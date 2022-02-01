Mitsubishi Electric Bir Kez Daha CDP Çevre Kuruluşu'nun İklim "A Listesinde"

Mitsubishi Electric'in çevre girişimleri, “herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak" olarak belirlenen Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050* politikalarını yansıtıyor.

Bu politika; enerji tasarruflu ürün ve sistemler ile son teknoloji altyapılar geliştirmeyi, global değer zincirinin çevresel etkilerini azaltmayı ve nihai olarak karbondan arındırılmış daha sürdürülebilir global bir çevreye ulaşmayı hedefliyor.

Mitsubishi Electric'in iklim değişikliği girişimleri

1) 2050 itibariyle net sıfır CO2 salımı hedefiyle; geliştirme, tasarım ve ham madde tedarik ve üretim süreçlerinden satış, dağıtım, kullanım ve bertaraf etmeye kadar şirketin bütün değer zinciri boyunca sera gazı salımını azaltmak. **

2) Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için dağıtılmış güç kaynakları ve akümülatörlerle şebeke stabilizasyonun yanı sıra yüksek kapasiteli ve verimli yenilenebilir enerji aktarımı için operasyonel olarak daha ileri teknolojiye dayalı sistemler sunmak.

3) Yüksek verimlilik ve IoT ekipmanları sunarak üretimde emisyonları azaltmak, yenilenebilir enerji kullanım oranını artırmak ve ekipmanları son teknolojiye uygun hale getirirken enerji tasarruflu modeller geliştirmek