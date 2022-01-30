MOYSAD İLK GENEL KURULUNU YAPARAK BAŞKANINI SEÇTİ! İLK MESAJ “TÜM SEKTÖRÜ KUCAKLAYACAĞIZ”

29 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ve kurucu üyelerinin tamamımın katıldığı genel kurul toplantısında önce Divan Heyeti seçildi. Ardından kurucu üyelerden Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan dernek kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dernek tüzüğünün kurucu üyelerin onayına sunulmasının ardından derneğin ilk başkanı olarak Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin seçildi.

Üyelerin oy birliği ile seçilen ve 2 yıl boyunca derneğin başkanlığını yürütecek olan Ertekin yaptığı teşekkür konuşmasında, sektörde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yaparken derneğin bu anlamda hem sektöre yeni heyecan hem de büyük bir güç katacağını söyledi. Amaçlarının sadece derneği büyütmek değil sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve sektörün özellikle dış piyasaya açılmasına öncülük etmek olacağını sözlerine ekleyen Başkan hedeflerinin Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek olduğunu ve asıl hayallerinin Türkiye’yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek olduğunu kaydetti. Ertekin ayrıca bu yıl büyük bir fuar organize etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Yapılan seçim neticesinde dernek Yönetim Kurulu aşağıdaki isimler olarak belirlendi:

YK Başkanı Alpaslan Baki ERTEKİN (Erciyes Anadolu Holding CEO)

Başkan Yrd. Nuri ÖZTAŞKIN (Yataş Group CEO)

Başkan Yrd. Davut DOĞAN (Doğanlar Holding B)

YK Üyesi Muharrem ÇİLEK (Çilek Mobilya YK Üyesi)

YK Üyesi Mehmet YAYLA (Kilim Mobilya YKB)

YK Üyesi Ömer ÇETMEN (ÇETMEN Grup Başkan)

YK Üyesi Metin GÜLTEPE (İşbir Holding CEO)

DERNEK ÜYE MARKALARI