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Mondi, WorldStar 2021’de 8 ödül birden kazandı

Yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj üretimindeki başarısını bugüne kadar çok sayıda ödül ile taçlandıran Mondi, bu ödüllere yenilerini ekledi. Mondi Grup, küresel ambalaj tasarımı yarışması WorldStar 2021’de, 2’si Mondi Türkiye’den olmak üzere toplam 8 ödüle layık görüldü.

İş Dünyası 29.01.2021, 12:01 29.01.2021, 12:09
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Mondi, WorldStar 2021’de 8 ödül birden kazandı

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan WorldStar Global Packaging Awards 2021 sonuçları açıklandı. 35 ülkeden 300’ün üzerinde başvurunun olduğu yarışmada, Mondi yenilikçi ambalaj çözümleri ile 3 ayrı kategoride 8 ödül birden alarak bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı. WorldStar 2021’de, Oluklu mukavva çözümlerine toplam 6 ödül alan Mondi’nin Türkiye çalışanları başarılı tasarımları OnePiece ve FloralBox ile 2 ödül birden alırken, Mondi Almanya’ya BrakeBooster ve BrightBox ile 2, Mondi Polonya’ya SupremeBox ve Çek Cumhuriyeti’ne EnvelopeMailer ile birer ödül geldi.

1970 yılından bu yana düzenlenen ve ambalajda en önemli küresel ödül olan WorldStar, sürdürülebilirlik, hijyen ve küresel eğilimlerin ışığında ilginç ve benzersiz projeleri seçerek geleceğin ambalaj çözümlerini ödüllendiriyor. Mondi’nin ödül alan projeleri; dayanıklı ve kaliteli materyalden oluşan ambalaj çözümleri ile müşterilerine nihai kullanıcı ürünlerinin paketlenmesi, daha kolay taşınması, bozulmadan müşteriye ulaştırılması ve depolamadan tasarruf olanağı sunuyor.

Mondi Tire Kutsan (MTK) Tire Fabrikası’ndan Alp Ersan ve Mansur Açıkgöz’ün geliştirdiği ‘FloralBox’ ambalaj çözümü, ‘Transit’ kategorisinde ödül alırken, yine MTK İzmit Fabrikası’ndan Seval Çelik ile Salih Yazlalı’nın tasarladığı ‘One Piece’ çözümü ‘Satış Noktası’ kategorisinde ödüllendirildi. Ayrıca; Mondi Polonya ‘SupremeBox’ ürünü ile ‘Transit’ kategorisinde, Mondi Çek Cumhuriyeti ise ‘EnvelopeMailer’ ürünü ile yine aynı kategoride ödül aldı.

WordlStar 2021’de ‘Transit’ kategorisinde ödül alan ‘FloralBox’; farklı tür ve boyutlardaki saksı bitkilerinin çeşitli kombinasyonlarda güvenli bir şekilde taşınması için modüler bir sistem sunan bir e-ticaret çözümüdür. ‘FloralBox’ özellikle küçük bitkilerin taşıma sırasında devrilmesini ve hassas yapraklarının zedelenmesini önleyen sabitleme sistemi ile tüketici deneyimlemelerinden de olumlu geri bildirimler aldı.

‘Satış Noktası’ kategorisinde ödül alan ‘One Piece’ ise bir taşıma ambalajını, ikincil bir dağıtıcı birimine dönüştüren harika tasarımı ile nakliye sırasında hem destekleyici hem de kurtarıcı bir çözüm olarak nitelendiriliyor. Bir ucu diğerinden daha geniş olan ve bu nedenle taşıma sırasında yüzey hasarına yatkın ürünler için akıllı bir çözüm sunuyor. Önceki durumda iki paketleme bileşeni gerekirken, ‘One Piece’ çözümü akıllı, entegre kapak sistemi ile ürünleri yerinde ve taşıma sırasında hareketsiz tutuyor.

Mondi, OnePieceBox çözümü ile müşterilerine daha kolay ve daha hızlı paketleme olanağı sunarken, depolama alanından da tasarruf sağlanmış oluyor.

Mondi’nin küresel ambalaj tasarımı yarışmalarından biri olan WorldStar 2021’de 8 ayrı ödül ile ödüllendirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Mondi Tire Kutsan CEO’su Sevinç Yener Çimecioğlu, “Mondi olarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışımız ve çözüm odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunuyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda bugüne kadar çok sayıda aldığımız ödüller de bu alandaki başarımızı taçlandırması açısından bizi mutlu ediyor. Son olarak küresel ambalaj trendlerini yakından takip eden ve oldukça prestijli bir etkinlik olan WordlStar’da ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduk. Bu ödüllerin 2’sinin, Mondi Türkiye çalışanlarının başarılı tasarımlarından gelmesi ise bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Öncelikle yarışmada dereceye giren çalışanlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Aynı takım ruhu ve inovasyon gücümüz ile gelecek dönemde de yeni başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

Öte yandan; WorldStar 2021’e bu yıl 35 ülkeden 345 katılımcı başvuruda bulunurken, jürinin değerlendirmesi sonucunda 194’ü ödüle layık görüldü. En çok ödül alan ülkeler; 26 ödül ile Japonya, ardından Çin ve ABD gelirken, Türkiye 12 ödül ile ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı. Ödül töreni Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.

WorldStar Global Packaging Awards 2021’de ödül alan projelere ilişkin detaylı bilgiye https://www.worldstar.org/winners/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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