Mitsubishi Electric Bir Asırdır Bilimin Işığında İleri Teknolojiler Geliştiriyor

Fabrika otomasyonu sistemlerinden endüstriyel ve kolaboratif ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden asansör ve yürüyen merdivenlere, klimadan taze hava cihazlarına, veri merkezi soğutma sistemlerinden izleme ve yönetim sistemlerine kadar pek çok alanda öncü teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric’in Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de teknolojinin gelişmesi için hız kesmeden çalıştıklarını vurguladı.

Mitsubishi Electric’in 100 yıldır enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknoloji çözümleriyle evden uzaya kadar çok sayıda sektörde öncü teknolojiler geliştirdiğini söyleyen Saraçoğlu; “Dünyanın ilkleri, en hızlıları ve en büyükleriyle dolu başarılarının üzerine yeni başarılar inşa etmeyi sürdüren Mitsubishi Electric, ileri teknolojisini topluma katkıda bulunmak için kullanarak her adımında öncü bir şirket olarak yoluna devam ediyor. Bulunduğu çağın ötesinde teknolojiler geliştiren bir şirket olarak pek çok farklı sektörde çığır açıcı teknolojilerimizle faaliyet gösteriyoruz. Bir asırdır, bilimin ışığında ileri teknoloji ürün ve çözümlerimizle iş ortaklarımıza ve tüketicilerimize dünya genelinde en iyiyi sunmak üzere çalışıyoruz.” dedi. Markanın son yıllarda geliştirdiği öncü teknolojilerinden de örnekler veren Şevket Saraçoğlu, şu bilgileri paylaştı:

Yapay zekâ teknolojisiyle üretimde verimlilik artıyor

Cihazları daha akıllı, hayatı ise daha güvenli, sezgisel ve konforlu hale getirme hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Şevket Saraçoğlu; “Mitsubishi Electric, Yapay zekâ (AI-Artificial Intelligence) tabanlı çalışmalar için akıllı öğrenme algoritması geliştirdi. Kompakt yapay zekâ teknolojimizle birleştirilen bu algoritma sayesinde konvansiyonel AI kontrol yöntemlerinin yalnızca yüzde biri kadar hesaplama ve beşte biri oranında deneme yapılması yeterli oluyor. İnsan destekli makine öğrenmesi sağlayabilen mevcut teknolojilerde birkaç saat ile yarım gün arasında değişen optimizasyon süresi, Mitsubishi Electric’in derin pekiştirme ile öğrenme (deep reinforcement learning) yöntemi kullanan tam otomatik akıllı makine öğrenmesi algoritmasıyla birkaç dakika ile 30 dakika arasında değişen kısa bir zamana iniyor. Çok farklı sektörlerde ve makinelerde kullanılabilen bu algoritma, sanayi verimliliğini artırmak üzere yüksek varsayım içeren verilerin makineler tarafından işlenmesine imkân tanıyor. Mitsubishi Electric’in tescilli yapay zekâ markası ‘MAISART’ teknolojisi, şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlıyor” dedi.

Ekipman sensörleri için dünyanın ilk Siber Saldırı Algoritması geliştirildi

Dijital dönüşümün öncüsü Mitsubishi Electric olarak günümüzde drone, araç içi cihazlar, üretim tesislerindeki ekipmanlar ve diğer cihazların sensör bazlı otomatik kontrolünün yaygınlaşması sonucu artan siber güvenlik ihtiyacına yanıt veren yeni bir teknoloji geliştirdiklerini söyleyen Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Cihazların otomatik kontrolünde kullanılan ölçümler için çoklu sensörleri bir araya getiren sensör füzyon algoritmalarına özel bir algoritma eklenerek ölçüm verilerindeki tutarsızlıkları tespit eden bu özel teknoloji, dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Fabrika içindeki motor sistemlerimizi korumak amacıyla geliştirdiğimiz bu siber savunma sistemi, pek çok saldırı senaryosu üzerinde çalışılarak geliştirildi. Mitsubishi Electric sisteme emredilen komutların işlevini anlamak için otomasyon ürünleri içinde gelen normal komutlarla zararlı komutları anlayabilecek bir davranışsal model kullanıyor. Sisteme rutin olarak verdiğiniz komutların dışında farklı komutlar geldiği takdirde analiz ediliyor ve inceleniyor. Bu yeni teknoloji, 2020 yılından itibaren kullanılmaya başlandı.”

