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Metin Kocael'den Yurtiçi Kargo'yu dağıtan hamle

Sirketdedikodulari.com sitesinden Göktuğ Efil'in haberine göre, Uzun yıllar Yurtiçi Kargo'da üst düzey görevlerde bulunan Metin Kocael, geçtiğimiz yıl görevinden ayrılarak boşa çıkmıştı. Adı bir süre Trendyol firması ile de anılan Kocael, Sürat Kargo'nun yeni genel müdürü oldu. Kocael, göreve başlar başlamaz yaptığı hamlelerle dikkat çekti

İş Dünyası 10.09.2020, 10:12
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Metin Kocael'den Yurtiçi Kargo'yu dağıtan hamle

Yurtiçi Kargo'nun büyümesinde en büyük pay sahiplerinden Metin Kocael, 2019 yılında şirketten ayrılarak inzivaya çekilmişti. Sektörün amiral gemisi olarak kabul edilen kargo firmasında 2010 yılından itibaren önemli görevlerde bulunan Metin Kocael, Sürat Kargo'nun genel müdürlüğüne getirildi. Kocael'in Sürat Kargo'ya geçmesi sektörde büyük yankı uyandırırken kartlar yeniden dağıtılmaya başladı
 
Müdürleri topladı
 
Yaklaşık 2 ay önce yeni görevine başlayan Metin Kocael, sistem çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni hamleler yaptı. Kocael'in Yurtiçi Kargo'da beraber çalıştığı ve güvendiği isimlere Sürat Kargo'ya geçmeleri yönünde teklifte bulunduğu iddia edildi. Aynı iddianın devamında Kocael'in teklifte bulunduğu kişiler arasında bölge müdürleri ile birlikte bazı şube müdürlerinin de olduğu öğrenildi. Kocael'in bu teklifini kritik noktalarda bulunan müdürlerin kabul ettiği ve Sürat Kargo'ya geçtiği ileri sürüldü.
 
Öte yandan müşterileriyle sürekli sorun yaşayan bir şirket olarak tanınan Sürat Kargo, bir süredir işleri toparlayarak daha hızlı ve sağlam hizmet vermeye başladı. Sürat Kargo'daki bu değişimin ardından lojistik merkezlerinden gelen kargo sayısında ciddi artış yaşandı. Şubelerdeki çalışan sayısı düşünüldüğünde Sürat Kargo'nun yeni takım arkadaşları alabileceği öngörülüyor.
 
2019 yılında Yurtiçi Kargo ile Metin Kocael arasında kopan bağın BlackFriday kampanyasında Yurtiçi Kargo'nun işlem yükünü kaldıramaması ve sorumlu olarak Kocael'i göstermesi olarak yorumlanmıştı. Bu iddiaları Yurtiçi Kargo yalanlasa da sektördeki dedikoduların önüne geçemedi.

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