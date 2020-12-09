Mobilyada avantajlı yılsonu kampanyası

2004 yılından bu tarafa, “Tasarımla Mutluluğun Birleştiği Nokta” sloganı ile hizmet veren Evgör Mobilya, yeni bir yuva kuran ya da evini yenileyenler, yatak odasından yemek odası takımına, oturma grubundan tamamlayıcı ürünlere kadar tüm mobilya alışverişlerini %30 indirimli olarak yapıyor. Yılsonu kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Türkiye’nin her yerinden 444 888 6 numaralı telefonu arayabilir ya da firmanın internet sitesini ziyaret edebilirler.

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