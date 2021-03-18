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MOOV filosu 400 Yeni Kia Picanto ile güçlendi

Araç paylaşım sektörünün lideri MOOV, yenilikçi vizyonu ve büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 400 Yeni Kia Picanto’yu, DenizFilo’nun finansal çözümleriyle filosuna dahil eden MOOV, toplamda 2 bin 500 adete yakın aracıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da MOOVER’lara diledikleri an, diledikleri süre kadar araç kiralama imkanı sağlayarak hizmet veriyor.

İş Dünyası 18.03.2021, 12:23
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MOOV filosu 400 Yeni Kia Picanto ile güçlendi

Türkiye’nin ilk serbest dolaşımlı araç paylaşım markası olan MOOV , filo yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak uygulamasında fırsat araçları seçeneği sunarak MOOVER olarak tanımladığı kullanıcılarıyla birlikte hizmetini geliştiren MOOV, 400 Yeni KIA Picanto’yu da DenizFilo’nun sunduğu finansal çözümle filosuna dahil ederek gücüne güç katmaya devam etti. 

Eylül 2018’de Türkiye’de ilk kez serbest dolaşımlı araç paylaşım modelini İstanbulluların hizmetine sunduklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “700 araçla başladığımız MOOV’da kısa zamanda çok yol kat ettik. Salgına rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Geçtiğimiz yıl İzmir ve Ankara’yı da hizmet bölgelerimize dahil ettik ve üç büyükşehirde tek uygulama üzerinden hizmet veren marka konumuna ulaştık. Bugün filomuza dahil ettiğimiz 400 Yeni Kia Picanto ile filomuzu yaklaşık 2 bin 500 araca çıkarttık. Filomuzu geliştirerek çevresel anlamda da bir yatırım yapmış olduk. Daha önce 2 milyon defa kiralamayla 12 bin ton CO2 salınımının önüne geçmiştik. Şimdi bu oranı arttırmayı hedefliyoruz. Öncüsü olduğumuz sektörü geliştirmek adına yatırım ve yeniliklerimize sürekli devam ediyoruz.” dedi.

Dijitalleşen dünyada ulaşım ihtiyacının da dönüştüğünü, ulaşım modellerinin yeni neslin beklentilerine cevap vermesi gerektiğinin altın çizen Emre Ayyıldız, ihtiyaçları okuyabilmenin önemine değindi ve şöyle devam etti: “İş modellerini dijitale taşıyan şirketlerin daha da gelişeceği bir dönem yaşıyoruz. MOOV markamızla tam dijital altyapımız sayesinde ekstra hiçbir temasa gerek kalmadan, sözleşmeden kiralamaya kadar dijital bir deneyim sunuyoruz. Sunduğumuz hizmet MOOVER’lar tarafından da çok sevildi.”

MOOV’daki yeniliklere de ara vermeden devam ettiklerini belirten Ayyıldız, “Fırsat araçları oluşturduk ve dünyadaki araç paylaşım uygulamaları arasında birçok ilkleri gerçekleştirerek kitle kaynak kullanımı (crowd sourcing) uygulamalarını hayata geçirdik. Dünya çapındaki bu inovatif yaklaşımımızı biraz anlatmak gerekirse, MOOVER’lara fırsat araçları başlığı altında “Yıkama Noktasına Bırakma Fırsatı”, “Yakıt Fırsatı”, “Mesafe Fırsatı” seçenekleri altında 60 TL’ye varan indirimler sunuyoruz ve böylece hem indirim kazanmalarını sağlıyor hem de gelir modeli olarak adlandırabileceğimiz bir dünyanın kapısını aralıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Grubu’nun otomotiv sektöründeki bir diğer markası Kia’nın Genel Müdürü Can Ağyel, 400 Yeni Kia Picanto’nun MOOV filosuna eklenmesiyle ilgili olarak, “Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve sektöründe lider markası MOOV’un filosuna 400 Yeni Kia Picanto dahil edilmesine vesile olduğumuz için oldukça mutluyuz. Araç paylaşımının ve ulaşım modellerinin gelecekte daha fazla tercih edileceğini düşünüyoruz. Kia da global anlamda ulaşımın geleceği için yatırımlarına devam ediyor” dedi.

400 Yeni Kia Picanto’nun MOOV bünyesine DenizFilo’nun finansal çözümleriyle dahil edilmesine yönelik değerlendirmelerde DenizFilo Genel Müdür Yardımcısı Kaan Özgan, “Özellikle küresel salgın ile birlikte toplu taşımaya olan talebin azalması, tüm dünyada  MOOV gibi mobil hizmet sunan araç paylaşımı çözümlerini ön plana taşıdı. Yenilikçi çözümleri desteklemeyi önceliklerimiz arasında bulunduran bir grup olarak, bu projede DenizFilo’nun araçlarının yer almasından mutluluk duyuyoruz. Benzer projelere destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Her geçen gün hizmetini geliştirmeye devam eden MOOV, rekorlarına da yenisini ekliyor. MOOV, İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ara verilen son iki Cumartesi gününde 6 bin defadan fazla kiralama gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. 

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