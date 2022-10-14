Milli Teknoloji Hamlesine odaklanan Astor Enerji 2022 yılında 370 milyon dolar ciro hedefliyor

ISO Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine göre kendi alanında sektör lideri olarak yer alan Astor Enerji, Ankara 2. OSB’de son teknoloji ile donatılmış Avrupa’nın en büyük transformatör üretim fabrikasında, ulusal ve global müşterileri için güç ve dağıtım transformatörleri ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. Ar-Ge merkezli büyüme hedefiyle hareket eden Astor Enerji, geliştirdiği ürünlerle milli teknolojiye ve ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor.

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında kullanılan farklı özellikteki ürünleriyle müşterilerinin çözüm ortağı haline geldiklerini belirten Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, “140 bin metrekare açık alan üzerinde kurulu, 105 bin metrekare kapalı alana sahip son teknoloji fabrikamızda farklı sektörlerden müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak üretime devam ediyoruz. Fabrikamız Avrupa’nın tek çatı altında en büyük kapalı alana sahip transformatör üretim tesisi. Ayda 2 bin adet dağıtım transformatörü üretebilecek ülkemizde tek markayız. 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70’in üzerinde büyüme gösterdik. Bu yıl ise ihracatın payını daha da artırarak 370 milyon dolar üzerinde ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Mevcut siparişleri değerlendirdiğimizde bu rakamı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Astor Enerji olarak hedeflerimizin arasında halka arz da bulunuyor. Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş yaptık. Yılsonuna kadar halka arz için SPK’ya başvuru yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“Tüm satışlar içinde ihracatımızın payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz”

Ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlama noktasında ihracatı en önemli fırsat olarak gördüklerini söyleyen Ünsal, “Astor Enerji olarak bugün başta İspanya, Almanya, Litvanya, Senegal, Kamerun, Irak ve Malezya olmak üzere dünyada 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geniş üretim gamımız, 5 yıl içinde dünyada 66 milyar dolar seviyesine ulaşması beklenen büyük bir satış pazarına hitap ediyor. Türkiye’de liderliğimizi sürdürürken hedefimiz tüm satışlarımız içinde ihracatın payını yüzde 40 seviyelerine çıkarmak. Enerji arzında yaşanan sorunları, AB Yeşil Mutabakatı ve hızlı lojistik imkanını göz önüne aldığımızda önceliğimizi Avrupa pazarındaki payımızı artırmak olarak belirledik. Bununla beraber elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde hem verimlilik hem de güvenilirlik (sürdürülebilirlik) açısından transformatör ve anahtarlama ürünlerini yenilemek zorunda olan ülkelerin, yenileme projelerinde markamızla yer almak da hedeflerimiz arasında bulunuyor” diye konuştu.

“Dünyada üretimi kısıtlı ürünlere odaklanıyoruz”

Katma değeri yüksek ürünler için Ar-Ge'ye öncelik verdiklerini vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu: "Yatırımlarımızda Ar-Ge’ye büyük bir pay ayırıyoruz. Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok harcama yapan 39'uncu şirketiz. 2022 yatırım bütçelerimiz içinde de Ar-Ge'ye 100 milyon TL’nin üzerinde pay ayırdık. Ar-Ge merkezimizde araştırmacılar, teknisyenler ve destek personeli dahil olmak üzere 100’ün üzerinde uzman çalışıyor. Ar-Ge çalışmalarımızda özellikle dünyada üretimi kısıtlı özgün transformatör ve anahtarlama ürünlerine odaklanıyoruz. Yakın zamanda yeni ürün gamımız olan Akım ve Gerilim Transformatörünün Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak seri üretime geçeceğiz. Öncelikle kendi üretim ihtiyaçlarımız için kullanacağımız bu ürün gamı ile maliyet avantajı sağlarken, verimlilik ve kaliteyi yüksek oranda artıracağız.”