Güvenli uçuş için radar teknolojisi

Mitsubishi Electric’in kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisinin Türkiye’de Antalya Havalimanı’nda da kullanıldığını dile getiren Şevket Saraçoğlu; “Terminal Doppler Lidar Sistemi olarak adlandırılan bu radar teknolojisi, havalimanlarında rüzgar değişiminden kaynaklanan havayolu kazalarının daha etkin bir biçimde önlenebilmesi için geleneksel sistemlerden farklı olarak yalnızca yağış sırasında değil, açık havalar da dahil tüm hava koşullarında tespit yapabiliyor. Görüş hattındaki rüzgâr hızının ölçülmesine olanak sağlayan sistem, sivil havacılık operasyonlarının ve yönetmeliklerinin uluslararası normlara uygunluğundan sorumlu olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) standartlarına ve tavsiyelerine uygun olma özelliğiyle de öne çıkıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

3 boyutlu mekân analizi yapabilen sensör sistemi 3D i-See Sensör

Mitsubishi Electric’in Legendera ve Kirigamine serisi klimalarında ve profesyonel ticari tip kaset tipi cihazlarda farklı versiyonlarla kullanılan ve sektörde büyük ses getiren 3 boyutlu sensör sistemleri hakkında da bilgi veren Şevket Saraçoğlu, şunları dile getirdi: “Tam 232 adımda 8 sensörle mekânın 1.856 hücresinden ölçüm alan 3D i-See Sensör teknolojisi, bu ölçümleri odada farklı sıcaklıklardan dolayı oluşabilecek konforsuz durumları ortadan kaldırmak için değerlendiriyor. 3D i-See Sensör teknolojisi, sıcaklık ölçümleri yaparken evcil hayvanları ve insanları ayırt edebiliyor. Sistem, ayrıca ortamda bulunan kişilerin konumlarını da tespit edebiliyor. Ortamda kullanıcı olmadığında enerji tasarrufu için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı ayarlayabildiği gibi kişi sayısını tespit edebildiği için kişi sayısına orantılı olarak da çalışabiliyor. İstenirse sensör belirli bir süre ortamda kimseyi tespit etmediğinde klima çalışmasını tamamen durdurabiliyor. Bu sayede, yüksek konfor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.”

Yeşil enerji teknolojisiyle çevreyi ve geleceği koruyor

Sadece ürünlerin teknolojisi, güvenilirliği ve kalitesiyle değil çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği konusunda da öncü olduklarını söyleyen Şevket Saraçoğlu; “Şirketimizin Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkânı tanıyoruz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, işletmelerin hem küresel rekabette hem de çevreci üretimde bir adım önde olmalarına katkı sağlıyor. Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelerde de yer alıyor ve enerji verimliliği alanında yüksek katma değer sunuyoruz. AVM’ler, gökdelenler ve hastaneler gibi çok yüksek oranda enerjiye ihtiyaç duyan yapılarda ise kontrollü enerji yönetim sistemi uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni normale uygun teknolojiler geliştiriyor

Mitsubishi Electric’in enerji verimliliğinin ve kesintisizliğin büyük önem taşıdığı veri merkezi soğutma alanında güvenilirlikten ödün vermeden esnek ve hızlı modüler MULTIDENSITY ürünüyle kolay işletim imkânı tanıyan soğutma sistemleri geliştirdiklerini dile getiren Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milyonlarca insan, pandemiyle birlikte uzaktan çalışmaya ve eğitim görmeye başladı. Büyük miktarlarda verinin işlendiği ve saklandığı veri merkezlerindeki soğutma işlemi, sistemlerin güvenliği için büyük önem taşırken bu işletmelerde kullanılan enerji miktarının düşük olması çevrenin korunması açısından olmazsa olmaz. Mitsubishi Electric’in s-MEXT hassas kontrollü klima ürünlerinde kullandığı çevreye duyarlı, düşük küresel ısınma faktörü (GWP) değerine sahip soğutucu akışkanla sektörde bir ilk.”

Çağın ötesindeki teknolojileriyle dünyaya katkıda bulunmaya devam edecek

Mitsubishi Electric Grup’un 2021 senesinde Japonya’da ticari faaliyetlerine başlamasının 100. yıl dönümünü kutladığını söyleyen Saraçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Mitsubishi Electric, geçtiğimiz 100 yıl boyunca evden uzaya kadar çok çeşitli alanlarda sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla donatılmış geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunarak canlı ve ileri bir toplumun oluşmasına katkıda bulundu. Şirketimiz, önümüzdeki 100 yıl boyunca da inovatif ve çağın ötesindeki teknolojileriyle dünyaya katkıda bulunmaya devam edecek.”