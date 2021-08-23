Mitsubishi Electric Geleceğin Otomasyon İhtiyacını Karşılıyor

Günümüzde Hareket Kontrol Sistemleri bunları kontrol eden yazılımlar, hareketi sağlayan servo motorlar, motoru ve sürücüyü kontrol eden sürücüler ve birden fazla sürücünün nereye gideceğini kontrol eden hareket kontrolcüleri gibi birbirini tamamlayan birçok üründen oluşuyor. Tüm bu ürünleri kendi bünyesinde tasarlayıp üreten nadir şirketlerden biri olan Mitsubishi Electric; MELSERVO serisi AC Servo sürücü ve AC motorları, makine üreticileri ve son kullanıcıların üretim güvenliğini ve verimliliğini artırma hedefiyle geliştiriyor. Geleceğin otomasyon ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak donanım ve teknolojisiyle sektörde büyük fark yaratan bu seri, ‘daha uygun maliyet daha gelişmiş enerji verimliliği’ hedefi doğrultusunda üretim proseslerinin 21. yüzyılın yenilikçi yaklaşımlarına entegre edilmesine olanak tanıyor.

Yalnızca en hızlı değil en güvenli ve en çevre dostu Servo

Denetleme ve düzenleme süreçlerini sıfır hata ile sürdürme amacıyla sektöre kazandırılan MELSERVO-J4 serisi, standart olarak gelen mutlak enkoder 22 bit çözünürlüğüyle ilerleme başına 4 milyondan fazla darbeye karşılık veriyor. Kusursuz gerçek çalışma özellikleri sayesinde ise yüksek seviye makine performans gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan maksimum pozisyonlama hassasiyeti ve işleme hızı sunuyor. Kabin alan kullanımı için tek, çift ve üç eksenli sürücü alternatifi sağlayan MELSERVO-J4 serisi, en iyi makine performansı elde etmek için tüm gerekli koşulları bir araya getiriyor.

Dijital İkiz ile daha hassas ve kontrollü hareketler

Mitsubishi Electric’in sürücülerinde kullanılan servo motorların dijital ikizi kendisine bir model çıkarıyor. Bu dijital ikiz sayesinde pozisyon kontrolü, hız kontrolü, akım kontrolü ve akış döngülerine önceden kat sayılar yerleştiriyor. Bu sayede çok daha hassas ve çok daha kontrollü bir döngüde hareket sağlanabiliyor.

Esnek motor seçimi

Tek bir ünite ile rotary motorları, lineer motorları ve doğrudan tahrik motorlarını çalıştırılabilen MELSERVO-J4 serisi servo sürücüler işlevselliği esneklikle buluşturuyor. Farklı motorlara rahatlıkla ve kolayca kolaylıkla bağlanabilen servo sürücüler geniş kapsamlı yazılımlarıyla cihazların programlanması ve yapılandırılması işlemlerini çok pratik hale getiriyor.

Normal bir PC üzerinden optimum kontrol ve hızlı ayar imkânı

Kullanıcı dostu yazılımıyla öne çıkan seri, MR Configurator2 programlama aracıyla kullanışlı bir şekilde devreye alma ve teşhis işlemleri yapılmasına imkân tanıyor. Kalibrasyon, izleme, teşhis, parametrelerinin okunması, yazılması ve test işlemlerinin standart bir PC üzerinde kolayca yapılabilmesinin yanı sıra optimum kontrol ve kısa ayar süresi sağlıyor.

Yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli kontrol

Mitsubishi Electric’in yeni jenerasyon servo serisi olarak 2021 yılı sonunda ürünler arasında yerini alacak MELSERVO-J5, 3,5 kHz'lik hız frekans yanıtı ile üretim makinelerinin döngü süresini azaltan endüstri lideri bir servo sürücü olarak ön plana çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü enkodere sahip (67.108.864 darbe/devir) rotary servo motorlar, tork dalgalanmasını azaltarak istikrarlı kontrol sağlıyor. Servo sürücüler, yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli kontrol sunan tam sürücü çözümleri sağlamak için CC-Link IE TSN network’e bağlanabiliyor.

Geleceğin hareket kontrol sistemleri Sanayi 4.0’a hazır

Mitsubishi Electric geliştirdiği haberleşme ağı CC-Link IE’nin gelecekte zamana duyarlı yani TSN (Time Sensitive Network) olacağını öngörüyor ve Hareket Kontrol Sistemlerinde TSN fonksiyonuna da yer veriyor. TSN sistemleri sayesinde enformasyon sisteminin getirdiği veri ve sorgu yükü ile endüstriyel sistemlerin kontrolü artık tek bir hat üzerinden gerçekleşecek. Bu durum ise sistemin esnek ve Sanayi 4.0’a hazır olmasını sağlayacak.