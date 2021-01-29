Mitsubishi Electric Scada Sistemleri ile Enerji Verimliliğini Artırıyor

Evden uzaya kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji ürünleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle online olarak düzenlediği etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Son webinarda ele aldığı Scada Sistemleri ve Endüstriyel İzleme konusuyla dikkat çeken Mitsubishi Electric, etkinliği takip eden katılımcılara bu alandaki güncel gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Enerji verimliliğini artıran öncü teknoloji

Mitsubishi Electric’in çözümü olan MAPS Scada ve markanın günümüzde büyük bir öneme sahip olan enerji izleme alanındaki yetkinliklerinden bahseden Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Takımı Scada Ürün Yetkilisi Burcu Çöpür; “Veri toplama ve kontrol merkezi olarak adlandırılan Scada; fabrikadaki tüm sistemi tek bir yerden izleme, kontrol etme, analiz etme, arızalara anında müdahale gibi fonksiyonları barındırıyor. MAPS’in Alarm fonksiyonu sayesinde hangi alarmın hangi arızadan dolayı çalıştığı, hangi sıklıkla uyarının geldiği kolaylıkla tespit edebiliyor. Bu sayede, enerji konusunda büyük tasarruf sağlanıyor ve fabrikalarda yüksek verimlilik artışı elde ediliyor” dedi.

Fabrikanın tamamını izlemek ve görselleştirmek mümkün

MAPS Scada’nın fonksiyonları ve avantajlarından söz eden Burcu Çöpür, sözlerine şöyle devam etti: “MAPS Scada, tüm fabrikayı izleme ve görselleştirme fonksiyonu sunuyor. Sistem, fabrikanın tüm verilerini belirlenen bir veri tabanında kayıt altına alarak bunları daha sonra analiz edebiliyor. MAPS sadece Scada tarafında çözüm sunmayıp üretim takibi, enerji yönetimi, performans yönetimi gibi analizler de yapabiliyor. Örneğin; bir makinaya ait verimlilik ölçümleri, hangi parçanın işlendiği, hangi operatörün çalıştığı veya hangi çıta tipinin çalıştığı gibi veri ve değerler anlık olarak izlenebiliyor. Makinaya ait raporların enerji grafiklerini görerek geçmişe yönelik analizler de yapılabiliyor.”

Esnek yapısıyla farklı PLC’ler ile haberleşebiliyor

Son olarak MAPS Scada’nın işletmelere sunduğu katma değer ve çözümlerden bahseden Burcu Çöpür; “İşgücünden ve zamandan tasarruf sağlayan MAPS Scada sistemimiz, 100’ün üzerinde sürücü kütüphanesi bulunduruyor. Hem Mitsubishi Electric PLC’leri hem de diğer markaların PLC’leri ile haberleşebiliyor. Sistem, Scada ile PLC arasındaki haberleşme protokollerinin tümünü sunuyor ve bunlar için herhangi bir lisans talep etmiyor. Ayrıca performans anlamında MAPS Scada, PLC ile direkt bağlantı yapabiliyor. Bu anlamda esnek bir yapıya sahip olan sisteme web üzerinden de bağlantı yapabilmek mümkün oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve “Eco Changes” (Eko Değişim) çevre ilkesi doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.