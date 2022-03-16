Mobilya, Kâğıt ve Odundışı Orman Ürünleri Sektörlerinde İhracatın Yıldızları ödüllerine kavuştu

Ödül töreni öncesi ekonomik güncel gelişmelerle ilgili DEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal sunum yaptı.

Aynı zamanda 2018-2022 yılları arasında sektörlere destekleri için basın kuruluşlarına ödüller de verildi.

Yağcı: Ege kekik ve defnede dünyada lider

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, dünyada lojistikte ciddi sıkıntılar olmasına rağmen Türkiye’nin bunu çok iyi bir şekilde değerlendirdiğine değindi.

“İhracat devi Çin’e karşı en büyük avantajımız ülkemizin lojistik konumu. Kekik, defne ve adaçayı katma değerli ürünlerimiz. Türkiye’nin kekik ve defne ihracatının tamamı Ege’den yapılıyor. Aynı zamanda dünyadaki en büyük pay da bizim. Pandemi döneminde böyle katma değeri çok yüksek ürünlere sahip olmanın önemini gördük. En büyük üreticimiz Denizli’de Tarım ve Orman Bakanlığı ile yeni kekik üretim sahaları açıyoruz. Beklentimiz; üreticilerimizin daha bilinçli ve verimli üretim yapması, ürünlerini hasat etmesi. Kendi içimizde de ürün çeşitlendirmesi yapmalıyız.”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 4 yılda ihracatı yüzde 30 arttı

Kağıt mamullerinin bir diğer lokomotif sektör olduğunu anlatan Yağcı, endüstriyel plantasyonun kağıt başta olmak üzere tüm sektörler için oldukça önemli olduğunu hatırlatarak selüloz üretimine geçilmesi gerektiğini söyledi.

“Dünyada mobilyada en büyük 8’inci ihracatçıyız. Hem tasarım hem de lojistik avantajımızı değerlendirerek ilk 5’e girmek istiyoruz. Tasarım Merkezi kurulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. 2017’den 2020’ye kadar olan 4 yıllık dönemde Birliğimizin toplam ihracat artış oranı yüzde 30 iken, ürün bazında baktığımızda odundışında yüzde 20, kağıtta yüzde 19, mobilyada yüzde 128 olarak gerçekleşti. ABD’nin 50 milyar doların üzerinde ithalatı var. Payımızı tasarım, lojistik ve tanıtımla artırmayı hedefliyoruz. İhracatımızda ilk sıralardaki ülkeler; İngiltere, Almanya, Hollanda ve İsrail.”

Türkiye’nin en modern sektör kümelenmesi sanayi alanı

Cahit Doğan Yağcı, “Türkiye geneli mobilya ihraç birim fiyatı 2,74 dolar; Ege’nin ise ihraç birim fiyatı 3,23 dolar. Bu tablo sektörümüzün dış ticaret dengesine sağladığı katma değeri ortaya net bir şekilde koyuyor. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ve mobilya sektöründeki derneklerin ortak projesi Torbalı Mobilya OSB alt yapı çalışmalarını takiben faaliyete geçecek.Mobilya Organize Sanayi Bölgemiz; sektörümüzün ithalatçılarını gönül rahatlığıyla ağırlayabileceği, showroomlar, eğitim merkezi ve sosyal tesisleri bulunan Türkiye’nin en modern sektör kümelenmesi sanayi alanı olacak.” dedi.

Ezber Bozan Tasarım 2022 yılında “SMART FURNITURE” teması ile gerçekleştirilecek

Yağcı, Ege Bölgesi’nin mobilyada ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarma hedeflerini, firmaların e-ticaret yetkinliklerini artırmak için İZKA destekli Mobint projelerini tamamladıklarını da sözlerine ekledi.

“Firmalarımızın kümelenerek yetkinliklerini geliştirmek için 31 firmamızın katılımıyla Ticaret Bakanlığı destekli Aegean Furniture isimli URGE Projesini sürdürüyoruz. 2021 yılında ilk kez düzenlediğimiz Ezber Bozan Tasarım Yarışmamızda dereceye giren yarışmacılarımızın ürünlerinin prototiplerini ürettik. İlk yılında büyük ilgiliyle karşılanan Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız, 2022 yılında “SMART FURNITURE” teması ile gerçekleştirilecek. Mobilya komite faaliyetlerimizle üyelerimizin biraraya gelerek sektör temsilcileri arasında sinerji oluşturduk. Sektörün ihracata olan ilgisini artırmaya çalıştık, bu yolda işbirliği çok önemli.”

Eskinazi: Mobilya, Kâğıt ve Odundışı Orman Ürünleri 7 milyar doları geçti

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Mobilya, Kâğıt ve Odundışı Orman Ürünleri sektörlerinin kümelendiği sektörümüz Türkiye genelinde ihracatında 7 milyar doları geçerken, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 790 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Odundışı Orman Ürünleri ihracatında Türkiye lideri durumundayız. Cahit Doğan Yağcı Başkanımızın liderliğinde Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz çok başarılı projeleri hayata geçirdi.” dedi.

Markalaşma ve tasarım odaklı üretimde atak dönemi

Eskinazi,“Torbalı’da yeri belirlenen Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, mobilya sektöründe katma değerli üretimin anahtarı Ezber Bozan Tasarım Yarışması, firmalarımızı e-ihracata hazırlayan MOBİNT Projesi, firmalarımızın kümelenerek rekabetçiliklerini artıracakları URGE Projesi, MODEKO Fuarı’na Alım Heyeti Organizasyonu ilk akılda kalanlar. Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme, Tasarım, AR-GE, İnovasyon eksenli projelere yoğunlaştıkları için Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Cahit Doğan Yağcı ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri projeler sayesinde Ege Bölgesindeki mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerinin ortalama ihraç fiyatlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna değinen Jak Eskinazi sözlerini şöyle noktaladı.

“Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz bu gece ihracatçılarımızın yanında ihracatçılarımızın faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması noktasında büyük gayret gösteren basın kuruluşlarımıza da teşekkür plaketleri verdi. Dünya 2 yılı aşkın bir süredir pandemiyle mücadele etti. Bu süreçte ticaretin dengeleri sarsıldı. Dünya’daki gelişmeleri dakikası dakikasına takip etmemizde, pozisyon almamızda basın kurumlarımızın ve basın emekçilerimizin katkısı çok büyük oldu.”

Güleç: Net 4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya ihracatı 2000 yılında 160 milyon dolar ihracat 260 milyon dolar ithalat gerçekleştirirken, 2021’de 4,3 milyar dolar ihracat 300-400 milyon dolar ithalat yaptı. Net 4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu başarının sürdürülebilir olması için 4 ihracatçı birliği olarak gece gündüz çalışıyoruz. Dört ana sektörümüz bütün imalat sektörünün müşterisi yada tedarikçi. Sektörlerimiz ülkemizin ekonomisi için stratejik önemde. Dört sektörümüz de imalat sektörüne yön verme konusunda başarıya imza atıyorlar. Net ihracatçı ve diğer sektörlerin tamamlayıcısı. Dünyada ulaşmadığımız bir nokta yok. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde dünyada yaşanan bütün olumsuzları lehine çevirerek lider olma potansiyeline sahip.” dedi.

2020 VE 2021 YILI İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜL ALAN FİRMALAR; FİRMA KAĞIT

(2020 ve 2021) TETRA PAK PAKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MM GRAPHIA İZMİR KARTON SAN. VE TİC. A.Ş. TZE GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş. MOBİLYA

(2020 ve 2021) ALFEMO MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. KONFOR MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. CAP TASARIM LTD. ŞTİ. ODUN DIŞI

(2020 ve 2021) KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. ÜRÜN TARIM ÜRÜNLERİ A. Ş. BİRLİK TÜTÜN TİC.VE SAN.A.Ş. ALTUNTAŞ BAHARAT SAN. VE TİC. A.Ş. İHRACATTA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLAYAN FİRMA

2020 ARTPACK KAĞIT AMBALAJ A.Ş. ALFEMO MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. UYAR TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRACATTA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLAYAN FİRMA

2021 ONUR KARTON VE KAĞIT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BAMBİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. İNTERPLANT İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD. ŞTİ. EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMA

2020 TETRA PAK PAKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÜRÜN TARIM ÜRÜNLERİ A. Ş. EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMA

2021 TZE GLOBAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SANDALYECİ MOBİLYA SAN. VE TİC. A. Ş EN KATMA DEĞERLİ ÜRÜN SATAN FİRMA

2020 MAGNA İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ. EN KATMA DEĞERLİ ÜRÜN SATAN FİRMA

2021 DORYA DEKORASYON SAN. TİC. A.Ş. 44 FASLI 2020 VE 2021 İHRACAT ŞAMPİYONU MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SANAYİ TİC. A.Ş.

- Ödül alan basın kuruluşları

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ANKA HABER AJANSI

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