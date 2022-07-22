Mng Havayolları Deneyimli Personellerini Kıdem Ödül Töreni ile Onurlandırdı

25 yıl önce Türkiye’nin ilk özel hava kargo firması olarak kurulan MNG Havayolları; taşıma kapasitesini, çalışan sayısını ve hizmet kalitesini her yıl arttırmaya devam ediyor. Çeyrek asırlık sektörel tecrübesiyle sürdürülebilir bir başarı yakalayan MNG Havayolları’nda 20’inci yılını tamamlayan 40 çalışana yıldızlı plaket ve TEMA Vakfına yapılan bağışların sertifikaları takdim edildi. Çalışan bağlılığı ile yakalanan sürdürülebilir başarısını, doğal varlıkları koruma faaliyetlerine destek olmak amacıyla TEMA Vakfı ağaçlandırma projesi ile fidana dönüştürdü. Tören sırasında ödül alan çalışanların eski fotoğraflarından oluşan nostaljik görüntüler kullanıldı. Yöneticilerinden ödül alan çalışanlar 20 yıl ve daha uzun süredir MNG Havayolları için çalışmanın, birlikte büyümenin kendileri için neler ifade ettiğini paylaştı.

1 Temmuz Cuma günü çalışanları ve yöneticileriyle yaptıkları kutlamada konuşan MNG Havayolları Genel Müdürü Ali Sedat Özkazanç, “25 yıl önce Türkiye’nin ilk özel hava kargo firması olarak kurulan MNG Havayolları, bugün 450’den fazla noktaya gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarıyla büyümeye devam ediyor. 1000’e yakın çalışanımızın her biri, bizim için, şirketimizin niteliğini artıran bir kıymettir. Türkiye’yi hava kargo sektöründe öne çıkarmak için öncelikli hedefimiz, birlikte oluşturduğumuz değerlerimizle büyümeye ve başarılarımızı sürdürmeye devam etmektir. MNG Havayolları’nın kurulduğu günden beri sürdürülebilir bir başarı yakalamasında büyük bir heyecan ve bağlılıkla yaptıkları işe sahip çıkan çalışanların katkısı çok büyük. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz ödül organizasyonumuzun önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyorum. Bu sayede ödül alan her bir çalışma arkadaşım adına fidan bağışında bulunduk ve TEMA Vakfı’nın ağaçlandırma projelerine destek olduk. Bizi bu özel organizasyonda bir araya getiren, tüm çalışanlarımıza, şirketimize katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.