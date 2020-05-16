Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566

Mesai süresi neden 8 saattir?

Endüstri Devrimi öncesinde tarım alanında çalışan işçilerin birçoğu kente göç ederek fabrikalarda çalışmaya başladı. Mesai kavramı da işte o zaman ortaya çıktı. Tarımda güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlenen çalışma saatlerinin yerini, sıkı sıkıya uyulan vardiya sistemli mesai saati aldı. Üstelik mesai süresi 10 ila 16 saat arasında değişmekteydi.

Mesai süresi neden 8 saattir?

Endüstri Devrimi öncesinde tarım alanında çalışan işçilerin birçoğu kente göç ederek fabrikalarda çalışmaya başladı. Mesai kavramı da işte o zaman ortaya çıktı. Tarımda güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlenen çalışma saatlerinin yerini, sıkı sıkıya uyulan vardiya sistemli mesai saati aldı. Üstelik mesai süresi 10 ila 16 saat arasında değişmekteydi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:12
2012 Okunma
Mesai süresi neden 8 saattir?

Ortaya çıkan yeni işçi sınıfının ağır çalışma şartlarının sürdürülebilir olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Ütopyacı sosyalist görüşleri ile büyük etki uyandıran Robert Owen, günde 8 saatten uzun çalışmayı protesto eden bir kampanya başlattı. “Sekiz saat çalışma, sekiz saat eğlenme ve 8 saat dinlenme!” sloganı etkili oldu. Kısa bir süre sonra Ford Motor mesai saatlerini değiştirdi, yeni çalışma süresi standardını 8 saat olarak belirledi.

1914 yılında Ford Motor tarafından uygulanmaya başlanan 8 saatlik mesai süresi, sanılanın aksine üretim yarışında Ford Motor’u öne geçirdi. Koşulların iyileştirilmesi işçilerin verimliliğini artırmış, daha kısa sürede daha çok iş yapar hale gelmelerini sağlamış, hal böyle olunca şirketin karlılığı da artmıştı. Her daim olduğu gibi başarılı sonuçlara sebep olan bu yenilik de kısa sürede birçok takipçi buldu. Sekiz saatlik mesai süresi böylece yeni standart olarak belirlendi.

Yani sonuç olarak; mesai saatinin 8 saat olarak belirlenmesinin ardında bilimsel bir neden yoktur. Fabrikaların verimliliği gözetilerek oluşturulmuş, iki yüzyıllık tarihi olan bir normdur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Virüs tedbirlerini uyguluyorsanız, klima kullanırken içiniz rahat olsun
Virüs tedbirlerini uyguluyorsanız, klima kullanırken içiniz rahat olsun
MÜSİAD SALGIN SONRASI ÜRETİM HAMLESİ İÇİN KOLLARI SIVADI
MÜSİAD SALGIN SONRASI ÜRETİM HAMLESİ İÇİN KOLLARI SIVADI
Taşıt alım satımında artık “PARAM GÜVENDE”
Taşıt alım satımında artık “PARAM GÜVENDE”
Koç Holding Ceo’su Levent Çakıroğlu: “Milli seferberlik ruhuyla güçlerimizi birleştirdik.”
Koç Holding Ceo’su Levent Çakıroğlu: “Milli seferberlik ruhuyla güçlerimizi birleştirdik.”
Aksa Enerji, 240 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kurmak için Özbekistan Hükümeti ile Anlaşma İmzaladı
Aksa Enerji, 240 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kurmak için Özbekistan Hükümeti ile Anlaşma İmzaladı
Şölen Ceo’su Elif Çoban: “Bayramda gıda güvenliğinden ve Kaliteden taviz vermeyin”
Şölen Ceo’su Elif Çoban: “Bayramda gıda güvenliğinden ve Kaliteden taviz vermeyin”
Somaliland’ın ilk un değirmeni Alapala’dan
Somaliland’ın ilk un değirmeni Alapala’dan
MÜSİAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor
MÜSİAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor
Evden çalışmayı sevdik
Evden çalışmayı sevdik
TENCERE VE TURİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR
TENCERE VE TURİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR
AYTEMİZ GENEL MÜDÜRÜ EROL VARLIK; "TÜRKİYE KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE DÜNYA’DAN POZİTİF YÖNDE AYRIŞIYOR"
AYTEMİZ GENEL MÜDÜRÜ EROL VARLIK; "TÜRKİYE KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE DÜNYA’DAN POZİTİF YÖNDE AYRIŞIYOR"
Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci oldu
Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci oldu
İŞ DÜNYASI, TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ’NİN WEBINAR SERİSİNDE BULUŞTU
İŞ DÜNYASI, TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ’NİN WEBINAR SERİSİNDE BULUŞTU
TÜRK METAL SENDİKASI BAŞKANI ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ
TÜRK METAL SENDİKASI BAŞKANI ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ
Virüs ve bakterilere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli
Virüs ve bakterilere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli
Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı
Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı
Michelin maske ve siperlik üretimine başladı
Michelin maske ve siperlik üretimine başladı
Ankara Sigorta’dan 1 milyon TL’lik destek
Ankara Sigorta’dan 1 milyon TL’lik destek
Opet'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 Milyon TL
Opet'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 Milyon TL
TİM’den Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 Milyon TL’lik Destek
TİM’den Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 Milyon TL’lik Destek

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim