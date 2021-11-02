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Mobilya sektörüne yeni bir oluşum ile öncülük edecek dernek; MOYSAD kuruldu...

40 bine yakın üretici ve 65 binden fazla işyeriyle 10 milyar doları aşkın büyüklüğe sahip, 500 bini aşkın kişiye sağladığı istihdamla mobilya sektörüne yepyeni ve yenilikçi bir dernek katılıyor. Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), sadece üyelerini ve Türk mobilya üreticilerini değil, global mobilya sektörünü de hedefleyen yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

İş Dünyası 02.11.2021, 18:35 02.11.2021, 18:44

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), mobilya gibi Türkiye’nin önde gelen bir sektöründe gelişme ve ilerlemeyi ilke edinmiş bir dernek olarak faaliyete geçiyor. Altyapısının sağlamlığı, üyelerinin uzun yıllara dayanan deneyim ve birikiminden kaynaklanıyor. Amacı sadece sektörün liderliğini değil temsilciliğini de üstlenmek. Bu sayede önce üyelerini ve Türk mobilya sektörünü mobilya ve yatak üretimiyle ilgili olarak uluslararası arenada söz sahibi haline getirmeyi hedefliyor. İkinci ve asıl büyük hedef ise düşlerin de ötesine geçip, Türkiye’yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek.

MOYSAD, tüzel kişiliğini Ekim 2021’de kazanan ve Türk mobilya sektörünü bulunduğu noktadan çok daha ileriye götürmeyi hedefleyen bir dernek. Kurucu üyeleri arasında, alanlarında lider konumda bulunan 20 büyük firma ve 30’a yakın marka yer alıyor ki bunları da Adore, Alfemo, Bellona, By Kepi, Casa, Çetmen, Çilek, Divanev, Doğtaş, Enza, Fatih Kıral, Gündoğdu, İstikbal, İşbir, Kelebek, Kilim, Konfor, Lova, Modalife, Mondi, Rapsodi, Vize, Yataş, Yatsan, Zebrano olarak sıralayabiliriz. Sayın Davut Doğan’ın “Kurucu Üye” sıfatıyla yönetimini üstlendiği MOYSAD güçlü ve girişimci bir inisiyatif olarak da öne çıkıyor.

MOYSAD kurucu üyelerinin ortak özellikleri ihracat, üretim ve ciro bakımından Türkiye mobilya pazarında %50’den fazla paya sahip olmaları. MOYSAD’ın bir diğer özelliği ise aynı alanda faaliyet gösteren diğer derneklerden farklı olarak, sektörün kayıt altına alma ve kurumsallaşma prensiplerini ön planda tutması.

Asıl hedef, hedefleri hayata geçirmek!

Mobilya sektörünü geleceğe taşımayı amaçlayan hedefleri olduğunu bildiren MOYSAD kurucuları, “Tüm dünyanın zorlandığı pandemi sürecinde Türkiye’nin mobilya ihracatı yükseliş gösterdi. Şu anda uluslararası pazarda, mobilya ihraç eden ülkeler arasında 8. sıradayız. MOYSAD olarak bizim hedefimiz ilk beşe girmek! Bunun parasal karşılığı da 10 milyar dolar demek. İşte bu yüzden uluslararası pazarda Türkiye mobilya ve yatak sektörünün söz ve pay sahibi olmasına öncülük edecek her türlü aktiviteyi hayata geçireceğiz. Üyelerimizin global bazda sektörün önemli oyuncuları haline gelmesi için gereken her türlü girişimde bulunacağız. Önümüzdeki yıl, Türkiye’nin en önemli fuarlarından birini düzenlemeyi de hedefliyoruz. 2023 için kalıcı, etkin, girişimci, sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçirip bu yapıyla mobilya sektörüne hizmet edeceğiz. Kolektif enerjimizi hedeflerimize odaklama gerekçemiz de bu: Zamanı geldiğinde değil, öncesinde ‘hazır’ olmak!”

Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş, Moysad Kurucu Üyesi Davut Doğan ile birlikte

#moysad #davut doğan #mobilya #türkiye #iş dünyası #YATAK #Sanayi
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