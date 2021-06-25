Mermer Türleri Arasında Türkiye’de Calacatta Mermer Kullanımı

Metamorfik hareketlerin belirli bir zamanla oluşturduğu kireçtaşının basınç ve ısıya maruz kalmasıyla mermer oluşmaktadır. Çoğunlukla demir oksitler, mikalar, kuvars, kil mineralleri, prit ve grafit gibi çeşitli minerallerde içerir. Metamorfizmanın şartları altında kireç taşında yer alan kalsit, birbirlerine kenetlenmiş kalsit kristallerinin bir kümesi olan kayayı oluşturmak üzere yeniden kristalleşir.

Renkleri genellikle grimsi ve beyazdır. Ancak yabancı maddeler nedeniyle pembe, mavimtırak, kırmızı, sarı ve siyah renklerinde de olabilmektedirler. Bu da farklı mermer türlerinin oluşumu sağlar. Önceki zamanlarda estetik ve dayanıklı olması sebebiyle sanatsal alanlarda kullanılan mermerin bugünkü ana kullanım alanları, dekorasyon, heykelcilik, süs eşyalarının bakımı, inşaat sektörüdür. Calacatta Mermer ise daha ziyade lüks ihtiyaçlar doğrultusunda kendisine çeşitli kullanım alanları bulmuştur.

Calacatta Mermer Nedir?

Yapı bölgelerinde kullanılan mermer ürünlerinde kalite bakımından İtalyan ürünlerinin çok yüksek bir değere sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yalnız Carrara bölgesi içerisinde elde edilen üç farklı beyaz mermer kategorisi içinde Calacatta mermer en kaliteli ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürün, İtalyan beyaz mermer türleri içerisinde bulunmakla beraber kendi içinde de farklı çeşitlere sahiptir. Calacatta mermer hiç geçmeyecek bir modaya sahiptir. Beyaz zemin üzerinde yer alan kalın gri damar yapısı ile bu damar yapısının yoğunluğu sayesinde diğer İtalyan mermerlerinden ayırt edilmektedir. Kendi içerisinde de farklı seçeneklere sahip olabilmektedir. Calacatta mermerin belli başlı alt çeşitleri şu şekildedir;

Calacatta Oro,

Calacatta Borghini,

Calacatta White ve Altissimo,

Calacatta Caldia,

Calacatta Vagli, olarak bilinmektedir.

Türkiye’de Calacatta Mermer Kullanım Alanları Nerelerdir?

En yüksek ücretli İtalyan mermerlerinden Calacatta mermer, bu özelliği ile daha kısıtlı bir kullanım alanında görülmektedir. Tasarımcılar ve mimarlar genellikle beyaz renge olan hayranlıkları sebebiyle bu mermere ilgi göstermektedirler. Butik işlerde ferah ve modern bir hissiyat yaratmak isteyen mimarların öncelikli tercihlerinden olmaktadır.

Calacatta mermer, yaşam alanının daha çok mutfak ve banyo uygulamalarında görüldüğü gibi, bu bölgelerde tezgâh uygulaması da yoğun ilgi görmektedir. Aynı zamanda duvar kaplaması, zemin döşemesi olarak da kullanımı oldukça yaygındır. En dar konumları bile beyaz rengin getirdiği ferahlık hissiyatı ile bu alanları daha geniş gösterme niteliğine sahiptir. Calacatta mermerin uygulanabildiği alanlar şu şekildedir.

Oteller

Tatil köyleri

Gökdelenler

Ev dekorasyonu

Lobiler

Zemin döşemesi

Duvar döşemesi

Mutfak

Banyo

Tezgâh

Tuvalet lavaboları

Yemek masası

Orta sehpa

Calacatta mermer çeşitleri bu alanlarda uygulanılarak mekânlara zenginlik katmaktadır. Her üründe olduğu gibi, malzemenin görünüşü ve güzelliği kadar o ürünü işleyecek olan ekibin de işinde profesyonel olması gerekmektedir. Bu şekilde bir malzeme, yalnız usta ellerde işlendiği zaman kıymeti attırılabilmektedir. Yani burada anlatılmak istenen şudur, bir malzemeyi kusursuz hale getiren şey işçiliktir.

