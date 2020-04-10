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Michelin maske ve siperlik üretimine başladı

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgın hastalığı ile mücadele için Avrupa’daki 10 üretim tesisinde seferberlik başlattı. Tüm kapasitesini maske ve siperlik üretmek için kullanan Michelin, bu malzemeleri sağlık personellerine ve kendi çalışanlarına bağışlıyor.

Michelin maske ve siperlik üretimine başladı

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgın hastalığı ile mücadele için Avrupa’daki 10 üretim tesisinde seferberlik başlattı. Tüm kapasitesini maske ve siperlik üretmek için kullanan Michelin, bu malzemeleri sağlık personellerine ve kendi çalışanlarına bağışlıyor.

10 Nisan 2020 Cuma 11:51
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Michelin maske ve siperlik üretimine başladı

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 salgın hastalığına karşı başlatılan küresel mücadeleye bir katkı da dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin’den geldi. Sağlık krizine karşı başlatılan savaşta en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske ve siperlik üretimi için harekete geçen Michelin, Avrupa’daki 10 üretim tesisinde seferberlik başlattı.

100 defaya kadar kullanılabilir maske üretecek

Aralarında Fransa, Polonya ve Romanya’nın da bulunduğu 10 tesisini cerrahi maske üretimi için seferber eden Michelin, ilerleyen haftalarda ise Kuzey Amerika’daki üretim tesislerini de COVID-19 ile mücadele kapsamına alacak. Üretilen cerrahi maskelerin yanı sıra Michelin, sürdürülebilir maske üretimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Rekor sürede geliştirilip üretimine başlanan OCOV® FMP1 ve FMP2 türlerindeki maskeler değiştirilebilir filtreleri sayesinde 100 defaya kadar kullanılabilecek. Mayıs ayına kadar haftada 1 milyon maskenin üretimini gerçekleştirecek olan Michelin, Haziran ayı sonuna kadar 5 milyondan fazla maske üretmeyi hedefliyor. 

Hastaneler için sterilize edilebilir siperlik üretimi de başladı

Avrupa’daki hastanelerin talebi üzerine, sağlık çalışanları için sterilize edilebilir polikarbonat siperlik üretimini başlatan Michelin, aynı zamanda solunum cihazları, tıbbi cihaz bileşenleri, hasta konumlandırma yastıkları ve el dezenfektanı üretimi içeren diğer pek çok projede de aktif olarak rol alıyor.

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