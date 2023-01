Mobilya sektörünün dev fuarı kapılarını açtı

Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmaları arasında yer alan ve sektör liderlerini bir araya getiren İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) kapılarını açtı. 140 binden fazla ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarda bu yıl Türk firmalarının yanı sıra 10 farklı ülkeden 100’e yakın yabancı katılımcı da yer alıyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile gerçekleşen fuarın açılışı MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in ev sahipliğinde T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Açılışta konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Radikal bir kararla geçen sene başladığımız ‘tek fuar iki merkez’ mottosu, sektörün birlik olunca zoru kolay yaptığını gösterdi. Bu sene, iki fuar alanı da yetmedi ve çadır imkanını da sizlere sunduk. Bugün bir rekora daha imza attık. 200 bin metre kare alana ulaştık. Ancak durmayacağız, sektörümüz gibi fuarımız da büyütmeye devam edeceğiz” dedi.



“Sektör önüne koyduğu hedeflerle dünyada ihracatta ilk 5’e girmeye aday”

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise açılışta yaptığı konuşmasında mobilya sanayinin ihracatıyla dış ticaret fazlası veren önemli sektörlerden olduğunu vurguladı. Sektörün 4 milyar doların üzerindeki ihracatı ile cari açığın önlenmesine büyük katkı sunduğunu belirten Turagay, “Sektör önüne koyduğu hedeflerle dünyada ihracatta ilk 5’e girmeye aday. Özellikle üretim, tasarım başarısıyla 200 ülkeye ihracat yapıyor. İhracat pazarlarını çeşitlendiren sektörümüzün geleceği çok parlak” dedi. Mobilya sektörünün önemli ihracat pazarları arasında olan AB’nin payının düşük olduğunu ifade eden Turagay, “AB ülkeleri arasında örneğin Almanya yılda 16 milyar dolarlık ithalat yaparken Türkiye’den ise sadece 400 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Bu ülke ve diğer AB ülkelerine ihracatımızı daha da yukarlara çıkartacak önemli projeleri devreye almalıyız. Bir diğer önemli Pazar ise ABD. Mobilya ithalatında önemli bir ülke. Yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık mobilya ithalatı yapıyor. Bizim bu ülkeye mobilya ihracatımız 240 milyon dolar. Bu rakamları daha da yukarlara çıkarmalıyız. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 2023 ile Türk mobilya sektörü, en büyük global buluşmalarından birine imza atıyor. Bu fuar hem sektörün gelişmesine önemli katkı sunacak hem de sektörün büyük pazarlara ulaşmasını ve tanınmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz dünyanın ilk 5 ihracatçısı arasına girebilmek”

İstanbul Mobilya Fuarı’nın 6 gün boyunca binin üzerinde katılımcısıyla mobilya sektörünün önemli aktörlerini bir araya getireceğini ve Avrupa’nın öncü fuarlarından biri haline gelen fuarın her yıl üzerine koyarak devam ettiğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “ Mobilya sektörünün ülkemiz ekonomisindeki önemini hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde 40 bine yakın üreticimiz bulunuyor. Ürün çeşitliliği ve ihracat yapılan ülke sayısı bakımından sektörümüz, ülkemizi dünyada gururla temsil ediyor. İhracatımız hem miktar hem de değer olarak her yıl önemli oranda artıyor. Geçtiğimiz dönem, pandemiye rağmen, mobilya sektörü bir başarı hikayesi yazdı. 2022 yılında toplam 4.7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Bu büyük başarı ve atılımın mimarları olan, bu salonu dolduran değerli iş insanlarına, firmalarımıza ve girişimcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Mevcut rakamlarla yetinilmemesi ve üzerine çıkmak için çalışmaya devam edilmesi gerektiğine değinen Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz dünyanın ilk 5 ihracatçısı arasına girebilmek. Bunun için de dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmeliyiz. İşte e-ticaret bunun en güzel örneği. Bakın 2026 yılına kadar dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Yani çok ciddi bir pazar sektörümüzü bekliyor. Ancak Türkiye’nin sınır ötesi e-ticaretten yani e-ihracattan aldığı pay çok düşük. Geçtiğimiz yıl, Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş tarafından ‘Yeni Nesil İhracat Destekleri’ adında bir program yayımlandı. Bu destek programı, finansmana erişimin bu denli zorlaştığı bir zamanda e-ihracatçımıza nefes aldıracak. Mobilya sektörümüzün de, bu destek programını kullanarak, sınır ötesindeki müşterilere odaklanmasını faydalı buluyorum” diye konuştu.

“Potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirip çağın şartlarına uyarladık”

Türkiye’nin mobilyada sektörel üstünlüğünü ispatlayan Avrupa’nın en büyük fuarını açtıklarını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu fuar, gerçekten o kadar büyük ki, İstanbul’un iki önemli fuar merkezinde eş zamanlı düzenleniyor. Bu durum bize iki gerçeği gösteriyor: Birincisi, mobilya sektöründe yıllardan beri var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirip çağın şartlarına uyarladık. Böylece sadece imalatta değil, tasarımda ve farklı kategorilerde ihtiyaçları karşılayacak çeşitlilikte üretim yapma kapasitesine ulaştık. İkincisi ise fuarcılık altyapımızı sektörlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklüğe eriştirmek, artık zorunluluk haline geldi” dedi.

“Gelecek beş yıl için plan yapıyoruz”

Konuşmasında mobilya sektörünün son 10 yılda global pazarlarla rekabet ederek önemli bir mertebeye eriştiğini vurgulayan Ahmet Güleç, “Geçen yıl ihracatımızı yüzde 10 artırdık. Ancak asıl odaklanmamız gereken geride kalan beş yılda ihracatımızı yüzde 110 artırmış olmamız. Bu süreçte; global rekabete dahil olarak şirketlerimizi ve sektörümüzü güçlendirdik, en çok ihracat yapan ilk 8 ülkeden birisi olduk, en çok ürün çeşitliliği ile üretim yapan ABD, Çin ve İtalya’nın ardından 4. Ülke olduk. Rekabetçilik güdümüz, bizi bu noktaya getirdi. Şimdi gelecek 5 yıl için plan yapıyoruz. Bizi hedeflere ulaştıracak adımların başında, gelişmiş pazarlarda derinleşmek ve güçlü pazarlarımızda daha da gelişmek var. Bu hafta, burada 5 kıtadan, 7 bölgeden ve 100 farklı ülkeden alıcı ve profesyoneli ağırlayacağız. Yine Bakanlığımızın desteği ile, 100 ülkeden alım heyeti organize ettik. Toplamda 128 salonda 150 bini yakın misafiri, toplam 200 bin metre kare fuar alanında ağırlayacağız. Bu veriler, gelecek vizyonumuza yönelik atılan oldukça önemli adımlar” diye konuştu. 10 yıl önce ‘Türk mobilyası dünya markası’ diyerek çıktıkları yolculukta büyük bir enerjiyle çalıştıklarını belirten Güleç, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 6 milyar dolar ihracat hedefinin ilk tohumları bu hafta içinde atılacak. Atılan tüm atımlarda, sektörün tüm paydaşlarının önemli katlıları var. Sonuçta hepimiz Türk mobilyasının marka değerini artırmak için büyük bir enerjiyle çalışıyoruz. İhracatçı Birlikleri, Odalarımız, Sektör derneklerimiz, Fuar merkezleri, mobilyacılarımız olarak sektörümüzün gelecek vizyonumuza yürekten inanıyoruz“ dedi. Mobilya sektörünü dijital olarak dünyaya açacak Heartmade Furniture (www.heartmadefurniture.com) platformuna da değinen Güleç, “Biz ne yaparsak, yürekten yaparız dedik ve 365 gün mobilyacılarımızı dünyaya ulaştıracak “hearthmade” adında dijital bir platform kurduk. Burayı sektörümüzün marka değerini bir üst seviyeye çıkaracak yeni bir kapı olarak aralıyoruz” dedi.