Mitsubishi Electric 2020 yılı Uluslararası Patent Başvurularında Japonya'da Birinci, Küresel Çapta Üçüncü Oldu

Küreselleşme stratejisi doğrultusunda yoğun bir şekilde patent başvurularında bulunan Mitsubishi Electric; Japon firmaları arasında arka arkaya altı yıl boyunca birinci olurken uluslararası çapta ise art arda yedi yıl boyunca ilk beşe girme başarısını gösterdi. Mitsubishi Electric'in patent başvuruları, son yıllarda özellikle IoT (Internet of Things / Nesnelerin İnterneti) ve AI (Artifical Intelligence / Yapay Zekâ) destekli çözümlerine yoğunlaşıyor.

Mitsubishi Electric'in Fikri Mülkiyet Faaliyetler

Grup çapında iş ve Ar-Ge stratejisi olarak Fikri Mülkiyet

- Fikri Mülkiyet ve teknik standart girişimleri, şirketin iş ve Ar-Ge stratejileriyle yakından bağlantılıdır.

- Genel Merkez'de Başkanın doğrudan kontrolü altındaki Fikri Mülkiyet Bölümü, tüm dünyadaki fabrikalar, Ar-Ge merkezleri ve bağlı şirketlerin faaliyetlerini koordine etmektedir.

Küresel Fikri Mülkiyet Faaliyetleri ve Uluslararası Standart stratejileri

- Fikri Mülkiyet açısından kritik girişimler, ana iş alanları ve önemli Ar-Ge projelerini destekliyor.

- Gelişmekte olan ülkelerde Fikri Mülkiyet patent başvuruları erken bir aşamada ve proaktif olarak yapılıyor.

- ABD, Avrupa, Çin ve Güney Doğu Asya'daki Fikri Mülkiyet faaliyetlerini yönetmek üzere şirketin ülke yetkilileri görevlendiriliyor.

- Patentler, uluslararası standartlarda ("standartlar için zorunlu patentler") ve rekabetin yoğunlaştığı alanlarda alınarak ürün rekabeti ve pazar payının güçlendirilmesine yardımcı oluyor.