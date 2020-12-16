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Mitsubishi Electric Üretimde Yapay Zekâ ve Robot Teknolojilerinin Geleceğini Anlattı

Üretimde Teknoloji Zirvesi- Mühendislik 1.0 etkinliğine katılan Mitsubishi Electric, yapay zekâ ve robot teknolojilerindeki son gelişmeleri aktardı

İş Dünyası 16.12.2020, 15:47
1730
Mitsubishi Electric Üretimde Yapay Zekâ ve Robot Teknolojilerinin Geleceğini Anlattı

Türkiye'de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında iddialı bir oyuncu olarak dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER), Mekatronik ve Kadın Derneği (MEKADIN) ve Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği (Dıgıt4Turkey) öncülüğünde düzenlenen “Üretimde Teknoloji Zirvesi Mühendislik-1.0” etkinliğinde sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte “Engineer Talks” başlıklı panelde “Dijital Fabrikalar ve Robotlar Zamanı” sunumuyla konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, markanın ileri teknolojiye sahip yeni nesil ürün ve çözümleri hakkında bilgi verdi. Yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve robot teknolojilerinin geleceği konusunda açıklamalarda bulunan Bizel, dijital dönüşümün ve yeni sanayi devriminin yapı taşının yazılım ve yapay zekâ olacağını ve teknolojiye olan ihtiyacın giderek artacağını vurguladı. 


 Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER), Mekatronik ve Kadın Derneği (MEKADIN) ve Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği (Dıgıt4Turkey) tarafından düzenlenen “Üretimde Teknoloji Zirvesi-Mühendislik 1.0” etkinliği; sektör profesyonelleri, mühendisler, akademisyenler ve öğrencileri online platformda bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında “Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar” sunumuyla “Engineer Talks” panelinde konuşan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things), yapay zekâ (AI-Artificial Intelligence) ve robot teknolojilerinin geleceği konusunda bilgiler verirken, yeni endüstri evresine hazırlıklı olabilmeleri için geleceğin mühendislerine tavsiyelerde bulundu.

Gelecekte yapay zekâ ile üretim yapan fabrikalar olacak

Dijital dönüşümde yeni bir evre yaşandığını, günümüzde robot kullanımının hızla yaygınlaştığını ve fabrikalarda yapılan işlerin değiştiğini söyleyen Tolga Bizel, “Bundan önceki endüstri evrelerinin yapı taşları elektrik, makine ve otomasyon şeklindeydi. Bu endüstri evresinin yapı taşı ise yazılım ve yapay zekâ olacak. Gelecek, yapay zekâ teknolojileriyle şekillenecek, hatta şimdiden yapay zekânın hayatımızdaki yeri her geçen gün hızla artıyor. Yapay zekânın en popüler yansımaları ise internet aramaları, PID döngüleri, otomatik pilot ve vizyon tanıma olarak karşımıza çıkıyor. Üretime de dâhil olan yapay zekâ, parametreleri ayarlamanın yanı sıra sorunları arama, yardımlı bakım, ses ve yüz tanıma gibi birçok beceriye sahip. Gelecekte bizi kendi kendine karar veren, aldığı bilgileri yerinde işleyen ve bunu yapay zekâ teknolojileriyle taçlandıran, hareket serbestliğine sahip otonom sistemlerin birlikte çalıştığı fabrikalar bekliyor. Robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak biz de ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Yapay zekâ ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkân sağlıyoruz. Böylece beklenmedik arızaların önlenmesi ve arızaya yol açacak parçalar hakkında kullanıcıların önceden ikaz edilmesi mümkün hale geliyor. Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor, öğrenerek performansını giderek artırıyor” dedi.

Maisart teknolojisi ile fabrikalarda verimlilik artacak

Şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlamak amacıyla Mitsubishi Electric’in tescilli AI markası “Maisart” teknolojisini kullandıklarını belirten Bizel, sözlerini şöyle tamamladı: “Fabrika içinde her bir katmanda yapay zekâ algoritmalarının kullanılması ve olayın buluta kadar taşınmaması için Maisart dediğimiz bir teknoloji kullanıyoruz. Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electric’in AI’sı ile en yeni teknoloji) ifadesinin kısaltması olan ‘Maisart’ ile yapay zekâ tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresi azalırken verimliliğin artırılması sağlanıyor. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Biz de fabrikanın her katmanında yapay zekâ algoritmalarını işleyebileceğimiz şekilde değiştirmeyi başardık. Bu alandaki yatırımlarımıza artan bir ivmeyle devam ediyoruz.”

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com 

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

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