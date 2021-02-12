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Mitsubishi Electric Konya Teknik Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Evden uzaya kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji ürünleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, Konya Teknik Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Pandemiyle birlikte sektör profesyonelleri ve öğrencilerle dijital ortamda bir araya gelen Mitsubishi Electric’in Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama PLC Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan, şirketin inovatif Akıllı PLC ürünlerini anlatırken, Eğitim ve Üniversiteler Takım Lideri Gözde Güçyeter ise Haberleşme Sistemleri hakkındaki güncel gelişmeleri aktardı.

İş Dünyası 12.02.2021, 10:32
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Mitsubishi Electric Konya Teknik Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

2021 yılında 100. yılını kutlayan Mitsubishi Electric, pandeminin başından bu yana Türkiye’de sürdürdüğü dijital etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Son olarak gerçekleştirdiği webinarda Konya Teknik Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Mitsubishi Electric, Akıllı PLC Ürünleri ve Haberleşme Sistemleri alanındaki gelişmeleri öğrencilerle paylaştı.  

Akıllı PLC ürünleri sayesinde dijital dönüşüm hızlandı

Online seminer kapsamında gerçekleştirdiği sunumda Mitsubishi Electric Akıllı PLC Sistemleri hakkında bilgi veren Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama PLC Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan, şu bilgileri paylaştı: “Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile makinelerden alınan verilerin IT sistemlerine hızlı ve kesintisiz bir şekilde iletilmesi sağlanıyor. Bu sayede dijital fabrika çatısı altında tek ekrandan tüm fabrikadaki veriler ve üretim hattı kontrol edilebiliyor. Mitsubishi Electric 2003 yılından beri e-F@ctory konseptini kendi üretim bantlarında kullanıyor ve bu sayede edindiği tecrübelerini ürünlerine ve dolayısıyla müşterilerine de yansıtıyor. Mitsubishi Electric e-F@ctory çözümü sunan ürünleri birbirine bağlayan entegre çözümüne iQ Platform adını veriyor. iQ Platform, geliştirme, üretim ve bakımla ilgili maliyetleri azaltmak, müşterilerimizin sistemlerini entegre etmek ve optimize etmek için lider bir teknolojiyi kullanıyor. iQ Platform içerisinde Robot, PLC, HMI, Motion Kontrolör ürünlerimizin yanı sıra bu ürünlerin mühendislik yazılımı ve 1Gb’lik Ethernet tabanlı endüstriyel network CC-Link IE ve SLMP networkünü kapsıyor. CC-Link IE ve SLMP Network sayesinde ürünlerin hepsi yatay ve dikey birbirleri ile haberleşerek makinelerden alınan verilerin kesintisiz bir şekilde ERP ve MES sistemlerine aktarılması sağlanıyor.”

Bu sene 100. yaşını kutlayan Mitsubishi Electric’in 1980 yılından beri PLC ürettiğini belirten Sarıhan, “Mitsubishi Electric’in beş ana PLC serisi bulunuyor. PLC ürünlerimizi kompakt ve modüler olmak üzere iki farklı sisteme ayırırsak, modüler PLC serisi olan iQ-R, Q ve L serisi orta ve büyük ölçekli uygulamalarda kullanılırken, iQ-F ve F serisi kompakt PLC sistemlerimiz küçük ve orta ölçekli makine uygulamalarında tercih ediliyor. Birçok farklı sektörde PLC sistemleriyle haberleşme, veri kontrolleri ve makine kontrolleri sağlanıyor. Fabrikalarda kullanılan ürünler ne kadar akıllı olursa, o kadar verimli çalışmalar ortaya çıkıyor ve dijital dönüşüm o kadar hızlı tamamlanıyor” diye konuştu. 

Endüstriyel üretimde tercih Modbus TCP/IP haberleşme sistemi

Modbus TCP/IP haberleşme protokolü hakkında bilgi veren Mitsubishi Electric Eğitim ve Üniversiteler Takım Lideri Gözde Güçyeter, şunları paylaştı: “Modbus protokolü, Modicon tarafından 1979 yılında geliştirilen bir mesajlaşma yapısı. Açık bir haberleşme protokolü olan Modbus, endüstriyel üretim ortamlarında en yaygın kullanılan haberleşme protokollerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu protokol client-server uygulamalarında akıllı cihazların birbirleri ile haberleşmesini ve saha elemanlarının anlık olarak izlenip kontrol edilmesini sağlıyor. Modbus TCP/IP, Modbus mesaj yapısının verilerini uyumlu cihazlar arasında taşımak için TCP/IP’yi ve Ethernet’i kullanıyor. Mitsubishi Electric ürünleri de Modbus TCP/IP protokolünü destekliyor. Ayrıca mühendislik ara yüzlerimiz ile veri alışverişi kolay ve güvenilir bir şekilde sağlanıyor.”

Gözde Güçyeter, Modbus TCP/IP haberleşmesinin hızlı bir şekilde devreye alındığını göstermek için GX Works3 mühendislik ara yüzünde parametrik ayarlar yaparak FX5 PLC ile Python yazılımı haberleşme uygulamasını öğrencilerle interaktif bir şekilde gerçekleştirdi.

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