Multinet Up’ta atama: Bora Işık yeni görevine başladı

Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up’ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bora Işık atandı. 15 yılı aşkın süredir çeşitli şirketlerde dijital pazarlama, strateji ve iş geliştirme alanlarında liderlik yapan Bora Işık, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla Multinet Up’ın pazarlama faaliyetlerini yönetecek.

Bora Işık Kimdir?

İş hayatına 2004 yılında MT olarak Akbank’da başlayan Işık pazarlama, iş geliştirme, dijital kanallar yönetimi olmak üzere çeşitli birimlerde görev aldı. 2012’de ödeme sistemleri sektörüne geçerek BKM (Bankalararası Kart Merkezi)’de Pazarlama ve Yeni İş Geliştirme’den Sorumlu Müdür olarak görev yaptı.

2014’te n11.com şirketinde Pazarlama Direktörü görevine getirilen Işık, 2018’de Avansas.com’da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak kariyerine devam etti. Buradaki görevinin ardından TatilBudur.com’da Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Işık, 2019 Kasım ayından itibaren Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme lisans programı mezunu olan Işık, yüksek lisans derecesini İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölümü’nden aldı. 2018’de başladığı ikinci yüksek lisansını ise Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde sürdürmekte. Işık, evli ve 2 çocuk babası.