşıdı. Credit Europe Bank’la Rusya’nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Rusya, Romanya, Ukrayna, Malta ve Dubai gibi önemli ticaret merkezlerinde, Fibabanka ile de Türkiye’de finans sektöründeki dijital dönüşüme öncülük eden başlıca gruplardan biriyiz. İş süreçlerimizi daha da geliştirerek 2021 sonunda Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz.”

Credit Europe Bank Genel Müdürü Haluk Aydınoğlu: Kredi taleplerinin yüzde 60’ı dijital kanallar geliyor

Rusya’nın ekonomik olarak en gelişmiş 22 şehrinde 49 şube ile faaliyet gösterdiklerine, ATM ve Satış Ofisleri ile birlikte 77 şehre yayıldıklarına dikkat çeken Credit Europe Bank Genel Müdürü Haluk Aydınoğlu şunları söyledi:

“Bireysel, kurumsal ve KOBİ müşteri portföyümüzü hızla artırdığımız Rusya'da 6 milyon bireysel müşterimizin yanında 5 binden fazla ticari müşterimize, 15 binden fazla KOBİ'ye de hizmet veriyoruz. Farklı segmentlerdeki tüm müşterilerimiz, kredi taleplerinin yüzde 60’ını dijital kanalları kullanarak gerçekleştiriyor. Benzer şekilde  bireysel transferlerin de yüzde 90’ından fazlası dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Özellikle tüketici kredileri ve kredi kartı pazarındaki ürünlerimizle Rusya genelinde büyük ilgi görüyoruz.”

Credit Europe Bank, Rusya’da en iyiler arasında

Rusya'nın en önemli dijital finansal yayını Banki.ru tarafından 2019 yılında da Mevduat Ürünü ödülüne layık görüldüklerini belirten Aydınoğlu şunları ifade etti:

“Credit Europe Bank, ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen tüketici anketinde Rusya’nın en iyi 10 bankası arasında gösterilmişti. Kredi kartı ürünümüz Card Credit Plus da Rusya'nın en büyük bankacılık derecelendirme kurumu olan Frank Research Group tarafından En İyi Kredi Kartı seçilmişti. Müşteri geri bildirimlerini yakından izleyerek sorunların çözümüne katkı sunmayı, tüketicilerin talep ve beklentilerine zamanında yanıt vermeyi amaç edinen yaklaşımımız bir başarı daha getirdi. Credit Europe Bank ile Rusya'da sadece FİBA Grubu’nu değil, Türkiye’yi de başarıyla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz.”

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