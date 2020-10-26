MOSDER, SPOR BAKANLIĞI’NDAN FUAR ALANI İSTİYOR!

Başkan Balcı, yeni yılın ilk ve en büyük mobilya fuar organizasyonu olarak 26-31 Ocak 2021 tarihleri arasında eş zamanlı olarak hem İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde hem de Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın 1 milyar dolarlık iş bağlantısı oluşturması bekleniyor.

“Bu derece büyük bir organizasyonun yalnızca mobilya sektörüne değil, yurt dışından fuara gelecek katılımcılar sayesinde ülke turizmine de büyük etkisi vardır. Ülkemize gelen her turist ortalama 3bin dolar civarında bir döviz girdisi bırakıyor ve de turizm ekonomisine katkı sağlıyor” diyen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birinin tam kapasiteli bir fuar alanı olduğunu kaydetti.

Fuara katılımda rekor başvuru talebi!

Mustafa Balcı, “Mobilya sektörü her geçen yıl büyüyen ve ülkemizde ihracat fazlası veren sektörlerin başında geliyor. Geçtiğimiz seneye oranla, Ocak 2021’de düzenlenecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, katılımcı firmalar tarafından bu sene 4 katı fazla başvuru aldı” dedi. “Bu nedenle fuar eş zamanlı olarak İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek diye belirten Mustafa Balcı, “Biz de derneğimize üye 60 firma ile fuara katılım sağlayacağız” dedi.

“Türkiye’nin büyük bir fuar alanına ihtiyacı vardır, fuarlar bir ülkenin dış pazarlara açılmasındaki en önemli prestij unsurlarından biridir diyerek, yıllardır bu konuyu dile getirdik ancak bu konuda ülke olarak çok fazla yol kat edemedik” diye ifade eden Mustafa Balcı, “Devletimizden Atatürk Havalimanı’nın fuar alanı olması için talepte bulunmuştuk ancak malum koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra bu alanda halkımızın faydasına olacak şekilde bir pandemi hastanesi kuruldu” dedi.

Spor Bakanlığımıza sesleniyoruz!

“Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı olarak sektörümüz adına Spor Bakanlığımıza çağrıda bulunmak istiyorum” diyen Mustafa Balcı, spor bakanlığımızın projelerini yakından takip ediyoruz. Ülkemize her sene devasa spor kompleksleri kazandırıyorlar. Biz de istiyoruz ki şu anda en büyük problem büyük bir fuar alanı ise, bu konuda bize bakanlığımız yer tesis edebilir. Ki, mobilya sektörünün bir fuar merkezi kurulması konusunda yeterli mali desteği de sağlayacak gücü bulunmaktadır. Bu doğrultuda 4-5 sene içerisinde 250bin metre kare fuar alanı yapılabilir. Amacımız Türk mobilyasının yükselişe geçtiği bu dönemde Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük ve en prestijli fuar alanına sahip olmaktır” dedi.

Türk mobilyası kapasite artıyor!

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Dünyanın en büyük 8. ihracatçı konumunda bulunan Türk mobilya sektörü, uluslararası pazarda tasarım gücü ve kalitesiyle anılıyor. Sanayimiz içerisinde yer alan üreticiler ar-ge’ye önem veriyor ve bünyelerinde alanında uzman mühendislerle çalışıyorlar. Her geçen yıl ihracatını dolar bazında yüzde 20 ile yüzde 30 bandında büyüten sektörümüz, son yıllarda ihracat fazlası vererek ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor” dedi.

Mustafa Balcı, “Bu sene kovid-19 pandemisi nedeniyle sektörümüzün ihracat konusunda önüne bir engel olarak çıkan ham madde sorunundan kaynaklı olarak terminlerde gecikmeler yaşanıyor. Sünger, cam, yay, tel ve zaman zaman da kumaş konusunda ham maddeye ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz. Avrupalı ve Koreli sünger ham madde tedarikçileri pandemiyi kendi adlarına fırsata çevirmeye çalışmaktadırlar, bu nedenle tedarikçilerin döviz bazında verdikleri fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz. Cam konusunda ise ülkemizde sektör devi olan üretici firmanın bakım faaliyetleri nedeniyle piyasada hizmet veren diğer cam firmaları da normal fiyatların üzerinden neredeyse yüzde 40 oranında zam yaptılar” dedi. Mustafa Balcı ham madde sorunla başa çıkmak için ivedilikle yerli üretim tesislerine ihtiyacımız var” ifadesinde bulundu.

“Mobilya sektörü ülkemizde her geçen yıl büyüyor, büyüyen pazarın ihtiyacı olarak da üretici firmalar fabrikalarının metre karelerini büyütmeye başladılar ve yeni personel arayışına başladılar” şeklinde konuşan Mustafa Balcı, “Yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörü bu sene kapasite arttırmaya gidiyor, birçok firmada acil personel ihtiyacı bulunuyor, mobilya alanında çalışmak isteyen gençlerimizi yetiştirerek sektörümüze kazandırmak adına dernek olarak çağrıda bulunuyoruz” dedi.