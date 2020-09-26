Migros'tan beklenmedik karar: Kazakistan'daki 7 mağazasını devrediyor

999 yılından bu yana Kazakistan'da faaliyetlerine devam eden Migros, 7 mağazasının devri için çeşitli şirketlerle görüşmeler yapıldığını KAP'a bildirdi. Anadolu Grubu çatısı altında olan Migros'un, market sektöründe daha sağlam adımlar atmak ve önünü görebilmek için bu kararı aldığı öğrenildi



Migros Kazakistan operasyonlarını değerlendiriyor



Sirketdedikodulari.com sitesinden Göktuğ Efil'in haberine göre, Bu yılın ikinci çeyreğinde 150 milyon lirayı aşkın zarar açıklayan Migros, yatırımların daha emin adımlarla ilerleyebilmesi adına Kazakistan'daki ortağı Ramstore'nin 7 mağazasını elden çıkaracağını duyurdu.



Migros'un ortağı Ramstore'nin Kazakistan'da market ve alışveriş merkezi olmak üzere iki sektörde çalışma yaptığını belirten Migros, söz konusu ülkedeki perakende operasyonlarının yeniden değerlendirildiğini de ifade etti.



Yurt içi ve yurt dışında 2000'in üzerinde mağazası bulunan Migros, 21 yılı aşkın süredir hizmet verdiği ülkede Kazak halkını kaliteli perakendecilik ile tanıştırarak pazarın lideri haline gelmişti.