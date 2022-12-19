MG International Fragrance Company Yılın İnovatif Esans Üretici Markası seçildi

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında, Strong Bosses dergisi tarafından, Türkiye’nin öncü Fintek şirketi Hiperaktif Kredi Ana sponsorluğunda, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye

İnovasyon ve Başarı Ödülleri Yarışması’nda kazanlar belli oldu. Nefise Karatay ve Bekir Aksoy’un moderatörlüğünde ödül alanların açıklandığı törende; MG International Fragrance Company, “Yılın İnovatif Esans Üretici Markası” Ödülü’nü almaya hak kazandı. 2011 yılından beri tam otomatik olarak sekiz farklı üretimi aynı anda gerçekleştirebilen MG International Fragrance Company; üretim hacmi, ihracat, istihdam, Ar-Ge projeleri, sosyal sorumluluk ve ekonomik katma değer üretimi vb. kriterlerle yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda ödüle layık görüldü.

İNOVASYONA YATIRIM YAPMAYA DEVAM

Şirket adına ödülü alan MG International Fragrance Company Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca; törende yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere ve ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür ederek “61 yıldır koku aşkına süren serüvenimizi temsilen buradayım. Bu yolculukta 200 binden fazla kokuya imzamızı attık, geliştirdik. Bunları 55’ten fazla ülkeye taşımayı başardık ve her sene yenilerine taşımaya devam ediyoruz. Sektörümüzün gelişmesi için ve üretimde inovatif süreçlerine yenilerini eklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Eylül ayı ilk haftası itibariyle başvuruların başladığı Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde kazananlar, üç aşamalı yarışmanın ardından belli oldu. Birinci tur ön elemenin ardından, ikinci tur değerlendirmeyi de geçerek, kısa listeye giren ve finalist olmayı başaran marka ve kurumlar üçüncü tur yarışma jüri değerlendirmesinin ardından ödül almaya hak kazandı. Yarışmaya 2 bine yakın marka başvuruda bulundu.

SEKTÖRÜN İLK AR-GE LABORATUVARINA SAHİP

Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, kurulduğu 1961 yılından bu yana insan ve çevre dostu yaklaşımını koruyarak yarınlara yatırım yapıyor ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmayı hedefliyor. Son teknolojik yenilikler, üretimdeki inovasyon kabiliyeti ile sektörün öncü şirketi MG International; bugün 55'ten fazla ülkeye, yurt içinde 2100’ü aşkın global üreticiye esans ve esans hammaddesi tedarik ediyor. Sektöründe ilk AR-GE laboratuvarını kuran ve 2017 yılında 70’i aşkın uzman ekibi ile AR-GE merkezi ünvanını alan şirket 4 bin 500’den fazla hammadde kullanımıyla 200 binin üzerinde esans formülü üretiyor.