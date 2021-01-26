Michelin ve Camso’dan Dev Birleşme

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, 2018 yılında gerçekleştirdiği satın alma ile bünyesine kattığı tarım ekipmanlarının yanı sıra dolgu ve çapraz katlıbezli lastik üretiminde de piyasa lideri olan Camso ile satış ekiplerini birleştirdi. Bu birleşme sonucunda, Michelin çatısı altında bulunan Camso, Kleber, Solideal, BFGoodrich, Taurus ve Rodaco markalarının inşaat, endüstriyel, liman, zirai, maden ve askeri segmentlerdeki ürünleriyle tek bir satış ekibi ilgilenecek.

Bu dev birleşme ile tarım piyasasında, müşterilerine kapsamlı bir premium radyal lastik ve palet ürünleri yelpazesi sağlayan benzersiz bir oyuncu yaratılmasının yanı sıra; altyapı sektöründe, Camso çapraz katlı bezli lastikleri ve palet teklifleriyle Michelin’i güçlendirecek. Camso’nun katılımıyla birlikte Michelin Grubu, lastik ve hizmetler alanında büyümesini sürdürürken, malzeme ve dağıtım stratejisini de sürdüreceğini doğrulamış oldu.

Birleşme, yeni teknolojiler doğuracak

Michelin ve Camso arasındaki iş birliği, yeni teknolojiler anlamında da heyecan verici gelişmeleri beraberinde getirecek. Grubun paletler ve havasız lastiklerdeki inovasyon kapasitesini güçlendirecek. Ar-Ge uzmanlığının çift taraflı beslenmesi sonucu, ekipler Grubun sürdürülebilir hareketlilik konusunda küresel bir teknolojik lider ve karbon ayak izini azaltma konusunda başlıca bir kuvvet olarak konumunu sağlamlaştırabilecek.

Michelin, Camso’nun yol dışı hareketlilik piyasalarındaki tüm yeteneklerinden faydalanırken Camso da Michelin’in özel ürün gruplarındaki uzmanlığından yararlanma şansına sahip olacak.

Her iki şirketin de deneyim ve bilgi birikiminin aktarıldığı bu dev birleşmede; Michelin ve Camso’nun “Beyond Road” ürün grubundaki radyal, bezli ve dolgu lastikler, inşaat ve tarım lastikleri, jantlanmış lastikler ve endüstriyel filo yönetimi hizmetleri bulunuyor.