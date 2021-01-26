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Mitsubishi Electric Endüstri 4.0 Alanında Uzmanlaşmak İsteyen Gençlerle Buluştu

Türkiye'de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında sanayicilerin iddialı bir çözüm ortağı olan Mitsubishi Electric, Öğrenci Kariyeri tarafından hayata geçirilen Young Executive Academy’nin online eğitim programında öğrencilerle buluştu. Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, Endüstri 4.0 konulu oturumda bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ve yeni mezunlara robot ve yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi verdi.

İş Dünyası 26.01.2021, 10:57
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Mitsubishi Electric Endüstri 4.0 Alanında Uzmanlaşmak İsteyen Gençlerle Buluştu

Öğrenci Kariyeri tarafından gerçekleştirilen Young Executive Academy’de öğrenciler ve yeni mezunlarla buluşan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, yapay zeka teknolojilerinin endüstrileri nasıl etkilediğini genç yönetici adaylarına anlattı.

Robotlar gündelik hayat kadar üretimde de kolaylık sağlıyor

Yapay zeka destekli robotlara eskisinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Tolga Bizel, “Günümüzde insanlarla beraber çalışan robotlar oldukça popüler hale geldi. Bu popülerliğin sebebi ise bizim robotlara eskisinden daha çok ihtiyaç duymamız. Temizlik robotu gibi gündelik hayatın yanı sıra üretimde de insanla etkileşim kurabilen, kendi kendine öğrendiklerini uygulayabilen ve gelişmiş performans sergileyen robotların sayısı günden güne artıyor. Hayatımızı daha kolay hale getiren robotlar, pek çok farklı alanda yetkinlik kazanmaya başladı. Tüketicinin değişen satın alma ihtiyacına hızlı bir şekilde ve makul bir fiyatla cevap verebilmek için yapay zeka destekli robotlar, fabrikalardaki üretime çok yardımcı oluyor. Yapay zeka destekli robotlar sayesinde üretimde sistemin parametrelerinin kullanılması, verilerin analiz edilmesi, bakım planlanması gibi önemli alanlarda gelişmiş bir arayüz oluşturarak üretimdeki aksamaların önüne geçilebiliyor” dedi.

Üretim teknolojilerinde yapay zeka olmazsa olmaz

Mitsubishi Electric’in Japonya’da bulunan Kani fabrikasının örnek çalışma şekillerini anlatan Bizel, “Hücresel üretim yapan bir fabrika yapısı olan Nagoya Works-Kani fabrikamızda kişiselleştirilmiş üretim yapılıyor. Tüketicinin tercihlerine göre hangi hücrelerin bir araya gelmesi gerekiyorsa o hücreler bir araya geliyor ve analiz yapılarak üretim gerçekleşiyor. Yapay zeka teknolojilerini fabrikalarımızda kullanarak tüketicilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Bununla birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki bulut sistemini kullanmanın yaratacağı maliyeti ortadan kaldırarak tüketicinin istediği ürüne ulaşmadaki maliyeti de düşürüyoruz. Ayrıca yapay zeka sayesinde fabrikanın çalışma verilerinin güvenliğini sağlayarak üretimde gereken verileri kurum içinde tutuyoruz” şeklinde konuştu.

MAISART teknolojisi lojistik süreçlerini kusursuzlaştırıyor

Mitsubishi Electiric’in yapay zeka teknolojisini kullanarak, üretim hattı yerleşim planları ve malzeme akışlarının daha verimli bir şekilde tasarlanmasına ve üretkenliğin isabetli bir şekilde tahmin edilmesine yönelik geliştirdiği teknolojiyle ilgili bilgi veren Tolga Bizel; “İnsan ve robotların iş birliğiyle çalıştığı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu nedenle hem robotların hem de çalışma ortamının yapay zekâyla desteklendiği bütüncül bir sistem sunuyoruz. Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electric’in AI’sı ile en yeni teknoloji) ifadesinin kısaltması olan makine öğrenmesi algoritmasını kullanan ‘MAISART’ teknolojimizle yapay zekâ tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresini azaltırken verimliliğin artırılmasını sağlıyoruz. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Veriler, anlık analiz edildiği için gerektiği zaman robotların yeni bir hızla çalışma sistemine geçmesi mümkün oluyor. Bu yeni teknoloji, ayrıca lojistik merkezlerinde değişken ürünlerin standart robot parmaklarıyla tutulması konusunda destek sağlıyor. Sesi ayırdığı gibi ürünleri de ayırıyor ve robota gerekli ürünleri almasını söylüyor. Böylelikle kusursuz bir lojistik alt yapısı tesis edilmiş oluyor” diyerek sözlerini tamamladı. 

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