Mesai süresi neden 8 saattir?

Ortaya çıkan yeni işçi sınıfının ağır çalışma şartlarının sürdürülebilir olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Ütopyacı sosyalist görüşleri ile büyük etki uyandıran Robert Owen, günde 8 saatten uzun çalışmayı protesto eden bir kampanya başlattı. “Sekiz saat çalışma, sekiz saat eğlenme ve 8 saat dinlenme!” sloganı etkili oldu. Kısa bir süre sonra Ford Motor mesai saatlerini değiştirdi, yeni çalışma süresi standardını 8 saat olarak belirledi.

1914 yılında Ford Motor tarafından uygulanmaya başlanan 8 saatlik mesai süresi, sanılanın aksine üretim yarışında Ford Motor’u öne geçirdi. Koşulların iyileştirilmesi işçilerin verimliliğini artırmış, daha kısa sürede daha çok iş yapar hale gelmelerini sağlamış, hal böyle olunca şirketin karlılığı da artmıştı. Her daim olduğu gibi başarılı sonuçlara sebep olan bu yenilik de kısa sürede birçok takipçi buldu. Sekiz saatlik mesai süresi böylece yeni standart olarak belirlendi.

Yani sonuç olarak; mesai saatinin 8 saat olarak belirlenmesinin ardında bilimsel bir neden yoktur. Fabrikaların verimliliği gözetilerek oluşturulmuş, iki yüzyıllık tarihi olan bir normdur.