MOSFED Başkanı Güleç İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nı değerlendiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, uzun müzakereler sonucunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varan İngiltere’nin ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalamasının önemli olduğunu söyledi. İngiltere’nin Türk mobilya ihracat pazarları içinde son beş yılda ilk 10 pazar içerisinde kendine yer bulduğunu söyleyen Güleç, “2020 senesinde pandemi etkisiyle sınırlı olan mobilya ihracatımızdaki artışa rağmen, İngiltere’ye mobilya ihracatımız bu yıl 150 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Mutabık kalınan bu anlaşma sonucunda sektör olarak ilk etapta ihracatımızı yarım milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz” dedi.

Uzun müzakereler sonucunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varan İngiltere, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın çevrimiçi katılımıyla imzalanan anlaşma 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nı değerlendiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Dün, Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan ve 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girerek tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsayacak olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) hayırlı olmasını diliyoruz. Söz konusu STA’nın mobilya sektörüne de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz” dedi.

Mobilya ihracatımız artabilir

Kararın Türk mobilya sektörü tarafından oldukça önemli karşılandığını belirten Güleç, “Bu anlaşma, Türk mobilyacısı için AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının dışında kalmasının getireceği belirsizliklerin ortadan kalkması adına son derece önemli bir gelişmedir. İngiltere, hali hazırda mobilya ihracat pazarlarımız içinde son beş yıl içinde ilk 10 pazar içerisinde yer alırken, her geçen gün artan bir potansiyel sunmaktadır. 2020 senesinde pandemi etkisiyle sınırlı olan mobilya ihracatımızdaki artışa rağmen, İngiltere’ye mobilya ihracatımız bu yıl 150 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Ancak, son yıllarda gerek mobilyacılarımızın bu pazara daha fazla odaklanması, gerekse STA anlaşmasının doğuracağı pozitif etki sayesinde İngiltere’ye ihracatımızın yarım milyar dolar seviyesine çıkmasını kısa dönemli hedefimiz olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.