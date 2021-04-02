Mersin Uluslararası Limanı 20 ayda tamamlanacak

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genişleme Projesi'nin 20 ayda tamamlanması hedefleniyor. Liman İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta törenle temeli atılan proje için 375 milyon dolar harcanacak.

Projeyle 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı istihdam imkanı sağlanacak, limanın konteyner kapasitesi de 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkarılacak. İmtiyaz sözleşmesi sonunda yatırımlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) devredilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, limanın yüksek ihracat ve ithalat iş hacmiyle en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalıştığını söyledi. Sadece ticaretin sürekliliği için değil, aynı zamanda Mersin'in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorunda olduklarını belirten Johan Van Daele, "Hinterlant ekosisteminin ihtiyacı olan hizmeti sunmak, bölgeye güçlü ve sürdürülebilir iş ortamı sağlamak için yoğun şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Sorumluluğumuzun bilinciyle bu alandaki faaliyetlerimizi artırmaya, daha çok insana yeni istihdam olanağı yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DUNYA.COM