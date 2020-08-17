Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin Son Tarih 31 Ağustos

Emlakjet, son dönemlerde oldukça gündemde olan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’ne göre tüm emlak danışmanlarının yıl sonuna kadar alması gereken ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alım sürecinde üyelerinin yanında yer alıyor. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte sektörde aktif olarak rol üstlenen tüm emlak danışmanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması zorunlu oldu. Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı Belgesi almak isteyen emlak danışmanlarının teorik ve performans sınavlarından başarıyla geçmesi gerekiyor.

Emlak Danışmanlarına Güvenli Belge Alım Süreci Sunuyor

3 bine yakın emlak danışmanının Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek olan Emlakjet, ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alım sürecinde aldığı COVID-19 tedbirleri ile danışanlarına sağlıklı bir belge alım süreci sunmaya devam ediyor. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte sektörde aktif olarak rol üstlenen tüm emlak danışmanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması zorunlu hale getirildi. Ancak Koronavirüs nedeni ile 16 Mart 2020 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavları erteleme kararı aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu, sınavların 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren COVID-19 tedbirleri alınarak tekrar başlamıştı. Alınan önlemler kapsamında:

Sınav alanı sınav öncesinde dezenfekte ediliyor.

Adaylara ücretsiz olarak maske ve eldiven dağıtılıyor.

Sınav öncesi adayların ateşi ölçüldü ve adaylar arası sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Emlak Ofislerinin Meleki Yeterlilik Belgesi Alması Şart

Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı Belgesi almak isteyen emlak danışmanlarının teorik ve performans sınavlarından başarıyla geçmesi gerekiyor. Emlakjet, Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavını gerçekleştirmede yetkilendirilmiş olan SC Belgelendirme ile iş birliği yaparak hem üyelerinin hem de sektörün kazanmasına katlı sağlıyor. Emlak ofislerinde çalışan kişiler için ‘Emlak Danışmanı Seviye 4’, ofis ve firma sahibi olan kişiler için ise ‘Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5’ Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretleri de üyelik paketleri dahilinde Emlakjet tarafından karşılanıyor. Emlak ofislerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Ticaret İl Müdürlüklerinden almaları gereken bu ‘Yetki Belgesi’ e-devlet üzerinde de görünecek olup bu belge için ise ön şart olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerekiyor.