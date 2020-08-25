Minimalist ve fonksiyonel bir banyo deneyimi; Geberit Sigma 10 kumanda kapakları

Sigma serisiyle tasarım ve fonksiyon konusunda benzersiz çeşitlilik ve öncü nitelikler sunan Geberit, Sigma 10 kumanda kapaklarıyla klasik banyo yaklaşımlarına çağdaş yorumlar getirmeyi sürdürüyor. Minimalist dizaynı ve yuvarlak hatlarıyla banyolarda zarafet yaratan Geberit Sigma 10 kumanda kapakları, hem su tasarrufu sağlıyor hem de banyoları tasarım sanatının güncel diliyle buluşturuyor.

Fotoselli veya manuel: Tercih sizin!

Özelikle ticari ve genel mekanlar için üretilmiş olan, fotoselli ve manuel deşarj / yıkama olanağı sağlayan Geberit Sigma 10 kumanda kapakları, aynı zamanda konutlarda da kullanılabiliyor. 6 farklı renk seçeneğine sahip ABS plastik ve paslanmaz çelik opsiyonlarıyla üretilen Sigma 10, elektrik bağlantısı veya pille çalıştırılabiliyor. Kapak, son derece kolay bir montajla duvara entegre edilebilerek kullanıcı dostu bir banyo deneyimi sunuyor.

Duvarı kırmadan banyoyu yenile!

Geberit’in özellikle AVM, stadyum, hastane, otel gibi genel mekanlarda duvarı kırmadan manuel kapaktan fotoselli kumanda kapağına geçişi sağlayan özel bir çözümü bulunuyor. Sigma gömme rezervuarlarda geçerli olan bu kapaklar, pilli ve elektrikli güç kaynağı ile çalışabiliyor. Elektrikli versiyonda daha önceden rezervuara elektrik çekilmiş olması gerekirken pilli versiyon değişimi kapağın sökülüp yeni kapağın takılmasıyla oldukça kolay bir biçimde gerçekleştirilebiliyor.

Ekolojik sürdürülebilirlik parmakların ucunda!

Temassız yıkama imkanı veren Sigma 10 fotoselli kumanda kapağı versiyonu, elin çok kısa bir süre sensörün önünde tutulup çekilmesiyle 6 litre ile yıkama yapıyor. Şayet 3 litre ile yıkama sağlamak istenirse elin 3 saniye sensör önünde tutup çekilmesi yeterli oluyor. Benzer şekilde manuel versiyonda da kademeli olarak 3 ve 6 litre su kullanımı alternatifleri bulunuyor. Öte yandan Geberit tarafından üretilen tüm fotoselli kumanda kapakları yılda 300 gün günde 100 kullanım varsayıldığında bir yılda tam 135 bin litre su tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir doğaya katkıda bulunuyor.

Banyonuzu ferahlatın!

Sigma 10, opsiyonel olarak kötü havayı klozetten alarak banyoya geri gönderen Geberit DuoFresh modülüyle de uyum sağlıyor. DuoFresh, modüle entegre edilmiş bir yakınlık sensörü sayesinde kullanıcı tuvalete oturur oturmaz otomatik aktif hale geliyor. Bu sayede oda kokusu, havalandırma ve benzeri çözümler tamamen gereksiz hale geliyor.