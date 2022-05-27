Mitsubishi Electric Türkiye'deki Klima Üssünde Üretim Kapasitesini Artıracak

Mitsubishi Electric, özellikle Avrupa ısıtma sistemleri pazarına odaklanan 2025 büyüme stratejisi kapsamında küresel Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) faaliyetlerini büyütüyor. Avrupa'nın karbon emisyonu azaltma politikalarına paralel olarak havadan suya ısı pompaları, fosil yakıta dayanan geleneksel kazan tipi ısıtıcıların hızla yerini alarak Türkiye ve Avrupa çapında havadan suya ısı pompaları pazarının hızlı büyümesine sebep oluyor. Aynı zamanda, devam eden iklim değişikliği tüketiciler tarafından lüks tüketimden ziyade temel ihtiyaç olarak görülen ev tipi klimalara yönelik artan talebi teşvik ediyor.

Tesiste uygulanacak çevre dostu CO 2 emisyonunu azaltma tedbirleri arasında; gelişmiş ısı yalıtımı, atık havadan ısı geri kazanımı ve yenilenebilir enerjinin etkili kullanımı yer alıyor.

Mitsubishi Electric, 2021 yılında gerçekleştirdiği 17,3 Milyon USD tutarındaki ek yatırım da dahil olmak üzere 2016’da Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.’yi kurduğundan bu yana şirkete yatırım yapmaya devam ediyor.

* Isı pompası teknolojisini kullanarak ısıyı dışarıdaki havadan suya aktaran ve daha sonra tüm evi ısıtmak için suyu içeride dolaştıran sıcak su ısıtma/besleme sistemi

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. hakkında