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Mobilyada avantajlı yılsonu kampanyası

Yeni yılda evlilik planı yapan çiftler ve 2021’e mobilyalarını değiştirerek girmeyi düşünenler, evlerini yüzde 30’a varan indirimli fiyatlarla döşeyebilecek. Evgör Mobilya’nın 31 Aralık akşamına kadar geçerli yılsonu kampanyası, mobilya alacaklara, beğendikleri tasarımlara, avantajlı fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sahip olma şansı sunuyor. Firma, kredi kartına taksit seçeneğinin yanı sıra peşin fiyatına farklı vade alternatiflerinin yer aldığı ön ödemeli satış uygulamasıyla da mobilya alacakların bütçesini rahatlatıyor. Yılsonu fırsat kampanyasından yararlanmak isteyenler, Evgor.com.tr sitesi üzerinden mobilya siparişlerini online olarak verebiliyor.

İş Dünyası 09.12.2020, 10:55
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Mobilyada avantajlı yılsonu kampanyası
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2004 yılından bu tarafa, “Tasarımla Mutluluğun Birleştiği Nokta” sloganı ile hizmet veren Evgör Mobilya, yeni bir yuva kuran ya da evini yenileyenler, yatak odasından yemek odası takımına, oturma grubundan tamamlayıcı ürünlere kadar tüm mobilya alışverişlerini %30 indirimli olarak yapıyor. Yılsonu kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Türkiye’nin her yerinden 444 888 6 numaralı telefonu arayabilir ya da firmanın internet sitesini ziyaret edebilirler.

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