MODOKO, SANAL FUARLA YILLIK HEDEFİN YARISINI 1 AYDA TUTTURDU

20 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan mobilya sektörü, 10 bin ihracatçıyı, 36 bin üreticiyi ve 65 bin işyerini barındırıyor. Sektör, 210 bin kişiye doğrudan, 300 bin kişiye de dolaylı yoldan istihdam sağlıyor. Kilogram başına ihracatın 2,74 dolar olduğu sektörde, 1 milyon doları aşkın ihracat yapan firma sayısı yaklaşık 600’ü bulmaktadır. 2023 yılı için dünya mobilya ihracatında ilk 5, Avrupa’nın ise ilk 5 büyük mobilya ihracatçısı konumuna yükselmeyi hedefleyen mobilya sektörünün en önemli oyuncularından biri olan ve Türkiye’nin en eski mobilya çarşısı MODOKO, bugün 150 bin metrekarelik bir alanda 350 mağazasıyla hizmet veriyor. Doğrudan 5 bin dolaylı olarak ise 35 bin kişiye istihdam sağlayan MODOKO, iç pazarı canlı kılmak için pandemi döneminde açtığı Türkiye’nin en büyük mobilya internet sitesinden sonra ihracatı arttırmak üzere 700 milyon TL’lik projeyle MODOKO Sanal Fuarı hayata geçirdi. “Ocak ayının ilk haftası hayata geçirdiğimiz sanal fuar, sektörümüz açısından bir ilk. Diğer fuarların aksine fuarımızda hem MODOKO’yu hem de MODOKO’daki tüm mağazaları 360 derece gezebiliyor, firma sahibiyle online ya da telefonda görüşebiliyorsunuz. 4 dil seçeneği sunduğumuz fuarımız, 365 gün sürecek.” diyen MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “İhracata yönelik yapılan 4-5 günlük fuarlar geçici ve yetersiz. Oysa kalıcı büyüme ve istikrarlı ivmelenme için Türk firmalarının yurt dışında konumlanması gerekiyor. Amacımız yapacağımız dijital reklamlarla da Türk mobilyasını tanıtmak ve herkesin bize istediği zaman ulaşmasını sağlamak. Çünkü ihracatta artık yeni trend sanal fuarlar ve biz de bu nedenle sanal fuar projemizi hayata geçirdik. Sanılanın aksine sanal fuar düzenlemek ciddi bir operasyon süreci gerektiriyor ve maliyetli de bir kalem.” açıklamalarında bulunuyor.

ABD’den teklif var

sanalfuar.modoko.com.tr üzerinden gezilebilen fuar için 2 amaçlarının olduğunu belirten Çalışkan, “Birincisi Türkiye’deki bütün sektör oyuncuları bu fuar üzerinden birbirleriyle iş yapabilme fırsatını yakalasınlar ve sektörün kucaklaşmasını sağlayabilmek ikincisi ise geleneksel bir sektörü dijital üzerinden dünyaya açabilmek, bazı firmaların ilk kez ihracat yapmalarını sağlamak, bazılarına yeni ihracat pazarları sunabilmek ve en önemlisi de Türk mobilyasını dünyaya doğru tanıtabilmek.” diyor. İlk etapta 3,5 milyar dolarlık mobilya ihracatına yüzde 10 katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Koray Çalışkan, 1 yılda 1 milyon ziyaretçi beklerken, bunun yarısını ilk ayda başardıklarını da ifade ediyor. “Hedef ülkelerimiz ise Almanya, Libya, Suudi Arabistan, ABD, Fransa ve İngiltere. Yılın ikinci yarısında ise performansımıza göre ülke sayımızı arttırmak istiyoruz. Sanal fuar, herhangi bir salgın durumunda ticaret akışının devam etmesi, daha önce ihracat yapmamış firmalara bile büyük bir katkı sunmayı hedefliyor. Türkiye’nin rekabet halinde olduğu ülkeler Çin, Almanya, Polonya, Vietnam, İtalya gibi en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerdir. Bizim burada asıl amacımız katma değeri yüksek pazarlara ağırlık vermektir.” açıklamalarında bulunan Çalışkan, sanal fuarın ABD tarafındaki organizasyonu için de ABD’li bir firmadan teklif aldıklarını ve daha büyük bir operasyonla ABD pazarına özel bir çalışma yürütmek istediklerini de söylüyor. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, 2023 yılı için hedef konulan 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı için yeni hikayelerin yazılması gerektiğine vurgu yaparken, “ABD’de de bu fuar çalışmalarımızı yapacağız. Hatta öyle ki yıl içerisinde açacağımız mobilya çarşısıyla sanal fuarı aynı zamana denk getirerek ABD’ye yıllık 1 milyar dolarlık ürün hacmini satışa sunmayı ve Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefine destek olmayı hedefliyoruz.” açıklamalarında bulunuyor.