“Yenilenebilir enerji sistemlerinde de ürünlerimizle var olacağız”

Ünsal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “AB Yeşil Mutabakatı hem ülkemiz hem de sektörümüz için önem taşıyor. Tüm dünyada hızla büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe de ürünlerimizle yer almak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynakları elektrik iletim ve dağıtım seviyesinde artması ile ihtiyaç duyulan kapasitif yükün dengelenmesi için Manyetik Kontrollü Reaktör (MCR) analiz, tasarım, uygulama ve test doğrulama çalışmalarını tamamladık. 36 kV gerilim seviyesinde ülkemizin önemli dağıtım şirketlerinde kullanılmaya başlandı. Bu ürünümüzün 170 kV gerilim seviyesinde TEİAŞ iletim hatlarına uygun olarak geliştirmek öncelikli hedefimiz. Bu konuda da bilgi birikimimiz ve analiz metotlarımızı etkin bir şekilde kullanarak başarılı olacağımıza inanıyoruz.”

“Avrupa’nın en büyük test laboratuvarına sahibiz”

2 bin 200 metrekare alanı ve teknik özelliklerine göre 1000 MVA 800kV kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük test laboratuvarına sahip olduklarını ifade eden Ünsal, “Laboratuvarımızda müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu test ve deneyleri yetkin personelimizle yerine getiriyoruz. Transformatör izolasyon yağlarının deneyleri ve gaz analizi için Kimya laboratuvarı, Prefabrik transformatör merkezi ekipmanları için OG Anahtarlama ürünleri laboratuvarı da yer alıyor. Bununla birlikte özel transformatörlerin testlerini yapabilmek ve üretim artışına bağlı olarak test ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni özgün test laboratuvarı da yatırım planımız arasında yer alıyor. Farklı endüstriyel ihtiyaçlara yönelik özel transformatörler dünyada kısıtlı sayıda firmanın üretimini yapabildiği teknoloji yoğun bir konu. Bu nedenle özgün test laboratuvarının da tasarımını ve uygulamasını sahip olduğumuz bilgi birikimi ile gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte robotik üretim sistemleri başta olmak üzere ihtiyaçları analiz ederek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yatırımlarımızın tamamen devreye girmesi ile üretimde kaliteyi en üst noktaya taşımayı, verimliliğimizi ve kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni GES yatırımımızla tükettiğimiz enerjinin tamamını temiz enerjiden sağlayacağız”

Astor Enerji olarak sürdürülebilirlik vizyonuyla da hareket ettiklerine dikkat çeken Ünsal, "Fabrika çatılarımızda 6,6 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımımız bulunuyor. Bu sayede kullandığımız elektrik enerjisinin tamamına yakınını kendi ürettiğimiz temiz enerjiden karşılıyoruz. Gerçekleştireceğimiz yeni arsa üzeri GES yatırımımızla kurulu GES gücümüzü 20 MW üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece elektrik enerjimizin tamamını kendi ürettiğimiz enerjiden sağlayacak ve elektrik satışı yapabileceğiz. Böylece doğal kaynak tüketimini azaltırken, elektrik enerjisinde de bağımsız hale geleceğiz. Bununla beraber üretim aşamasında ortaya çıkabilecek atıkları önlemek ve ortaya çıkan atıkların maksimum düzeyde geri kazanımını sağlamak, su ayak izimizi düşürmek ve karbon nötr olmak için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirliğin şirket kültürümüz haline gelmesi için bin 500 çalışanımızı da sürece dahil ediyoruz. Ülkemizde ağaçlandırma çalışmalarına destek olduğumuz sosyal sorumluluk projelerimizle çalışanlarımızda çevre farkındalığını artırıyoruz” dedi.

“Şarj istasyonları kuracağız”

Kısa süre önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan elektrik Şarj Ağı kurma ve işletme lisansı aldıklarını belirten Ünsal, 2022 yılı sonuna kadar en az 50 şarj istasyonu kurmayı hedeflediklerini, bu istasyonların enerjisini de yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacaklarını vurguladı. Ünsal, elektrik depolama sistemleri üzerine de çalışmalarının devam ettiğini ve mevcut fabrikalarında öncü uygulama ile sektöre liderlik yapmak istediklerinin altını çizdi.