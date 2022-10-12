Mobilya sektörü ‘Heartmade Furniture’ çatısı altında birleşiyor

Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSFED) öncülüğünde Türk mobilyasını dünya ile buluşturmak için dijital bir bakış açısı geliştirerek, Heartmade Furniture (www.heartmadefurniture.com) markasıyla dijital bir platform kuruldu. Türk Mobilyasının karakterini, ruhunu, vizyonunu ve ulusal kaliteyi uluslararası bir arenada tek bir merkez noktadan yaşanabilir bir ekosisteme dönüştürecek olan platform, sektörün çekim gücünü 365 gün tüm dinamikleri ile erişilebilir ve pazarlanabilir nitelikte canlı tutacak. Trend Yapay Zekası ile özgün olanı ön plana çıkaran ve adil rekabeti baz alan bir pazarlama algoritmasına sahip olan platform, Etkileşimli Harita Motoru sayesinde her bir markayı kendine özel karakteri ile global pazarda erişilebilir bir görünüme taşıyacak. Çoklu Dil Seçeneği, İnteraktif Ürün ve Katalog Havuzu, Proje ve Haber Akış Yönetimi, Fuar Planlamaları ve Teknik Tasarım Araçları gibi birçok fonksiyonel özelliği de içinde barındıran platform, Teknoloji, Tasarım ve Pazarlama uçlarını birleşerek en üst düzeyde sunulduğu dijital bir Pazar niteliği taşıyor. Platformun en önemli hedeflerinden biri ise Türkiye Mobilya sektörünün En Akıllı Arama Motoru olmak.

“Her başarının bir hikayesi var”

Platforma ilişkin bilgi veren MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, her başarının bir hikayesi olduğuna dikkat çekerek, mobilya sektörünün de başarılarla dolu bir geçmişi olduğunun altını çizdi. Güleç, “Yüzyıllardır ilmek ilmek işlenmiş, kadim Anadolu kültürümüz ve mirasımız ile oluşmuş bir hikayemiz var. Üretimde, tasarımda, konsept yaratmada bu kültürel birikim ve miras en büyük hazinemiz. 2 bin yıla uzanan derin farklı kültürlerden bir mozaik var ortada. Farklı mobilya tarzı, farklı günlük kullanım alışkanlıkları, farklı kültürler ve dünyaya hediye edilmiş, sofa kültürü, divan kültürü ve benzeri onlarca fikir bu toprakların ürünü. Bugün sizlerle paylaştığımız bu projenin de temeli bu bilgi birikimini, bu kültürel mirası içeren üreticimizin dünya arenasında daha fazla, daha etkin ve daha derin boy göstermesinin zemini” şeklinde konuştu.

“Heartmade hikayesi Türk insanından ilham aldı”

Sektör olarak 10 yıldır ‘Türkiye mobilyası dünya markası’ mottosunu kullandıklarını anımsatan Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün başarısının dört ana sebebi olduğunu belirtti. Ahmet Güleç, “Çok güçlü Müteşebbis ruhu, Esnek üretim kabiliyeti, Yetkin istihdam ve Coğrafi avantaj. Bütün bu farklılıklar başarı için altyapı anlamına geliyor. Biz bu farklı yanlarımızı bir araya getirdik. Bugün ise bu başarıyı dünya ölçeğine taşıma motivasyonu ile buradayız. Biz işimizi gönülden yapan bir milletiz. Tutku, adanmışlık, fedakarlık. Bizim genlerimizde var. Duygusal insanlarız. Biz bir işi severek, aşkla yapıyorsak... O işte bizimle dünyada kimse yarışamaz. Hayat için kalbimizle ürettiğimiz Türk mobilyasını dünya ile buluşturmak için dijital bir bakış açısı geliştirdik ve bu marka adıyla dijital bir platform kurduk” dedi.

