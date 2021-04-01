Mitsubishi Electric SCADA Ürün Ailesini Genişletti

“GENESIS64 Basic SCADA” çözümü, küçük üretim hatlarının ihtiyaç duyduğu temel fonksiyonları sunan giriş düzeyi bir yazılım olarak geliştirildi. “GENESIS64 Advanced SCADA” ise fabrika, bina ve tesisatların geniş ölçekli takibi için tam özellikli bir SCADA yazılım paketi olarak dikkat çekiyor.

Büyük sistem ihtiyaçlarına sahip müşteriler için geliştirilen “GENESIS64 Advanced SCADA”; bulut bilişim tabanlı sunucusuz bir sistemin kurulmasına yardımcı olarak yedeklemeli, çoklu tesis veya diğer yüksek güvenlikli, büyük ölçekli sistemlerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracak. Bu üst sınıf yazılım, akıllı gözlükler ve akıllı saatler gibi cihazlara da bağlanarak uzaktan izleme yapmak veya çalışma talimatlarını uzaktan vermek isteyen müşterileri destekleyecek. Bu yazılım, ayrıca üretim dünyasındaki yeni normali destekleyen diğer bir özellik olarak operatörlerin izleme ekranıyla fiziksel temasının önlenmesine yardımcı olan yapay zekâ destekli akıllı asistan hoparlörler sayesinde sesli komutlarla kullanılabilecek.

SCADA ailesinin yeni üyeleriyle birlikte Mitsubishi Electric’in müşterileri, 2019 yılında Mitsubishi Electric tarafından satın alınan ABD Merkezli SCADA ve IoT analiz yazılım şirketi ICONICS, Inc. tarafından sağlanan SCADA çözümlerinin erişimine sahip olacak. Üreticiler, otomasyon ve proses kontrol sorunlarına çözüm bulunmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen ICONICS yazılım teknolojisiyle Mitsubishi Electric'in uçtan buluta kadar geniş bir yelpazedeki yazılım ürün ve hizmetlerinden oluşan fabrika otomasyon teknolojisinden faydalanabilecek. Bu bütüncül entegrasyon, ilk olarak Mitsubishi Electric PLC'lerinden GENESIS64 SCADA yazılımına doğrudan bağlantıyla mümkün olurken otomatik algılama sayesinde hızlı ve sorunsuz bir başlangıç sağlıyor ve OPC sunucusuna duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Detaylar için Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon EMEA internet sitesini ziyaret ediniz.

https://www.MitsubishiElectric.com/fa/products/hmi/scada

ICONICS, Inc Hakkında

ICONICS; altı defa Microsoft Yılın Partneri ödülünü kazanmış küresel otomasyon yazılımı sağlayıcısı olup her türlü enerji, üretim, endüstriyel veya bina otomasyon uygulamasına yönelik gelişmiş Sanayi 4.0, web-destekli OPC UA ve BACnet sertifikalı görselleştirme, analitik ve mobil yazılım çözümleri geliştirmektedir. ICONICS; diğer çözümlerinin yanı sıra GENESIS64™ HMI/SCADA ve bina otomasyon yazılım paketi, AnalytiX® veri analitiği yazılım paketi, Hyper Historian™ hızlı veri tarihçisi ve araçları, MobileHMI™ veri mobilite yazılım paketi ve IoTWorX™ IoT bağlantı yazılım paketi dahil otomasyon yazılım yelpazesinin V10.96 sürümünü piyasa sürdü.

e-F@ctory Hakkında

e-F@ctory; kullanıcıların yüksek hızlı ve bilgi tabanlı üretim ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan esnek ve güvenilir üretim sistemlerini geliştirmek için Mitsubishi Electric'in entegre konseptidir. Partner çözüm faaliyetleri, e-F@ctory Alliance ve CC-Link Partners Association (CLPA) gibi açık ağ birlikleriyle çalışmaları sayesinde kullanıcılar, geniş bir yelpazedeki "sınıfının en iyisi" ilkesine dayanan kapsamlı çözümler üretebiliyor. e-F@ctory ve e-F@ctory Alliance, müşterilerin entegre üretimlerini hayata geçirirken en ideal tedarik ve çözümleri seçme özgürlüklerini de koruyor.

*e-F@ctory, iQ Platform, Mitsubishi Electric Corporation kuruluşunun Japonya ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

*Diğer adlar ve markalar, diğer kuruluşların ticari markası olabilir.

*Tüm diğer ticari markalar kabul edilmiştir.