Metal işleme sektörünün köklü şirketi Kaymet’ten 5 yıl içinde 10 milyon dolarlık yatırım planı

2022 yılında GES yatırımıyla toplam 3 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Kaymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez, robotik teknoloji ve makina alanında 5 yıl içinde 10 milyon dolarlık yatırım planladıklarını belirtti.

Medikalden savunma sanayine, makineden ziraat aletlerine ve mobilyaya kadar birçok sektöre mamul ve yarı mamul ürün tedariği sağlayan Kayseri kökenli Kaymet Grubu sürdürülebilir büyüme hedefiyle yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye’de uçtan uca entegre ender metal işleme tesislerinden birine sahip olduklarını vurgulayan lazer ve robotik teknolojiye sahip makine parkuruyla metalin tüm potansiyelini ortaya çıkardıklarını belirten Kaymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez, “Önümüzdeki dönemde yurtdışında yeni pazarlar, yüksek teknoloji ve insan kaynağı alanlarında dönüşüme odaklandık” dedi. Son üç yılda satışlarını 2,7 kat artırarak 395 milyon TL’ye ulaştıran, sürdürülebilirlik çerçevesinde karbonsuz üretim için 1 milyon dolarlık çatı üstü GES projesini hayata geçiren şirket, orta vadede ihracatın satışlardaki payını da yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

2022 yılında 3 milyon dolarlık yatırım

Şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarına değinen Emin Sönmez şu bilgileri paylaştı: “2022 yılında GES ile beraber yaklaşık 3 milyon dolarlık bugünün değeriyle 50 milyon TL’lik yatırım yaptık. İhracat odaklı büyümeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefle 2022 yılında makine parkuruna 2 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Aynı zamanda üretim verimliliğini artırmak ve önümüzdeki yıllarda özellikle çelik sektörünün gündemini oluşturacak karbonsuz üretim şartlarına hazırlanmak için 1 milyon dolarlık çatı üstü GES projesi yatırımına başladık. Bu yatırımlara büküm, kaplama, ebatlama ve doğrultma makinalarıyla devam etme planımız var. Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji, pek çok sektörde olduğu gibi çelik sektörünün de gündeminde olacak. Biz de grup olarak önümüzdeki yıllarda tesislerimizde artacak enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yıl aldığımız 65 dönümlük arazi üzerinde kademeli olarak GES projelerimize devam etmeyi planlıyoruz.”

Kaymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez

3 kıtada 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdik

Radarımıza katma değerli ürün tercih eden yeni pazarları aldık

5 yıllık büyüme planlarını aktaran ve bunu üç başlıkta ele aldıklarını ifade eden Emin Sönmez, “İhracat pazarlarını artırmak, yeni kaplama-kaynak- metal işleme makinaları ile yeni teknolojiyi kullanarak üretim kapasitesi ve üretim kabiliyetini daha da geliştirip insan kaynağına yatırım yaparak büyümeyi hedefliyoruz. Şu anda İsveç İspanya, Almanya, Fransa, Fas, ABD gibi ülkelere yönelik ihracat faaliyetlerimiz bulunuyor. Konjonktürel durumlardan etkilenmemek ve daha katma değerli ürün tercih eden şirketlerle çalışmak amacıyla farklı bölgelerden ülkeleri de radarımıza aldık. İhracata başladığımız dönemden bugüne 3 kıtada 40 farklı ülkeye ihracat yaptık. Uzun vadede global markaların metal işleme konusundaki en büyük partneri olmayı ve orta vadede ihracat payımızı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

5 yıl içinde 10 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz

Emin Sönmez, şirketin 2024 yılında 50 yılı devireceğini vurgulayarak, “Dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. 2 yıldır ciddi bir dönüşüm sürecindeyiz. Bu süreç önümüzdeki yıl da devam edecek. Önümüzdeki 5 sene içinde ise 10 milyon dolarlık yatırım planımız var. Daha çok üretime yönelik robotik sistemlere ve makina yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu dönüşümlerin bir yansıması da markalaşma alanında olacak” dedi.

İspanyollara paella ocağı ihraç ediyor

Kaymet bünyesinde pek çok niş alana yönelik üretim gerçekleştirdiklerini belirten Emin Sönmez şunları söyledi: “Örneğin, İspanyolların meşhur paella ocağını üretiyoruz. Geçmişte annelerimizin evindeki davul fırın neyse, İspanyollar için de paella ocağı aynı. Dünyada sadece beş üreticisi var bu ocağın. Son gelen proje portatif motosiklet tekerleği değiştirme aparatıydı. Bu da yüzde 100 ihracat odaklı ilerliyor. Ankara merkezli Kentes adlı şirketimizde kent aydınlatma sistemleri yapıyoruz. Sınır güvenliği ile ilgili çalışmalarımız da bulunuyor. Üçüncüsü İzmir merkezli Futon şirketimizde de metal iskeletli mobilyalar yapıyoruz. Bunların hemen hepsi niş pazarlara hitap ediyor. İstanbul İkitelli’de yer alan Metalist adlı şirketimiz de Kaymet’in ticaretini yaptığı ürünlerin Marmara Bölgesi’nde dağıtımı gerçekleştiriyor.”

Metali uçtan uca işleyen entegre bir yapı

Türkiye’de uçtan uca entegre metali işleyebilen ender tesislerden birine sahip olduklarını lazer ve robotik teknolojili makine parkuru sayesinde metalin tüm potansiyelini ortaya çıkardıklarını belirten Emin Sönmez, uzun vadede yurtdışındaki global markaların metal işleme konusundaki en büyük partneri olmayı hedeflediklerini belirtti.

224 kişiye istihdam sağlıyor

1974’te 100 metrekarelik bir alanda kurulan Kaymet bugün 30.000 metrekare alana sahip tesislerde hizmet veriyor. 224 kişiye istihdam sağlayan Kaymet’in 2 bağlı ortağı ve 1 iştiraki bulunuyor. Beyaz yaka çalışanlarının yüzde 57’sinin kadınlardan oluştuğu Kaymet Grubu, medikal, savunma sanayi, makine, dekorasyon, büro mobilyaları, mağaza ve depo-raf gibi sektörlere mamul ve yarı mamul ürün tedariği sağlıyor.