“Sektördeki tüm paydaşlar platforma dahil olacak”

Heartmadefurniture.com’un sadece bir web sitesi olmadığının da altını çizen Güleç, “Dünyadaki teknolojik, tasarımsal ve pazarlama konusundaki son gelişmeleri kullanarak geliştirdiğimiz, sektörümüzdeki tüm paydaşlara kendilerini en iyi şekilde anlatma imkânı sunacağımız, kalbimizle ürettiğimiz Türk mobilyasını dünyaya duyurmayı hedeflediğimiz dijital bir platform” dedi. Heartmade Furniture ile Türk mobilya sektörünün tüm paydaşlarının tek bir platformda yer alarak platforma üye olacağını söyleyen Güleç, “Platform üyelerimiz için; eğitici, yön gösterici, adil, rekabete teşvik edici, özgünlüğü öne çıkaran içerik konseptinde olacak. Yanı sıra üyelerimiz şirketlerini, markalarını, çalışanlarını, ürünlerini, konseptlerini, felsefelerini ve değerlerini bu platformda anlatma fırsatı bulacaklar. Bunun yanı sıra bu marka; içerik kalitesi ve dijitalin de gücü ile tüm dünyanın Türk mobilyasını daha iyi tanıması ve benimsemesi için yeni bir kapı açacak. Böylelikle hem iç pazardaki rekabet ciddi oranda artacak ve Türk mobilyasının gelişimi daha da hızlanacak hem de sektörümüz dikkatleri üzerine çekerek dünyada kendisine yeni bir yer edinmeye başlayacak” diye konuştu.

“Bu projedeki ileriki vizyonumuz ise; mobilyalarımızın kalitesi ve standartlarının da mührünün olması” diyen Ahmet Güleç, üreticilerin bu mühür ile dünyaya açılmak için tasarımını, kalitesini ve teknolojisini geliştirmeye odaklanacağını hem iç hem de dış piyasada insanların bu mührü gördüklerinde akıllarına direkt olarak ürünün ne kadar kaliteli olduğu geleceğini kaydetti. Ahmet Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun faydası, güvenilirlik ve kalite bir araya geldiği için insanlar deneyimleri sonucu mühürlü ürünleri birbirlerine önererek daha çok kişiye ulaşmamızı ve pazar payımızı arttırmamızı sağlayacak. Aynı zamanda kendisini üretim ve tasarım aşamalarında kendisini geliştiren tüm üreticileri de uluslararası arenada tek çatı altında toplayacak. Böylece Türk markaları hep birlikte dünya çapında yükselişe geçecek. Biliyorsunuz, sektörümüz özellikle fuar sezonuyla ayağa kalkıyor. Heartmade Furniture platformu ile gerek yurt içi gerekse de yurt dışındaki fuarlara sağlayacağımız katılımla insanlar daha çabuk projemizi kavrayacak ve ürünlerimizi anlayabilecekler. Böylelikle iç piyasada da dış piyasada da reklamımızı yapmış olacağız aslında. Yapacağımız reklamlar, tanıtım filmleri ve çıkacak haberler de bizi destekleyecek elbette.”

“200 gümrük noktası ile ülkenin en yaygın ihracatını gerçekleştiriyoruz”

5 yıl öncesine kadar ürettiğinin sadece yüzde 30’unu ihraç edebilen bir sektörden; bugün ürettiğinin neredeyse yüzde 50’sini ihraç edebilen bir sektör haline geldiklerini açıklayan Ahmet Güleç, “Bugün 200 gümrük noktası ile ülkenin en yaygın ihracat yapabilen sektörüyüz. Yıllık 10 milyar dolarlık üretimimiz var ve bunun ortalama 5 milyar dolarını ihraç ediyoruz. Hem üretim hem de ihracat potansiyelini büyütmek bizim elimizde. Pazar çeşitliliğimizin avantajıyla her girdiğimiz yeni pazara uyum sağlayabiliyor ve beklentileri çabucak karşılayabiliyoruz” dedi.