Modanisa, Altıncı Deneyim Mağazasını Zeruj AVM Pendik'te açtı!

Türkiye’nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa, kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine rehberlik etmeye, mağazalarıyla da devam ediyor. İlki İstanbul Zeytinburnu’nda 2018 yılında açılan ve dünyanın kadın temalı ilk avm’si olarak kabul edilen Zeruj Port AVM’nin ikincisi, geçtiğimiz günlerde Pendik’te Zeruj Anatoli adıyla hizmete girdi. Modanisa, Pendik’teki AVM’de 6’ıncı mağazasının açılışını yaptı.

Yaşam biçiminden ödün vermeden kendi stilini oluşturan kadınlara 5 kıtada, 140 ülkede online hizmet veren Modanisa, Zeruj Anatolia'da açılan yeni mağazası ile mağaza sayısını 6'ya çıkarıyor. Toplamda 4 bin metrekareye ulaşan 6 mağazada, birbirinden zevkli tasarım kıyafetler müşterilerle buluşuyor. Modanisa deneyim mağazalarına, sadece Türkiye'deki müşterileri değil, Ortadoğu, Endonezya, Malezya, Amerika, Kanada, İngiltere ve Fransa'dan Türkiye’ye turist olarak gelen, daha önce Modanisa’dan online alışveriş yapmış müşterileri de büyük ilgi gösteriyor.

Modanisa.com gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 100.000 farklı ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturuyor.