Mitsubishi Heavy Klimalar hediyeleriyle geliyor

Üstün Japon teknolojisiyle donatılan Mitsubishi Heavy klimalar, yeni yılda hediyelerle geliyor. Form MHI Klima Sistemleri, yeni yıla özel gerçekleştirdiği çekilişle, kaliteli ve konforlu iklimlendirmenin yanı sıra birbirinden güzel hediyeler sunuyor. 30 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasında Form MHI Klima Sistemleri’nin 100’e yakın konsept mağazasından satın alınan her bir Mitsubishi Heavy klima bir çekiliş hakkını beraberinde getiriyor.

30 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasında duvar tipi split ya da multi split klima alımlarında Mitsubishi Heavy kalitesini tercih eden kullanıcılar çekilişe başvuru yapmaya hak kazanıyor. Kullanıcılar, www.form-mhiklima.com web sitesi üzerinden çekiliş başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Mart ayında sonuçlanacak olan çekilişte 5 kişiye iPhone 14; 1 kişiye Macbook Pro; 10 kişiye iWatch SE ve 30 kişiye sırt çantası hediye edilecek.

Form, yüksek enerji verimliliğine ve R32 soğutucu akışkanı sayesinde çevreci bir yapıya sahip olan Mitsubishi Heavy klimalar ile tanışmaya ve hediyelerin sahibi olmaya hak kazanmak için herkesi Form-Mitsubishi Heavy konsept mağazalarına bekliyor.