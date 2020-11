Modanın öncüsü ZÜHRE dijitalleşmeye yatırım yapıyor, bayileri ile birlikte büyüyor

ZÜHRE e-ticaret koleksiyonunda; kap modeller, pardesü modelleri, ferace modelleri, pantolon modelleri, etek modelleri, tesettür gömlek modelleri, tesettür takımlar, tesettür abiye modelleri, tesettür tunik modelleri, tesettür elbise modelleri, çantalar, şallar ve eşarplar yer alıyor.

KALİTE VE MODA BİR ARADA

Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, “Muhafazakâr moda denildiğinde farklılığımızı “kalite” ve “tasarım gücü” ile ortaya koyuyoruz. Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan dünya trendlerinin de önünde bir moda markasıyız. Zühre olarak, uzun süredir beklenen e-ticaret çalışmalarımızı 2020 yılının başında tamamlayarak moda severlerle online’da da buluştuk. Zühre olarak, bayi satış kanallarımzı güçlendirmek için tüm desteğimizi vermekteyiz. Sektörünün moda öncüsü Zühre olarak, özel koleksiyonlarmızda yer alan tüm parçalar ile 750’den fazla muhteşem modelin satışını dijital dünyaya açarak her an şık olmak isteyen kadınlara tek tıkla ulaştık” dedi.

TOPRAĞIN EN CESUR TONLARI ZÜHRE.COM.TR’DE

Zühre denildiğinde akla ilk gelen kaliteli kumaştır. Zühre her sezon bu algıya güçlü renk tonları yenilikler katıyor. Modellerinde tercih ettiği kaliteli kumaşları ile yıllara meydan okuyan renkleri birleştiren Zühre, güçlü moda anlayışını dijital kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

2020 başında e-ticarete adım atan Zühre cesur ve kaliteli tasarımları ile güçlü varlığını sürdürüyor. Teknolojik alt yapısının Ar-Ge süreçlerini tamamlayarak e-ticarete uzanan serüvenini sürdürüyor. Zarif siyah, ışığın tonları ve pastelin en sıcak halleri ile modanın kalbi Zühre.com.tr’de atmaya devam ediyor.

FARKLI DESEN VE MODELLER SUNDUK

Zühre koleksiyonlarında pek çok desen ve modeli bulmak mümkün. Her tarza hitap eden trençkotlar, gündüzden geceye şık abiyeler, rahat kesim tunik takımlar, kabanlar, ketenler, bahara özel şifon bluzlar, denim on denim modasına yön verecek jean modeller, her stili tamamlayan eşarp ve çantalar sezona özel indirim fırsatları ile sadece Zühre.com.tr’de.

DİJİTALDE DE MODA ŞÖLENİ

Modanın sıradan kalıplarını yeni sezon koleksiyonu ile yıkan Zühre, klasik modellerin dışına çıkıyor ve toprağı moda ile harmanlıyor. Modayı yeniden yorumlayan renk ve modeller; taş pul, payet, kürk, düğmeler ve işlemeler ile buluşuyor. Zühre, zamansız stilin vazgeçilmezi oluyor. Bazen ekru bazen camel bir kaban kürk detayı ile buluşurken, bazen ikili takımlar siyah ama pullarla gösteriş eklenmiş bir moda şölenine dönüşüyor.

Birbirinden şık tesettür gömlekler, bluz modelleri, pileli etek modelleri, tesettür pantolon

modelleri, kışlık feraceler, kot feraceler, spor kap modelleri ve pardesü modelleri ile fiyatlarına zuhre.com.tr web adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.