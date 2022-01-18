MICHELIN AY’A GİTMEYE HAZIRLANIYOR

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, yeni ve yenilikçi teknolojiler geliştirme kapasitesini ve inovasyon becerisini her geçen gün daha da artırıyor. 6 bin kişilik Ar-Ge kadrosu olan ve yılda 1 milyar Euro’luk Ar-Ge bütçesine sahip olan Michelin, şimdi de geleceğin Ay aracında kullanılmak üzere havasız lastik üretme görevini üstlendi.

Michelin, Nasa’nın geçen yılın kasım ayında gerçekleştirdiği ihale kapsamında; Northrop Grumman tarafından oluşturulan ekiple birlikte geleceğin ay aracında kullanılmak üzere havasız lastik üretimini üstlendi. Ay aracına takılan prototip havasız ay lastiği modeli, Northrop Grumman merkez ofisinde (Falls Church, Virginia, ABD) sergilenecek. Nasa, geliştirdiği Artemis programı kapsamında; 2025'te Ay'a bir kadın ve bir erkek astronot göndermeyi planlıyor. Ay’a gönderilecek olan bu iki astronot, yeni bir Ay aracıyla dolaşarak üs kurmaya uygun bir alan araştıracak.

Michelin’in amaç ve yetkinliklerine uygun bir görev

Michelin’in geleceğin Ay aracında kullanılmak üzere havasız lastik üretme görevini üstlenmesi ve bu alanda yapılacak keşif çalışmalarına eşlik ediyor olması, Michelin’in amacı ve hareketlilik tutkusu ile tamamen örtüşüyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Michelin’in üstlendiği bu yeni görev, aslında mobilite çözümleri açısından yeni bilgiler edinme ve Michelin'in benzersiz inovasyon kapasitesini daha da ileriye taşıması için bir fırsattır” denildi. Michelin’in LTV'ye (Lunar Terrain Vehicle) uygun bir havasız lastik çözümü tasarlama görevini üstlenmesi, NASA ile önceki işbirlikleri sırasında edindiği deneyime ek olarak, yüksek teknolojili malzemeler konusundaki uzmanlığına ve extrem koşullar için havasız lastik çözümleri alanında edindiği bilgi birikimine dayanıyor.

Michelin 90’lı yıllardan beri uzayın keşfi konusundaki çalışmalara katılıyor

1990'larda Michelin, uzay mekiklerinin görevinden dönerken yeryüzüne doğru bir şekilde inmesi için gerekli olan lastikleri tedarik etmişti. 2000'li yıllara gelindiğinde ise Michelin, uzay keşif araçlarını donatmak amacıyla Lunar Wheel'i geliştirmek için bir kez daha NASA ile birlikte çalışmıştı. Michelin bu yeni proje ile, 2025 için planlanan prototipin geliştirilmesine temel teşkil edecek, esnek, sağlam ve delinmeyen havasız bir lastik tasarlayacak.