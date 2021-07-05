MOBİLYA SEKTÖRÜNDE HAREKETLİ DÖNEM BAŞLADI

Pandemi döneminin mobilya da dâhil olmak üzere pek çok sektör üzerindeki etkilerine değinen Levent Çapan, “Yaşanılan bu süreç sebebiyle günlük rutinimiz, alışkanlıklarımız ve hatta hayata bakış açımızda değişiklikler yaşandı. Tüm dünya toplumlarında yaşam şeklinden alışveriş tarzına ve çalışma sistemine kadar pek çok değişim gözlemlendi. Bu durumun bir yansıması olarak online satışlarımızda önemli ölçüde artış oldu. Normalleşme sürecinin başlaması ile mağazalarda hareketli dönem yaşanıyor. Bu kritik sürecin atlatılması ve yasakların hafifletilmesiyle birlikte, biriken talebi karşılamak için yoğun bir döneme giriyoruz. Özellikle evlilik sezonun gelmesi ile mobilya sektörünü daha hareketli günlerin beklediğini söyleyebiliriz” dedi.

Konforlu yaşam alanlarına talep arttı

Pandemiyle birlikte değişen yaşam tarzlarının mobilya seçimindeki önceliklere de yansıdığının altını çizen Levent Çapan “Yaşanan gelişmelerle birlikte bireyler yaşam alanlarında konforu daha çok önemsemeye başladı. Özellikle evden çalışma, esnek çalışma gibi sistemlere geçilmesi ve koşullarla bağlantılı olarak evde daha çok vakit geçirilmesiyle yeni istek ve ihtiyaçlar ortaya çıktı. Birçok işyeri evden çalışma sistemine devam etme kararı aldı. Dolayısıyla yaşam koşullarında yaşanan bu değişikliklerin bazılarının kalıcı olacağını söylemek yanlış olmaz. Biz de Tepe Home olarak; tüketicilerimizin beklentilerine uygun koleksiyonlar hazırlama gayretindeyiz. Yine ertelenen talebin farkında olarak mağazalarda yaşanacak olan hareketliliğe hazırız. Üstelik müşterilerimizi yepyeni ürün gamımız ile buluşturmak üzereyiz. Bizi oldukça heyecanlandıran bu yeni gelişmeyi çok yakında paylaşıyor olacağız” açıklamasında bulundu.

E-Ticaret’e yönelim arttı

Tüketicinin geleneksel alışveriş kalıplarının dışına çıktığını belirten Levent Çapan, özellikle mağazaların kapanma döneminde e-ticaretten alışveriş yapanların sayısının oldukça arttığı söyledi. Çapan “Tüketicilerimiz perakende mağazalardan yapılan mobilya alışverişlerinin artık online olarak da kolaylıkla yapılabileceğinin farkına vardı. Bunun bir sonucu olarak da tüketicinin, güvendiği markaların e-ticaret kanallarından mobilya alımına karşı risk algılarının düştüğünü gözlemliyoruz. Pandemi sürecinde de tüketicimize en verimli ve etkin çözümler sunmak konusundaki çalışmalarımızı hızlandırarak tüketicinin web mağazamızda alışveriş deneyimi kolaylaştıracak geliştirmelere imza attık. Müşterilerimizden olumlu geri bildirimler almak bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.

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