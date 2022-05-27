Mitsubishi Electric Türkiye'deki Klima Üssünde Üretim Kapasitesini Artıracak
Mitsubishi Electric Corporation, şirketin Türkiye’deki klima üretim üssü Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.’de kurulacak yeni bir fabrika için 113 Milyon USD yatırım yapacağını duyurdu. Üretim tesisinin genişlemesi, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.’nin yıllık üretim kapasitesini havadan suya ısı pompaları* için 100 bin adet artış sağlayarak 300 bin adede; ev tipi klimalar için 310 bin adet artışla 1 milyon 100 bin adede çıkaracak. Üretim Şubat 2024’te başlayacak.
Mitsubishi Electric, özellikle Avrupa ısıtma sistemleri pazarına odaklanan 2025 büyüme stratejisi kapsamında küresel Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) faaliyetlerini büyütüyor. Avrupa'nın karbon emisyonu azaltma politikalarına paralel olarak havadan suya ısı pompaları, fosil yakıta dayanan geleneksel kazan tipi ısıtıcıların hızla yerini alarak Türkiye ve Avrupa çapında havadan suya ısı pompaları pazarının hızlı büyümesine sebep oluyor. Aynı zamanda, devam eden iklim değişikliği tüketiciler tarafından lüks tüketimden ziyade temel ihtiyaç olarak görülen ev tipi klimalara yönelik artan talebi teşvik ediyor.
Tesiste uygulanacak çevre dostu CO2 emisyonunu azaltma tedbirleri arasında; gelişmiş ısı yalıtımı, atık havadan ısı geri kazanımı ve yenilenebilir enerjinin etkili kullanımı yer alıyor.
Mitsubishi Electric, 2021 yılında gerçekleştirdiği 17,3 Milyon USD tutarındaki ek yatırım da dahil olmak üzere 2016’da Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.’yi kurduğundan bu yana şirkete yatırım yapmaya devam ediyor.
* Isı pompası teknolojisini kullanarak ısıyı dışarıdaki havadan suya aktaran ve daha sonra tüm evi ısıtmak için suyu içeride dolaştıran sıcak su ısıtma/besleme sistemi
Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. hakkında
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Başkan
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Shingo Nonoue
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Adres
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Manisa, Türkiye
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Sermaye
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571,3 milyon Türk Lirası
(Ortaklık Yapısı: %100 Mitsubishi Electric Corporation)
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Tesis alanı
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Yaklaşık 60 bin metrekare (Kapalı alan: Yaklaşık 40 bin metrekare
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Faaliyet Alanı
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Havadan suya ısı pompaları ve ev tipi klima geliştirme ve üretimi
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Çalışan Sayısı
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Yaklaşık 630 kişi