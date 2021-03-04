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MOOV fırsat araçlarıyla artık daha avantajlı

Türkiye’nin ilk serbest dolaşımlı araç paylaşım markası olan MOOV, uygulama üzerinden “Fırsat Aracı” seçeneğini kullanıma sundu. MOOVER olarak tanımlanan kullanıcılar fırsat aracı seçeneği ile araçları yıkama noktasına bırakarak, yakıt alarak ya da kendilerine biraz daha uzak mesafedeki araca yürüyerek hem indirim kazanıyor hem de paylaşım ekonomisinin güçlü bir parçası oluyor.

İş Dünyası 04.03.2021, 14:36
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MOOV fırsat araçlarıyla artık daha avantajlı

Geçtiğimiz yıl uygulama üzerinden araçları filtreleme ve radar özelliğini geliştiren MOOV, bu defa da “Fırsat Aracı” başlığında beş seçenek geliştirdi. MOOV, aplikasyon üzerinde oluşturduğu fırsat aracı menüsü altında “Yıkama Noktasına Bırakma Fırsatı”, “Yakıt Fırsatı”, “Yürüme Fırsatı” seçenekleri sunuyor ve MOOVER’larla birlikte hizmetini geliştirmeye devam ediyor. Marka, fırsat aracı seçeneği altında MOOVER’lara 60 TL’ye varan indirimli kiralama avantajı sunarken operasyonel yükünü hafifleterek markaya katkı sağlayacak özellikler geliştiriyor. 

MOOV’un geliştirdiği fırsat aracı kurguları MOOVER’lar tarafından da çok sevildi. Fırsat araçları MOOVER’lar tarafından her gün bine yakın kez kullanılıyor. Böylece MOOVER’lar da ekosistemin bir parçası oluyor ve operasyon yükünün sürdürülebilirliği sağlanıyor. 

MOOV aracını anlaşmalı yıkama noktasına bırakanlar, toplamda 60 TL indirim kazanıyor

“Yıkama Noktasına Bırakma Fırsat” araçlarını tercih eden kullanıcılarına toplamda 60 TL indirim sunan MOOV, böylece hem MOOVER’ları paylaşım ekosistemine dahil ediyor hem de MOOV keyfini indirimli yaşamalarını sağlıyor. MOOVER’lar, yıkama noktasına bırakma fırsatındaki aracı seçip aplikasyon üzerindeki anlaşmalı yıkama noktaları ikonuna tıklayarak kiralamalarını bitirecekleri adrese en yakın anlaşmalı yıkama noktasını görüntüleyerek aracı yıkama noktasına götürebiliyor. MOOVER’lar yıkama noktasına 200 metre yaklaştıklarında kiralamalarını her zamanki gibi sonlandırarak anında 30 TL ve 30 gün boyunca kullanabilecekleri 30 TL indirimle birlikte toplamda 60 TL’lik indirim fırsatı yakalıyor.

MOOVER’lar, fırsat araçlarındaki araç kartı bilgisinde yakıt fırsatı gözüken araçları kiralayıp bu görevi üstleniyor ve indirim kazanıyor. Araç kartında benzin pompası ikonu ile gösterilen fırsat aracıyla, Petrol Ofisi istasyonlarından taşıt tanıma sistemi sayesinde yakıt alan MOOVER’lar anında 15 TL indirim hakkı elde ediyor. 

Fırsat araçlarından yürüme fırsatını seçen MOOVER’lar ise, sağlıklı bir yaşamın en önemli kuralı olan yürüyüş aktivitesini gerçekleştirmiş oluyor. Haritadaki fırsat araçlarından yürüme fırsatını seçen MOOVER’lar, kendilerine biraz daha uzakta olan araçları tercih ederek anında 10 TL indirim hakkı kazanıyor. 

MOOV, fırsat araçları ile dünyadaki araç paylaşımı uygulamaları arasında da bir ilki gerçekleştirerek kitle kaynak kullanımını (crowd sourcing) hayata geçirdi. Marka, dünya çapındaki bu inovatif yaklaşımı sayesinde MOOVER’lara 60 TL’ye varan indirimler sunmanın yanı sıra gelir modeli olarak adlandırılabilecek bir uygulamanın ilk adımlarını attı.

MOOV rekor kırmaya devam ediyor

Salgın dönemiyle birlikte ulaşıma önemli bir alternatif sağlayan ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde seyahat imkânı sunan MOOV, hafta sonu kısıtlamalarında esneklik sağlanmasıyla birlikte 6 Mart Cumartesi bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. 

MOOV Uygulaması, Android işletim sistemine sahip cihazlarda Google Play Store, iOS ve Huawei işletim sistemine sahip cihazlarda ise App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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