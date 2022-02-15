Mitsubishi Electric ile temiz hava içeri, kirli hava dışarı

Çevreye duyarlı sürdürülebilir ürün gamıyla dikkat çeken Mitsubishi Electric; ev, okul, ofis, otel, sağlık alanları ve endüstriyel uygulamalarda konforu artıran, enerji verimli ısıtma, soğutma ve havalandırma çözümleri sunuyor. Teknoloji devi Mitsubishi Electric’in minimum enerji kaybıyla tasarruflu taze hava sağlayan Lossnay serisi, sahip olduğu ısı geri kazanım sistemi sayesinde ideal iç hava kalitesine sahip alanlar oluşturmaya yardımcı oluyor. Yüksek hava debisine ve eşsiz özelliklere sahip Lossnay; halsizlik, konsantrasyon eksikliği, öğrenci ve çalışanlarda verimliliğin düşmesi, kirletici partiküller ve karbondioksit seviyesine bağlı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve solunum yolu rahatsızlıkların görülme riskini de minimize ediyor.

Okulda da ofiste de temiz hava teknolojiye emanet

Hava kirliliğinin etkisiyle dış ve iç alanlardaki hava kalitesine yönelik endişelerin giderek arttığı bu dönemde, okul ve ofislerde pencere açarak içerideki havayı tazelemek gerek gürültü gerekse soğuk havanın içeri taşınması anlamında konfor seviyesini düşürüyor. Bu noktada Mitsubishi Electric’in yeni nesil ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı Lossnay, büyük önem taşıyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ürünlerine konfor, verim ve dayanıklılığı entegre eden şirket, temiz bir iç hava kalitesi için geliştirdiği Lossnay serisiyle taze bir nefes alma deneyimi sunuyor. Benzersiz Lossnay ısı değiştirici teknolojisi, odadaki sıcaklığı ve nemi büyük ölçüde korurken havanın tazelenmesine yardımcı oluyor. Lossnay, bir yandan iç ortama temiz hava sağlarken bir yandan da içeride bulunan kirli havayı dışarıya atıyor. Hiper Element’ten oluşan eşanjörü sayesinde temiz ve kirli hava birbirine karışmıyor, böylece etkili ısı ve nem aktarımı yapılırken içeriye sadece temiz hava girişi oluyor.

Öğrenci ve çalışanların verimliliğinin artmasına yardımcı oluyor

İklimlendirme endüstrisinin teknoloji öncüsü olarak toplumların yaşam kalitesini artırmaya devam eden Mitsubishi Electric, Lossnay ile kapalı alanlardaki hava kalitesinin belirtilen standartlara uygun hale gelmesini sağlıyor. İç hava kalitesinin yükselmesiyle birlikte hem okuldaki öğrencilerin hem de ofisteki çalışanların çok daha istekli, katılımcı, etkin ve üretken oldukları gözlemleniyor. Taze hava, bireylerin konsantre olmalarını kolaylaştırırken ödev veya iş süreçlerine dair tüm sorumluluklara karşın çok daha yüksek dikkate sahip olmalarına yardımcı oluyor.

Kütüphane sessizliğinde, tam konsantrasyon

Minimum sürtünmeye sahip dizaynı ile kusursuz bir hava akışı sağlayan Lossnay serisi, bu sayede ekstra sessiz bir ortama imkân tanıyor. Yüksek gürültü çıkaran turbo fanlar yerine Mitsubishi Electric imzası taşıyan sirocco fanların yer aldığı bu seri, sessiz çalışma modu ile sessizliğin daha fazla önemli olduğu okul ve ofis gibi alanlar için ideal bir seçim sunuyor. Öyle ki, boş bir konser salonu veya sessiz bir kütüphane kadar ses çıkarıyor. Lossnay ısı geri kazanım cihazları, dış ortamdaki gürültü kirliliğini de izole ederek öğrenci veya çalışanların konsantrasyonlarını bozacak dış uyaranları da büyük oranda azaltıyor.

Taze bir nefes hiç bu kadar tasarruflu olmamıştı

Lossnay, sadece iç hava kalitesini filtreler ile iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için enerji tasarrufu sağlayan bir havalandırma sunuyor. Dışarıya atılan havanın değerli ısısından faydalan seri, bu özelliği sayesinde üniteleri yüksek verimli hale getirerek enerji ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Dışarıya atılan kirli havanın enerjisinin yüzde 80’ini tekrar kullanarak ısı geri kazanımı yapan Lossnay, düşük enerji tüketimi sayesinde hem doğaya hem de bütçeye dost olduğunu kanıtlıyor.

Düşük fan modunda çalıştığında Lossnay VL-50 saatte 4W, serinin bir diğer ürünü olan VL-100 ise saatte 13W enerji tüketimiyle sadece bir ampul kadar enerji harcıyor. VL-CZPVU serisi Lossnay cihazları ise 1254/2014 sayılı yönetmeliğe göre sınıfındaki en yüksek enerji tasarrufu performansına yani A+ enerji sınıfı etiketine sahip olmasıyla fark yaratıyor. Üstelik fan hızı CO2 sensörü ile haberleşerek mahalin doluluk seviyesine göre otomatik olarak kontrol ediliyor. Böylelikle ortamdaki kişi sayısı artıp azaldıkça cihazın çalışma seviyesi de buna paralel olarak değişiyor. Tüm bu akılcı çözümler sayesinde tasarruf konforla buluşuyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıllık deneyime sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında bilinen bir dünya lideridir. Mitsubishi Electric, “Change for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ruhuyla toplumu teknolojileriyle zenginleştirmektedir. Şirket 31 Mart 2021’de sona eren mali yılda 4.191,4 milyar yen* (37,8 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirmiştir.

Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2021’de ilan ettiği 1 USD=111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda.

Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Hakkında

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri; ev-ofis klimaları, ticari tip klimalar, City Multi VRF merkezi sistem klimalar, ısı pompası sistemleri, havalandırma sistemleri, kontrol sistemleri ve el kurutma sistemleri ile ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak su temini konularında satış ve satış sonrası hizmeti veriyor. Isıtma ve soğutmada Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer alan ürünleri, klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan bulut tabanlı çözümü “MELCloud”, mekâna uygun klima ve klimaya en uygun yeri tespit eden teknolojik keşif hizmeti “Keşfetteam” ile öne çıkıyor.