Calacatta Mermerin Standart Kalınlık Ölçüleri

Standart plaka kalınlıkları genellikle 2cm ve 3cm olmaktadır. Ancak belirli şirketler proje gereksinimlerine göre Calacatta mermer üretebilmektedir. Calacatta mermer 1 cm, 1.2 cm, 1.5 cm, 2 cm, 3 cm gibi farklı kalınlıklarda ve farklı boyutlarda üretilebilir.

Standart ürün ebatları ( inç ölçü birimi katları);

30, 5x30,5

30,5x45,7

30,5x61

40,6x40,6

Standart ürün abatları (metrik ölçü birimi);

30x60

40x40

40x60

40x80

60x60

60x90

60x120

80x80

90x90

100x100

En son teknolojik donanımlara sahip olan şirketler, malzeme kullanımı ve Calacatta mermer sertliği göz önünde bulundurarak şartlara uygun kalınlıkları ve boyutları önermektedirler.

İtalyan Mimarisinin Gözdesi Carrara Mermeri

Kendine özel desenleri ve gri fonlu görüntüsü ile sık tercih edilen bir mermer çeşididir. İtalyan Carara mermeri beyaz taban rengini esas alan ve üzerinde dumanımsı çizgiler bulunduran mermer çeşididir. Yoğun ve göz alan bir yapıdan çok, daha sakin ve sade bir yaşam ortamı tercih edenler için oldukça kullanışlı olabilmektedir.

Modern bir görüntü sunan bu mermer, sadece zemin kaplamaları için değil, aynı zamanda ev eşyası olarak kullanılabilen ürünlerin yapımında da kullanılır. Zarif bir görüntü sunan Carara mermer özellikle sağlam bir yapıda olması nedeniyle ilgi gören mermer çeşitlerindendir. Pek çok farklı kullanım alanlarında rahatlıkla tercih edilen bu mermerler, yer aldığı mekâna farklı bir hava katmayı hedeflemektedir.

Calacatta Mermeri ve Carrara Arasındaki Fark Nedir?

Calacatta mermeri ve Carrara mermeri birbirleri ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu iki terim birbirinin yerine kullanılabilir. Çünkü bu iki İtalyan mermeri görünüş bakımından çok benzemektedir. Gri tonlama beraberinde beyaz kullanımı. Genel olarak Carrara, daha yumuşak damarcıklar ile griye yatma eğilimi gösterirken, Calacatta mermer daha cesur ve daha dramatik damarlar ile daha fazla beyazdır.

Calacatta: Dramatik gri tonlamalı bir döşeme ve çarpıcı bir şömine alanı oluşturur. Ayrıca Calacatta mermer çeşidinin desen baskınlığı daha kalın ve büyük olabilmektedir. Calacatta mermer, Carara’dan daha nadir ve lüks bir taş olarak kabul edilmektedir.

Carrara: Bu mermer her ne kadar Calacatta mermer gibi büyük ve dramatik damarlara sahip olsa da, grilerdir. Ayrıca pek çok güzel tüy çizgisi vardır. Carrara mermer damarları doğrusal olma eğilimine sahiptir. Aynı zamanda tezgâh üstünde gri damarlama işlemleri uygulanır.

Calacatta Mermeri Hakkında

Mimari projeler ve yaşam alanları için lüks bir tercih olarak Calacatta mermeri oldukça değerli bir doğal taş olarak tercih edilmektedir. Mermer ürünü olmasıyla birlikte doğal bir yapıya sahip olması nedeniyle de temizlik, bakım ve koruma işlemleri bakımından parlatma ve mermer silimi hizmetleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda gereken silme, temizlik ve parlatma gibi faaliyetleri sunan firmalar bulunmaktadır.

Bugün pek çok farklı yapıda bilhassa mutfak ve banyo döşemelerinde Calacatta mermer görülmesi mümkündür. Kaliteli ve estetik kullanımı çok daha uzun etki yaratması açısından mermer silimi faaliyeti gibi temizlik işlemleri sağlanmaktadır. Bu nedenle eşsiz bir görünüm oluşturması dolayısıyla lüks otellerde ve inşaat projelerinde görülmektedir. Düzenli koruma işlemleri aracılığıyla yapısı korunabilmektedir.