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Metal Sanayinde Tarihi Mutabakat

Metal sektöründe devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde imzalar atıldı. Tarihi bir mutabakat ile ilerleyen süreçte, MESS’in muhatabı İşçi Sendikalarının hepsiyle aynı anda masaya oturuldu, uzlaşma sağlandı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında yapıcı yaklaşımla, 12 Ocak 2022 tarihinde sözleşme imzalandı. 1 Eylül 2021 – 31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzası ile metal işçisi ilk 6 ay için %27,4, ikinci 6 ay için enflasyon oranında zam alacak.

İş Dünyası 12.01.2022, 11:54
Metal Sanayinde Tarihi Mutabakat

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründeki yaklaşık 140 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları ile 12 Ocak 2022 tarihinde sözleşme imzaladı.

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Özçelik Metal-İş Sendikası ile aynı anda imzalar atıldı. Yapıcı bir yaklaşım ile istihdam, çalışma barışı ve sektörün rekabet gücü korundu.

Yapılan anlaşma ile ilgili MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından yapılan açıklamada şu noktalara değinildi:

“Metali hayata dönüştüren ve ekonominin her alanına değer katan çalışma arkadaşlarımızın bugün ve yarınları için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, metal sanayisinin büyümesini ve gelişmesini sağlamak. Süreç boyunca, sektörümüzün ülkemiz sanayisinde oynadığı kritik rolü göz önünde bulundurarak uzlaşma için yapıcı adımlar attık. Yeni nesil sendikacılık anlayışımızla, metal sektörünün çalışma hayatında öncülük ettiğimiz büyük değişimi ve iyileşmeyi daha da ileriye taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve ihracatı açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde varılan bu anlaşma ile istihdam, çalışma barışı ve sektörün rekabet gücü korundu. Yeni dönemin toplu iş sözleşmesinin çalışma arkadaşlarımız, üye işyerlerimiz, metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları ile gerçekleştirilen toplu sözleşme ile;

  • İlk altı ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama %27,4 artış gerçekleşecek. Ücretler, takip eden ikinci altı ayda enflasyon oranında zam yapılacak.
  • İlave olarak, MESS üye işyerlerindeki çalışanların, Çalışan Avantaj Programı MESST kartlarına, 2 yıllık sözleşme döneminde toplamda 800 TL net yükleme yapılacak.
  • Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS tarafından sağlanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bu dönem de devam edecek.
  • MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar, yılda 4 maaş tutarında ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor. Öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlarla çalışanlar destekleniyor.

Çalışanlarının sürdürülebilir refahının sağlanması için grup toplu iş sözleşmesi süreçlerini büyük bir hassasiyet ile tamamladığını belirten Özgür Burak Akkol; açıklamasında, geçtiğimiz dönemlerde çalışanların faydasına yönelik hayata geçirilen uygulamalara da yer verdi: “MESS işçisi, gerek gelir seviyesi ve sosyal hakları, gerekse iş güvencesi bakımından ülkemizde her zaman örnek teşkil etmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza yönelik sektörde bir ilk olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yine çalışanlarımızın lisede öğrenim gören çocukları için Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük burs programı olan “MESS Yarınım” burs programı, üye işyerlerindeki çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlayan “Yönümüz Yarın” dijital dönüşüm eğitimlerimiz, aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan “MESST” avantaj programımız gibi birçok imkân ve sosyal haklara sahip MESS işçisi, her zaman ayrıcalıklı olmaya devam edecektir.”

Sayın Akkol açıklamasında ayrıca, “Süreci, hem işverenlerimiz hem de işçi arkadaşlarımız için en iyi şekilde tamamladık. Çalışma hayatına “ben değil biz” anlayışıyla yaklaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

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