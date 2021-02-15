MSD Türkiye Bölgesi’nin yeni Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu oldu

Güçlü portföyü ile 130 yılı aşkın süredir dünyanın en zorlu hastalıkları için ilaç ve aşılar geliştirerek yaşam için keşfeden MSD’de, üst düzey atama gerçekleşti. Son olarak MSD Macaristan Genel Müdürü olarak görev alan Gözde Güllüoğlu, MSD Türkiye Bölgesi Genel Müdürlüğüne atandı.

Saint Joseph Fransız Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan Güllüoğlu, kariyerine 2006 yılında başladı. İlaç sektöründeki global firmalarda görev alan Güllüoğlu, MSD Türkiye’ye 2018 yılında İmmunoloji & Hastane/Hepatoloji İş Birimi Direktörü olarak katıldı.

2019 yılı başında genişleyen rolü ile Aşı İş Birimi sorumluluğunu da üstlenen Gözde Güllüoğlu, bu görevi sırasında, iş biriminin Türkiye’deki konumunun güçlendirilmesi adına stratejik süreçlere liderlik etti. Güllüoğlu, 2019 yılında Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinde Türkiye organizasyonunu “Çeşitlilik ve Dahiliyet” Elçisi olarak temsil etti. MSD ile olan hikayesine Türkiye’de başlayıp Macaristan’da devam eden Güllüoğlu, 2020 yılında MSD Macaristan Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Gözde Güllüoğlu yeni dönemde MSD Türkiye Bölgesi Genel Müdürü olarak, sahip olduğu zengin deneyimi ve bilgi birikimiyle, MSD’nin bölge çapındaki faaliyetlerine liderlik edecek.